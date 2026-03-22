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|''30 libri in 30 giorni'': torna l’iniziativa di BCsicilia per riscoprire la bellezza della lettura
22/03/2026
|Torna dal 23 marzo al 22 aprile 2026 la nona edizione di “30 libri in 30 giorni”, la manifestazione organizzata da BCsicilia, in collaborazione con la Casa Editrice Don Lorenzo Milani, dedicata a riscoprire la bellezza della lettura.
Per trenta giorni consecutivi, la rassegna proporrà trenta volumi scelti per offrire un percorso tra esperienze editoriali diverse, con un’attenzione particolare al patrimonio storico, artistico e culturale della Sicilia. L’iniziativa si conferma un appuntamento atteso per gli amanti dei libri, ma anche per chi desidera avvicinarsi al piacere della lettura in maniera semplice e stimolante.
La manifestazione si colloca nei giorni precedenti il 23 aprile, Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, istituita dall’UNESCO. La scelta di questa data non è casuale: il 23 aprile del 1616 persero la vita tre grandi scrittori di fama mondiale, Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega, figure che hanno segnato profondamente la storia della letteratura.
“Il libro resta una finestra aperta sul mondo – afferma Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia – e continua a essere uno strumento fondamentale per la crescita personale e intellettuale. Leggere permette di viaggiare con la fantasia, di vivere le vite di uomini e donne del passato, e allo stesso tempo favorisce il progresso culturale e sociale di ogni comunità”.
Durante i trenta giorni della rassegna, ogni libro sarà presentato con approfondimenti e recensioni che ne evidenziano contenuti e significato culturale. La selezione spazierà tra narrativa, saggistica e opere dedicate al patrimonio storico e artistico, offrendo un panorama completo e stimolante per tutti i lettori.
L’iniziativa vuole ricordare anche che la lettura non è soltanto svago, ma uno strumento di conoscenza e formazione. I libri consentono di acquisire informazioni, sviluppare pensiero critico e ampliare la propria visione del mondo. In un periodo in cui la comunicazione è spesso veloce e superficiale, eventi come questo rappresentano un’occasione per riscoprire la profondità e la lentezza della lettura.
BCsicilia sottolinea che l’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno per la salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. “Ogni libro presentato – spiega Lo Cascio – diventa un ponte tra passato e presente, tra storia, arte e cultura contemporanea. È un invito a esplorare, conoscere e riflettere, per arricchire la propria esperienza personale e collettiva”.
La varietà delle opere selezionate permette di incontrare gusti diversi, stimolare curiosità e favorire incontri culturali, discussioni e momenti di confronto tra lettori di tutte le età.
L’edizione 2026 conferma quindi il valore del libro come protagonista della cultura, non solo come oggetto da leggere, ma come strumento capace di cambiare il modo in cui osserviamo e comprendiamo il mondo. “Ogni libro – conclude Lo Cascio – scandisce i tempi della cultura e resta un formidabile mezzo di informazione, apprendimento e svago”.
Con “30 libri in 30 giorni”, BCsicilia rinnova il suo impegno per rendere la lettura un’esperienza viva, collettiva e accessibile a tutti, ricordando che la cultura si costruisce giorno dopo giorno, pagina dopo pagina. Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 - Fb: BCsicilia.
Di seguito il programma con i luoghi, le date, i titoli e gli autori dei 30 libri che verranno presentati.
