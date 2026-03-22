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''30 libri in 30 giorni'': torna l’iniziativa di BCsicilia per riscoprire la bellezza della lettura

22/03/2026

Torna dal 23 marzo al 22 aprile 2026 la nona edizione di “30 libri in 30 giorni”, la manifestazione organizzata da BCsicilia, in collaborazione con la Casa Editrice Don Lorenzo Milani, dedicata a riscoprire la bellezza della lettura.

Per trenta giorni consecutivi, la rassegna proporrà trenta volumi scelti per offrire un percorso tra esperienze editoriali diverse, con un’attenzione particolare al patrimonio storico, artistico e culturale della Sicilia. L’iniziativa si conferma un appuntamento atteso per gli amanti dei libri, ma anche per chi desidera avvicinarsi al piacere della lettura in maniera semplice e stimolante.

La manifestazione si colloca nei giorni precedenti il 23 aprile, Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, istituita dall’UNESCO. La scelta di questa data non è casuale: il 23 aprile del 1616 persero la vita tre grandi scrittori di fama mondiale, Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega, figure che hanno segnato profondamente la storia della letteratura.

“Il libro resta una finestra aperta sul mondo – afferma Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia – e continua a essere uno strumento fondamentale per la crescita personale e intellettuale. Leggere permette di viaggiare con la fantasia, di vivere le vite di uomini e donne del passato, e allo stesso tempo favorisce il progresso culturale e sociale di ogni comunità”.

Durante i trenta giorni della rassegna, ogni libro sarà presentato con approfondimenti e recensioni che ne evidenziano contenuti e significato culturale. La selezione spazierà tra narrativa, saggistica e opere dedicate al patrimonio storico e artistico, offrendo un panorama completo e stimolante per tutti i lettori.

L’iniziativa vuole ricordare anche che la lettura non è soltanto svago, ma uno strumento di conoscenza e formazione. I libri consentono di acquisire informazioni, sviluppare pensiero critico e ampliare la propria visione del mondo. In un periodo in cui la comunicazione è spesso veloce e superficiale, eventi come questo rappresentano un’occasione per riscoprire la profondità e la lentezza della lettura.

BCsicilia sottolinea che l’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno per la salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. “Ogni libro presentato – spiega Lo Cascio – diventa un ponte tra passato e presente, tra storia, arte e cultura contemporanea. È un invito a esplorare, conoscere e riflettere, per arricchire la propria esperienza personale e collettiva”.

La varietà delle opere selezionate permette di incontrare gusti diversi, stimolare curiosità e favorire incontri culturali, discussioni e momenti di confronto tra lettori di tutte le età.

L’edizione 2026 conferma quindi il valore del libro come protagonista della cultura, non solo come oggetto da leggere, ma come strumento capace di cambiare il modo in cui osserviamo e comprendiamo il mondo. “Ogni libro – conclude Lo Cascio – scandisce i tempi della cultura e resta un formidabile mezzo di informazione, apprendimento e svago”.

Con “30 libri in 30 giorni”, BCsicilia rinnova il suo impegno per rendere la lettura un’esperienza viva, collettiva e accessibile a tutti, ricordando che la cultura si costruisce giorno dopo giorno, pagina dopo pagina. Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 - Fb: BCsicilia.

Di seguito il programma con i luoghi, le date, i titoli e gli autori dei 30 libri che verranno presentati.

30 Libri in 30 Giorni

Per riscoprire la bellezza della lettura

23 marzo – 22 aprile 2026

Palermo – Lunedì 23 Marzo

Le Ville della Piana dei Colli a Palermo

di Fabrizio Giuffrè

Cefalù - Giovedì 26 Marzo

Il Custode Invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’Intelligenza Artificiale

