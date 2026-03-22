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|Tensione alla Casa Circondariale di Paola: SAPPE sostiene lo stato di agitazione del personale
22/03/2026
|Tensione crescente alla Casa Circondariale di Paola, dove il SAPPE esprime pieno sostegno allo stato di agitazione proclamato insieme alla CISL. Il Segretario Generale Donato Capece denuncia un clima lavorativo deteriorato, criticità organizzative e relazioni sindacali compromesse, ritenendo non più rinviabile un cambio nella Direzione dell’Istituto. La mobilitazione, già avviata con l’astensione dalla mensa di servizio, potrebbe intensificarsi con nuove forme di protesta a tutela del personale di Polizia Penitenziaria. Segue comunicato stampa.
Il Segretario Generale del SAPPE, Donato Capece, esprime pieno, convinto e incondizionato sostegno allo stato di agitazione proclamato dalle Segreterie locali SAPPE e CISL presso la Casa Circondariale di Paola, unitamente al Segretario SAPPE per la Calabria Francesco Ciccone, al Vicesegretario Regionale Salvatore Panaro e al Segretario Locale Gerardo Coscarella.
“Le segnalazioni provenienti dall’Istituto – dichiara Capece – delineano un quadro grave e non più sostenibile, caratterizzato da un clima lavorativo fortemente deteriorato e da una gestione che appare inadeguata, disorganica e incapace di garantire equilibrio e funzionalità operativa”. Il SAPPE denuncia come l’attuale Direzione abbia determinato un diffuso e crescente malessere tra il personale di Polizia Penitenziaria, criticità operative rilevanti, con ricadute concrete sull’efficienza e sulla sicurezza del servizio, una progressiva compromissione delle relazioni sindacali, a fronte di reiterati tentativi di confronto sistematicamente ignorati.
Il SAPPE evidenzia, inoltre, come il protocollo d’intesa locale (PIL) che la Direzione intende imporre presenti gravi ed evidenti profili di illegittimità, risultando non solo in contrasto con i principi normativi e contrattuali vigenti, ma anche fortemente lesivo dell’organizzazione del lavoro, con effetti negativi sulla funzionalità dei servizi e sulla tutela del personale.
“È estremamente grave – prosegue Capece – che il personale venga lasciato operare in un contesto segnato da scelte organizzative discutibili e prive di adeguata programmazione, che stanno minando la serenità lavorativa e l’efficacia dell’azione istituzionale”. Alla luce di quanto emerso, il primo Sindacato della Polizia Penitenziaria ritiene non più rinviabile né eludibile l’avvicendamento dell’attuale Direttore, ritenuto responsabile di una gestione che ha condotto a un evidente peggioramento delle condizioni lavorative e del clima interno all’Istituto. Il SAPPE evidenzia che la mobilitazione è già iniziata con l’astensione dalla mensa di servizio, ma rappresenta soltanto il primo passo.
Qualora non pervengano risposte concrete e immediate, saranno attuate forme di protesta ancora più incisive, tra cui sit-in di protesta davanti all’Istituto, nonché presso altre sedi competenti, a tutela della dignità, della professionalità e della sicurezza del lavoro del personale di Polizia Penitenziaria.
“Il SAPPE – conclude Capece – non consentirà che il personale continui a subire una gestione che non garantisce condizioni lavorative adeguate e continuerà a sostenere con determinazione ogni iniziativa volta al ripristino della legalità organizzativa e del rispetto istituzionale”.
Roma, 22 marzo 2026
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|22/03/2026 - Valle del Fiume Aniene: laboratorio internazionale per il restauro dei fiumi in memoria di Cornelini e Sauli
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|22/03/2026 - Arsenale sotterraneo e un chilo di cocaina: arrestato 48enne a Gioiosa Ionica
Operazione della Polizia nelle ultime ore tra Gioiosa Ionica e Reggio Calabria. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa il 24 febbraio 2026 dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro nei confronti di un 48enne originario di Siderno e res...-->continua
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|21/03/2026 - Al via il ciclo di conferenze “Calabria, ponte di dialogo” promosse dall’Eparchia di Lungro
La Biblioteca “Mons. Giovanni Mele” dell’Eparchia di Lungro (CS) promuove il percorso di formazione alla pace dal titolo “Calabria, ponte di dialogo. Per una cultura dell’armonia e della pace nel Mediterraneo”, un ciclo di conferenze dedicato al dialogo interc...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.