30 Libri in 30 Giorni
Per riscoprire la bellezza della lettura
23 marzo – 22 aprile 2026
Palermo – Lunedì 23 Marzo
Le Ville della Piana dei Colli a Palermo
di Fabrizio Giuffrè
Cefalù - Giovedì 26 Marzo
Il Custode Invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’Intelligenza Artificiale
di Sara Favarò
Palermo – Venerdì 27 marzo
Carlo D’Anselmo. Vita ed opere di un poliedrico artista siciliano del Seicento
di Carmelo Lo Curto
Collesano - Sabato 28 Marzo
Il metodo delle 4 vibrazioni
di Beppe Scotti
Siculiana - Sabato 28 Marzo
Il tempo dei Senna
di Giacinto Pipitone
Gangi - Sabato 28 Marzo
L’essenziale è vivere
di Gandolfo Librizzi
Ciminna – Domenica 29 Marzo
La mano di diamante
di Calogera Randazzo
Termini Imerese - Lunedì 30 Marzo
Frutta secca. Mercato, valorizzazione storia e salute
di Mario Liberto
Palermo - Giovedì 2 Aprile
Le leonesse di Vergine Maria
di Vanessa Ambrosecchio
Ribera - Martedì 7 Aprile
Muzzicuna
di Aristotele Cuffaro
Palermo - Mercoledì 8 Aprile
Trinakija
di Claudio D’Angelo
Cinisi – Giovedì 9 Aprile
Sicilia a tavola. Saperi e sapori di ieri
di Sara Favarò
Palazzolo Acreide - Venerdì 10 Aprile
I Quaderni del Mediterraneo
a cura di Paolo Giansiracusa
Catania – Venerdì 10 Aprile
Sebastiano Tusa. L’Uomo, lo Studioso, l’Archeologo
Autori Vari
Rosolini Venerdì 10 Aprile
Nave Crociera speranza
di Antonella Monaca
Trabia - Sabato 11 Aprile
I terribili anni del nazismo. Dall'incontro di Hendaye al processo di Norimberga
di Leone Zingales
Bagheria - Domenica 12 Aprile
Urbanistica e Architettura in cerca dell’umano. Bellezza, decoro e armonia
A cura di Cesare Capitti e Alfonso Lo Cascio
Siculiana - Lunedì 13 Aprile
Il Gattopardo a guardia del Muro. Storia di un giallo letterario nella Germania socialista
di Bernardina Rago
Campofelice di Roccella - Martedì 14 Aprile
Io bullo
di Giusi Parisi
Riesi - Mercoledì 15 Aprile
Riesi, Riesini e rijsanità
di Salvatore Michele Mirisola
Trapani - Giovedì 16 Aprile
Labirinto mediterraneo
di Marina Petacco, Alessandra Gin, Roberta La Gattuta, Frank Bonan
Messina - Giovedì 16 Aprile
Impero della volontà
di Luigi Lo Giudice
Altavilla Milicia - Giovedì 16 Aprile
La Terra dei Giganti. Studi di Archeologia e Storia in memoria di Giovanni Mannino
A cura di Alfonso Lo Cascio e Antonino Filippi
Partinico - Venerdì 17 Aprile
San Castrense Patrono della città e dell’Arcidiocesi di Monreale
di P. Giuseppe Ruggirello
Siculiana - Sabato 18 Aprile
Opra
di Renato Maria Schembri
Montelepre - Sabato 18 Aprile
Gli Shekelesk e la rivoluzione dei Popoli del Mare
di Claudio D’Angelo
Cefalù - Domenica 19 Aprile
Oltre il nero
di Monica Sapio
Cerda - Lunedì 20 Aprile
Bere il fuoco con gli occhi
di Cruciano Runfola
Marsala - Martedì 21 Aprile
La battaglia di Drepano - La battaglia delle Egadi
di Francesco Torre
Palermo - Mercoledì 22 Aprile
Sicilia: lo specchio dell’anima. Oltre i crepuscoli del tempo in divenire
di Tregor Russo
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|22/03/2026 - Tensione alla Casa Circondariale di Paola: SAPPE sostiene lo stato di agitazione del personale
Tensione crescente alla Casa Circondariale di Paola, dove il SAPPE esprime pieno sostegno allo stato di agitazione proclamato insieme alla CISL. Il Segretario Generale Donato Capece denuncia un clima lavorativo deteriorato, criticità organizzative e relazioni sindacali compr...-->continua
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|22/03/2026 - ''30 libri in 30 giorni'': torna l’iniziativa di BCsicilia per riscoprire la bellezza della lettura
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|22/03/2026 - Giornata Mondiale dell’Acqua 2026: acqua, diritti umani e uguaglianza di genere al centro del cambiamento
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|22/03/2026 - Valle del Fiume Aniene: laboratorio internazionale per il restauro dei fiumi in memoria di Cornelini e Sauli
La Riserva Naturale della Valle del Fiume Aniene diventa un Laboratorio Internazionale in memoria di Paolo Cornelini e Giuliano Sauli, pionieri dell’Ingegneria Naturalistica. All’evento hanno partecipato esperti internazionali, tra cui Paola Sangalli, Presiden...-->continua
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|22/03/2026 - Medicine interne sotto pressione in Calabria: reparti saturi e carenza di personale
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|22/03/2026 - Arsenale sotterraneo e un chilo di cocaina: arrestato 48enne a Gioiosa Ionica
Operazione della Polizia nelle ultime ore tra Gioiosa Ionica e Reggio Calabria. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa il 24 febbraio 2026 dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro nei confronti di un 48enne originario di Siderno e res...-->continua
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|21/03/2026 - Al via il ciclo di conferenze “Calabria, ponte di dialogo” promosse dall’Eparchia di Lungro
La Biblioteca “Mons. Giovanni Mele” dell’Eparchia di Lungro (CS) promuove il percorso di formazione alla pace dal titolo “Calabria, ponte di dialogo. Per una cultura dell’armonia e della pace nel Mediterraneo”, un ciclo di conferenze dedicato al dialogo interc...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.