Torna dal 23 marzo al 22 aprile 2026 la nona edizione di “30 libri in 30 giorni”, la manifestazione organizzata da BCsicilia, in collaborazione con la Casa Editrice Don Lorenzo Milani, dedicata a riscoprire la bellezza della lettura.



Per trenta giorni consecutivi, la rassegna proporrà trenta volumi scelti per offrire un percorso tra esperienze editoriali diverse, con un’attenzione particolare al patrimonio storico, artistico e culturale della Sicilia. L’iniziativa si conferma un appuntamento atteso per gli amanti dei libri, ma anche per chi desidera avvicinarsi al piacere della lettura in maniera semplice e stimolante.



La manifestazione si colloca nei giorni precedenti il 23 aprile, Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, istituita dall’UNESCO. La scelta di questa data non è casuale: il 23 aprile del 1616 persero la vita tre grandi scrittori di fama mondiale, Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega, figure che hanno segnato profondamente la storia della letteratura.



“Il libro resta una finestra aperta sul mondo – afferma Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia – e continua a essere uno strumento fondamentale per la crescita personale e intellettuale. Leggere permette di viaggiare con la fantasia, di vivere le vite di uomini e donne del passato, e allo stesso tempo favorisce il progresso culturale e sociale di ogni comunità”.



Durante i trenta giorni della rassegna, ogni libro sarà presentato con approfondimenti e recensioni che ne evidenziano contenuti e significato culturale. La selezione spazierà tra narrativa, saggistica e opere dedicate al patrimonio storico e artistico, offrendo un panorama completo e stimolante per tutti i lettori.



L’iniziativa vuole ricordare anche che la lettura non è soltanto svago, ma uno strumento di conoscenza e formazione. I libri consentono di acquisire informazioni, sviluppare pensiero critico e ampliare la propria visione del mondo. In un periodo in cui la comunicazione è spesso veloce e superficiale, eventi come questo rappresentano un’occasione per riscoprire la profondità e la lentezza della lettura.



BCsicilia sottolinea che l’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno per la salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. “Ogni libro presentato – spiega Lo Cascio – diventa un ponte tra passato e presente, tra storia, arte e cultura contemporanea. È un invito a esplorare, conoscere e riflettere, per arricchire la propria esperienza personale e collettiva”.



La varietà delle opere selezionate permette di incontrare gusti diversi, stimolare curiosità e favorire incontri culturali, discussioni e momenti di confronto tra lettori di tutte le età.



L’edizione 2026 conferma quindi il valore del libro come protagonista della cultura, non solo come oggetto da leggere, ma come strumento capace di cambiare il modo in cui osserviamo e comprendiamo il mondo. “Ogni libro – conclude Lo Cascio – scandisce i tempi della cultura e resta un formidabile mezzo di informazione, apprendimento e svago”.



Con “30 libri in 30 giorni”, BCsicilia rinnova il suo impegno per rendere la lettura un’esperienza viva, collettiva e accessibile a tutti, ricordando che la cultura si costruisce giorno dopo giorno, pagina dopo pagina. Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 - Fb: BCsicilia.



Di seguito il programma con i luoghi, le date, i titoli e gli autori dei 30 libri che verranno presentati.



30 Libri in 30 Giorni



Per riscoprire la bellezza della lettura



23 marzo – 22 aprile 2026



Palermo – Lunedì 23 Marzo



Le Ville della Piana dei Colli a Palermo



di Fabrizio Giuffrè



Cefalù - Giovedì 26 Marzo



Il Custode Invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’Intelligenza Artificiale



di Sara Favarò



Palermo – Venerdì 27 marzo



Carlo D’Anselmo. Vita ed opere di un poliedrico artista siciliano del Seicento



di Carmelo Lo Curto



Collesano - Sabato 28 Marzo



Il metodo delle 4 vibrazioni



di Beppe Scotti



Siculiana - Sabato 28 Marzo



Il tempo dei Senna



di Giacinto Pipitone



Gangi - Sabato 28 Marzo



L’essenziale è vivere



di Gandolfo Librizzi



Ciminna – Domenica 29 Marzo



La mano di diamante



di Calogera Randazzo



Termini Imerese - Lunedì 30 Marzo



Frutta secca. Mercato, valorizzazione storia e salute



di Mario Liberto



Palermo - Giovedì 2 Aprile



Le leonesse di Vergine Maria



di Vanessa Ambrosecchio



Ribera - Martedì 7 Aprile



Muzzicuna



di Aristotele Cuffaro



Palermo - Mercoledì 8 Aprile



Trinakija



di Claudio D’Angelo



Cinisi – Giovedì 9 Aprile



Sicilia a tavola. Saperi e sapori di ieri



di Sara Favarò



Palazzolo Acreide - Venerdì 10 Aprile



I Quaderni del Mediterraneo



a cura di Paolo Giansiracusa



Catania – Venerdì 10 Aprile



Sebastiano Tusa. L’Uomo, lo Studioso, l’Archeologo



Autori Vari



Rosolini Venerdì 10 Aprile



Nave Crociera speranza



di Antonella Monaca



Trabia - Sabato 11 Aprile



I terribili anni del nazismo. Dall'incontro di Hendaye al processo di Norimberga



di Leone Zingales



Bagheria - Domenica 12 Aprile



Urbanistica e Architettura in cerca dell’umano. Bellezza, decoro e armonia



A cura di Cesare Capitti e Alfonso Lo Cascio



Siculiana - Lunedì 13 Aprile



Il Gattopardo a guardia del Muro. Storia di un giallo letterario nella Germania socialista



di Bernardina Rago



Campofelice di Roccella - Martedì 14 Aprile



Io bullo



di Giusi Parisi



Riesi - Mercoledì 15 Aprile



Riesi, Riesini e rijsanità



di Salvatore Michele Mirisola



Trapani - Giovedì 16 Aprile



Labirinto mediterraneo



di Marina Petacco, Alessandra Gin, Roberta La Gattuta, Frank Bonan



Messina - Giovedì 16 Aprile



Impero della volontà



di Luigi Lo Giudice



Altavilla Milicia - Giovedì 16 Aprile



La Terra dei Giganti. Studi di Archeologia e Storia in memoria di Giovanni Mannino



A cura di Alfonso Lo Cascio e Antonino Filippi



Partinico - Venerdì 17 Aprile



San Castrense Patrono della città e dell’Arcidiocesi di Monreale



di P. Giuseppe Ruggirello



Siculiana - Sabato 18 Aprile



Opra



di Renato Maria Schembri



Montelepre - Sabato 18 Aprile



Gli Shekelesk e la rivoluzione dei Popoli del Mare



di Claudio D’Angelo



Cefalù - Domenica 19 Aprile



Oltre il nero



di Monica Sapio



Cerda - Lunedì 20 Aprile



Bere il fuoco con gli occhi



di Cruciano Runfola



Marsala - Martedì 21 Aprile



La battaglia di Drepano - La battaglia delle Egadi



di Francesco Torre



Palermo - Mercoledì 22 Aprile



Sicilia: lo specchio dell’anima. Oltre i crepuscoli del tempo in divenire



di Tregor Russo