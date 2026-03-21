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|Al via il ciclo di conferenze “Calabria, ponte di dialogo” promosse dall’Eparchia di Lungro
21/03/2026
|La Biblioteca “Mons. Giovanni Mele” dell’Eparchia di Lungro (CS) promuove il percorso di formazione alla pace dal titolo “Calabria, ponte di dialogo. Per una cultura dell’armonia e della pace nel Mediterraneo”, un ciclo di conferenze dedicato al dialogo interculturale e interreligioso.
L’iniziativa intende favorire una riflessione approfondita sul contributo delle religioni al superamento dei pregiudizi, sulla condivisione delle esperienze e sulla riconciliazione delle memorie, con l’obiettivo di rafforzare, anche a livello locale, una cultura dell’accoglienza, del dialogo e della pace.
Il progetto si inserisce nel solco delle attività culturali promosse da anni dalla Biblioteca e si configura come un percorso di studio e approfondimento fondato, da un lato, sul recupero del patrimonio delle tradizioni storico-religiose e, dall’altro, sul confronto con le più recenti ricerche ed esperienze in una prospettiva globale.
Sono previsti diversi appuntamenti in modalità online; per partecipare è possibile richiedere il link di accesso a zoom all’indirizzo e-mail: ecumenismo@lungro.chiesacattolica.it
Il primo appuntamento è in programma per martedì 24 marzo 2026 alle ore 18,00 con l’intervento del prof. Riccardo Burigana, del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, sul tema “Da fortezze a ponti. Chiese cristiane e religioni per la pace nel Mediterraneo”. L’incontro sarà introdotto da S.E. Mons. Donato Oliverio, Vescovo di Lungro.
L’Eparchia di Lungro, fin dalla sua istituzione (13 febbraio 1919), ha assunto il compito di testimoniare la necessità di costruire ponti di dialogo attraverso la condivisione di memorie e speranze. In tale prospettiva, propone questo percorso di formazione volto a promuovere una cultura della pace a partire dalla conoscenza dell’eredità viva delle parole e dei gesti delle Chiese e delle religioni.
Il percorso prevede anche pubblicazione di un volume, in formato cartaceo e digitale, contenente i contributi del corso che sarà successivamente presentato nelle scuole del territorio, ed un laboratorio residenziale sul ruolo delle Chiese e delle religioni della Calabria nella promozione della cultura della pace, previsto per il 16 e 17 maggio presso l’Eparchia di Lungro.
Il calendario completo degli incontri on line sarà reso noto nei prossimi giorni.
Il progetto è cofinanziato dal Dipartimento Cultura della Regione Calabria con risorse POC 2014/2020 Azione 6.8.3.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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|20/03/2026 - Bari, maxi sequestro di 60 kg di droga: arrestati uomo e donna nel quartiere Libertà
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|20/03/2026 - Ghiacciai e Diritti Umani: educare alla memoria del clima tra scienza, etica e responsabilità collettiva
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, nel solco della riflessione internazionale promossa dalla risoluzione A/C.2/77/L.17/Rev.1, intende restituire alla Giornata Mondiale dei Ghiacciai (21 marzo) una densità culturale e civile ...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.