di Sara Favarò

Palermo – Venerdì 27 marzo

Carlo D’Anselmo. Vita ed opere di un poliedrico artista siciliano del Seicento

di Carmelo Lo Curto

Collesano - Sabato 28 Marzo

Il metodo delle 4 vibrazioni

di Beppe Scotti

Siculiana - Sabato 28 Marzo

Il tempo dei Senna

di Giacinto Pipitone

Gangi - Sabato 28 Marzo

L’essenziale è vivere

di Gandolfo Librizzi

Ciminna – Domenica 29 Marzo

La mano di diamante

di Calogera Randazzo

Termini Imerese - Lunedì 30 Marzo

Frutta secca. Mercato, valorizzazione storia e salute

di Mario Liberto

Palermo - Giovedì 2 Aprile

Le leonesse di Vergine Maria

di Vanessa Ambrosecchio

Ribera - Martedì 7 Aprile

Muzzicuna

di Aristotele Cuffaro

Palermo - Mercoledì 8 Aprile

Trinakija

di Claudio D’Angelo

Cinisi – Giovedì 9 Aprile

Sicilia a tavola. Saperi e sapori di ieri

di Sara Favarò

Palazzolo Acreide - Venerdì 10 Aprile

I Quaderni del Mediterraneo

a cura di Paolo Giansiracusa

Catania – Venerdì 10 Aprile

Sebastiano Tusa. L’Uomo, lo Studioso, l’Archeologo

Autori Vari

Rosolini Venerdì 10 Aprile

Nave Crociera speranza

di Antonella Monaca

Trabia - Sabato 11 Aprile

I terribili anni del nazismo. Dall'incontro di Hendaye al processo di Norimberga

di Leone Zingales

Bagheria - Domenica 12 Aprile

Urbanistica e Architettura in cerca dell’umano. Bellezza, decoro e armonia

A cura di Cesare Capitti e Alfonso Lo Cascio

Siculiana - Lunedì 13 Aprile

Il Gattopardo a guardia del Muro. Storia di un giallo letterario nella Germania socialista

di Bernardina Rago

Campofelice di Roccella - Martedì 14 Aprile

Io bullo

di Giusi Parisi

Riesi - Mercoledì 15 Aprile

Riesi, Riesini e rijsanità

di Salvatore Michele Mirisola

Trapani - Giovedì 16 Aprile

Labirinto mediterraneo

di Marina Petacco, Alessandra Gin, Roberta La Gattuta, Frank Bonan

Messina - Giovedì 16 Aprile

Impero della volontà

di Luigi Lo Giudice

Altavilla Milicia - Giovedì 16 Aprile

La Terra dei Giganti. Studi di Archeologia e Storia in memoria di Giovanni Mannino

A cura di Alfonso Lo Cascio e Antonino Filippi

Partinico - Venerdì 17 Aprile

San Castrense Patrono della città e dell’Arcidiocesi di Monreale

di P. Giuseppe Ruggirello

Siculiana - Sabato 18 Aprile

Opra

di Renato Maria Schembri

Montelepre - Sabato 18 Aprile

Gli Shekelesk e la rivoluzione dei Popoli del Mare

di Claudio D’Angelo

Cefalù - Domenica 19 Aprile

Oltre il nero

di Monica Sapio

Cerda - Lunedì 20 Aprile

Bere il fuoco con gli occhi

di Cruciano Runfola

Marsala - Martedì 21 Aprile

La battaglia di Drepano - La battaglia delle Egadi

di Francesco Torre

Palermo - Mercoledì 22 Aprile

Sicilia: lo specchio dell’anima. Oltre i crepuscoli del tempo in divenire

di Tregor Russo

 
 

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CRONACA BASILICATA

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21/03/2026 - Carburanti e gas alle stelle: famiglie, imprese e agricoltura sotto pressione per i rincari energetici
21/03/2026 - Rotonda: donna truffata col trucco del conto corrente a rischio

SPORT BASILICATA

22/03/2026 - Lega Pro. Trapani-Potenza 2 -1, Potenza beffato nel recupero
22/03/2026 - Il Francavilla sconfitto nel finale a Nardò per 2-1
22/03/2026 - Pm Gruppo Macchia Potenza: parte la corsa salvezza nella seconda fase di Serie C
21/03/2026 - La Rinascita Lagonegro di scena a Macerata, penultimo miglio della regular season

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport

NEWS BREVI
1/12/2021 Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico

Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.

28/11/2021 Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani

Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato  08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it. 

15/11/2021 Obbligo di catene o pneumatici da neve

E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.

Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.





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