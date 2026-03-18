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|Frana a Stilo: automobili coinvolte, nessun ferito
18/03/2026
|Paura a Stilo (Reggio Calabria) dove una frana ha coinvolto alcune abitazioni e automobili nei pressi del convento. Il costone ceduto non ha provocato danni strutturali alla casa interessata, e la residente non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Monasterace, che hanno attivato il gruppo movimento terra. Dal comando di Reggio Calabria è arrivato anche il team USAR (Urban Search and Rescue) e il nucleo cinofili, specializzati nella ricerca di persone disperse tra le macerie. L’intervento mira a verificare eventuali vittime, anche se al momento non risultano persone irrintracciabili. La situazione è sotto controllo, mentre i soccorritori procedono con le verifiche di sicurezza e la messa in sicurezza dell’area.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|18/03/2026 - Frana a Stilo: automobili coinvolte, nessun ferito
Paura a Stilo (Reggio Calabria) dove una frana ha coinvolto alcune abitazioni e automobili nei pressi del convento. Il costone ceduto non ha provocato danni strutturali alla casa interessata, e la residente non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuo...-->continua
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|18/03/2026 - Partinico, presentazione del libro “Sebastiano Tusa, l’Uomo, lo Studioso, l’Archeologo”
Organizzato da BCsicilia, dal Comune di Partinico e da Angelo Mazzotta Editore, si terrà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 17,00 la presentazione del libro “Sebastiano Tusa: L’Uomo, lo Studioso, l’Archeologo”. Dopo i saluti istituzionali di Teresa Chimenti, Presi...-->continua
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|17/03/2026 - Allerta maltempo in provincia di Cosenza: frane, allagamenti ed evacuazioni a Crosia
Il forte maltempo che da questa mattina sta colpendo la fascia ionica della provincia di Cosenza sta causando gravi disagi e numerosi interventi di emergenza. Dalle ore 06:30, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è impegnato in oltre 100 operazioni di s...-->continua
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|17/03/2026 - Meteomont Carabinieri: neve sulle Alpi, allerta valanghe in aumento
Una profonda depressione di origine atlantica ha determinato, un improvviso ritorno dell'inverno con temperature in calo, neve localmente anche a quote molto basse (300 metri in alto Piemonte) e apporti nevosi abbondanti sull’intero arco alpino.
I con...-->continua
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|17/03/2026 - Puglia, entro il 2028 mancheranno 702 medici di Medicina generale: allarme fondazione Gimbe
Entro il 2028 la Puglia rischia di perdere 702 medici di Medicina generale, destinati alla pensione al compimento dei 70 anni. Secondo la fondazione Gimbe, dal 1° gennaio 2025 la regione registra una carenza di 279 medici di famiglia, con una media di un medic...-->continua
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|17/03/2026 - Brindisi: ex presidente del Consiglio comunale tra tre arrestati per estorsione aggravata
Questa mattina la Squadra Mobile di Brindisi ha eseguito tre arresti nell’ambito di un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Tra gli arrestati figura anche l’ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi, Pietro Guadalupi, 36 anni. Insi...-->continua
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|17/03/2026 - Castrovillari (CS). Corriere della droga viaggia in autobus
Nel corso di mirati servizi di controllo, i militari della Compagnia di Castrovillari hanno fermato un 30enne che, poco dopo essere sceso da un autobus, alla vista degli operanti ha tentato in modo sospetto di disfarsi di una valigia. I militari hanno deciso d...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.