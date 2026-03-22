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|Medicine interne sotto pressione in Calabria: reparti saturi e carenza di personale
22/03/2026
|Le Medicine interne calabresi restano un pilastro dell’assistenza agli anziani fragili, ma lavorano sotto forte pressione. Lo evidenzia un’indagine regionale Fadoi che segnala un quadro critico tra alta complessità clinica, carenza di personale e reparti saturi. Oltre il 70% dei pazienti ha più di 70 anni e in media tre patologie concomitanti. La carenza di organico raggiunge il 30% tra i medici e il 21% tra gli infermieri, mentre l’occupazione dei posti letto supera il 100%, con frequenti casi di boarding in Pronto soccorso per mancanza di disponibilità. Secondo Fadoi, il 30% dei ricoveri potrebbe essere evitato con una migliore assistenza territoriale, mentre il 26% dei posti è occupato da pazienti non dimissibili per assenza di adeguati servizi socio-assistenziali. Gli internisti chiedono una riclassificazione dei reparti a medio-alta intensità di cura.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|22/03/2026 - Valle del Fiume Aniene: laboratorio internazionale per il restauro dei fiumi in memoria di Cornelini e Sauli
La Riserva Naturale della Valle del Fiume Aniene diventa un Laboratorio Internazionale in memoria di Paolo Cornelini e Giuliano Sauli, pionieri dell’Ingegneria Naturalistica. All’evento hanno partecipato esperti internazionali, tra cui Paola Sangalli, Presidente della Federa...-->continua
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|22/03/2026 - Medicine interne sotto pressione in Calabria: reparti saturi e carenza di personale
Le Medicine interne calabresi restano un pilastro dell’assistenza agli anziani fragili, ma lavorano sotto forte pressione. Lo evidenzia un’indagine regionale Fadoi che segnala un quadro critico tra alta complessità clinica, carenza di personale e reparti satur...-->continua
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|22/03/2026 - Arsenale sotterraneo e un chilo di cocaina: arrestato 48enne a Gioiosa Ionica
Operazione della Polizia nelle ultime ore tra Gioiosa Ionica e Reggio Calabria. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa il 24 febbraio 2026 dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro nei confronti di un 48enne originario di Siderno e res...-->continua
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|21/03/2026 - Al via il ciclo di conferenze “Calabria, ponte di dialogo” promosse dall’Eparchia di Lungro
La Biblioteca “Mons. Giovanni Mele” dell’Eparchia di Lungro (CS) promuove il percorso di formazione alla pace dal titolo “Calabria, ponte di dialogo. Per una cultura dell’armonia e della pace nel Mediterraneo”, un ciclo di conferenze dedicato al dialogo interc...-->continua
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|21/03/2026 - Manuela Arcuri al Teatro Delle Arti di Salerno: serata evento per la presentazione del film ''Tradita''
Salerno si prepara ad accogliere una delle icone più amate del cinema e della TV italiana. Mercoledì 25 marzo, alle ore 21:30, il Cinema Teatro Delle Arti ospiterà una serata evento esclusiva: la proiezione del film "Tradita", che vedrà la partecipazione strao...-->continua
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|20/03/2026 - Ambiente, Laghi: «Una riserva naturale per Castrovillari»
«Ho nuovamente presentato in Consiglio Regionale la proposta di legge per l'istituzione della "Riserva naturale regionale Fascia pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari". Proposta che dopo essere stata approvata – all’unanimità – dalla Commissione d...-->continua
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|20/03/2026 - Catanzaro, sequestro da 2,4 milioni: indagate tre aziende e dirigenti per presunta truffa sulle protesi acustiche
Un’importante operazione della Guardia di Finanza di Lamezia Terme ha portato al sequestro preventivo di tre aziende del settore audioprotesico per un valore complessivo di 2,4 milioni di euro. Le società coinvolte — “Acustica Lamezia”, “Otoacustica Sud srl” e...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.