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|Partinico, presentazione del libro “Sebastiano Tusa, l’Uomo, lo Studioso, l’Archeologo”
18/03/2026
|Organizzato da BCsicilia, dal Comune di Partinico e da Angelo Mazzotta Editore, si terrà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 17,00 la presentazione del libro “Sebastiano Tusa: L’Uomo, lo Studioso, l’Archeologo”. Dopo i saluti istituzionali di Teresa Chimenti, Presidente BCsicilia sez. Sebastiano Tusa, sono previsti gli interventi di Andrea Tusa, Antropologo, Alfonso Lo Cascio, Giornalista e Presidente regionale di BCsicilia e dell’editore Angelo Mazzotta. Coordina Angela Barbiera. L’incontro si terrà nella Biblioteca del Palazzo dei Carmelitani in Corso dei Mille 252 a Partinico.
C’è chi lo ha chiamato “Ambasciatore della cultura nel mondo” tanto era vasta e ricca la rete di relazioni internazionali che sulla ricerca archeologica Sebastiano Tusa era riuscito a costruire a partire dalla Sicilia. Grande è quindi l’eredità che ha lasciato dopo la morte nel disastro aereo di Addis Abeba. La sua vita senza confini viene ripercorsa da vari autori nel libro “Sebastiano Tusa: l’Uomo, lo Studioso, l’Archeologo”, pubblicato dall’editore Angelo Mazzotta.
Il volume raccoglie il contributo di numerosi studiosi e amici di Tusa a cui si deve soprattutto l’intuizione che il Mediterraneo è un immenso giacimento di reperti e di storie. Sebastiano è stato il continuatore di una visione dell’archeologia propugnata dal padre Vincenzo a cui si deve, tra l’altro, la creazione del Parco archeologico di Selinunte.
Lungo le tracce di un grande impegno familiare per i tesori dell’antichità Sebastiano Tusa ha messo in piedi un sistema di ricerche che aveva il suo centro propulsore nella Soprintendenza del mare, un’esperienza che lo ha messo in contatto e a confronto con archeologi e università dell’Australia, del Giappone, dell’Europa, dei paesi del bacino del Mediterraneo. Per anni ha organizzato ricerche e scoperte nelle isole Egadi (teatro della più grande battaglia delle guerre puniche), a Pantelleria e nel Canale di Sicilia luogo di naufragi e dominio dei cercatori di tesori che Tusa è riuscito a fermare stimolando la creazione di leggi e iniziative finalizzate alla tutela del patrimonio sommerso.
Su questa straordinaria attività il libro raccoglie le testimonianze di tanti studiosi tra cui Vittorio Sgarbi, Valerio Massimo Manfredi, Franco Andaloro, Michele Cossyro, Fabio Granata, Ferdinando Maurici, Alfonso Lo Cascio, Alberto Scuderi, Vito Zarzana. I testi sono stati coordinati da Valeria Li Vigni e Aurelio Pes.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|18/03/2026 - Partinico, presentazione del libro “Sebastiano Tusa, l’Uomo, lo Studioso, l’Archeologo”
Organizzato da BCsicilia, dal Comune di Partinico e da Angelo Mazzotta Editore, si terrà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 17,00 la presentazione del libro “Sebastiano Tusa: L’Uomo, lo Studioso, l’Archeologo”. Dopo i saluti istituzionali di Teresa Chimenti, Presidente BCsicilia...-->continua
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|17/03/2026 - Allerta maltempo in provincia di Cosenza: frane, allagamenti ed evacuazioni a Crosia
Il forte maltempo che da questa mattina sta colpendo la fascia ionica della provincia di Cosenza sta causando gravi disagi e numerosi interventi di emergenza. Dalle ore 06:30, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è impegnato in oltre 100 operazioni di s...-->continua
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|17/03/2026 - Meteomont Carabinieri: neve sulle Alpi, allerta valanghe in aumento
Una profonda depressione di origine atlantica ha determinato, un improvviso ritorno dell'inverno con temperature in calo, neve localmente anche a quote molto basse (300 metri in alto Piemonte) e apporti nevosi abbondanti sull’intero arco alpino.
I con...-->continua
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|17/03/2026 - Puglia, entro il 2028 mancheranno 702 medici di Medicina generale: allarme fondazione Gimbe
Entro il 2028 la Puglia rischia di perdere 702 medici di Medicina generale, destinati alla pensione al compimento dei 70 anni. Secondo la fondazione Gimbe, dal 1° gennaio 2025 la regione registra una carenza di 279 medici di famiglia, con una media di un medic...-->continua
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|17/03/2026 - Brindisi: ex presidente del Consiglio comunale tra tre arrestati per estorsione aggravata
Questa mattina la Squadra Mobile di Brindisi ha eseguito tre arresti nell’ambito di un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Tra gli arrestati figura anche l’ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi, Pietro Guadalupi, 36 anni. Insi...-->continua
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|17/03/2026 - Castrovillari (CS). Corriere della droga viaggia in autobus
Nel corso di mirati servizi di controllo, i militari della Compagnia di Castrovillari hanno fermato un 30enne che, poco dopo essere sceso da un autobus, alla vista degli operanti ha tentato in modo sospetto di disfarsi di una valigia. I militari hanno deciso d...-->continua
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|17/03/2026 - Tar Calabria annulla graduatoria Inglese Pnrr2: da rifare anche le immissioni in ruolo
Il Tar Calabria ha annullato la graduatoria di Inglese per le scuole secondarie di secondo grado (As2B) relativa al Concorso Pnrr2 in Calabria. Di conseguenza dovranno essere riviste anche le immissioni in ruolo del 1° settembre 2025 e tutti gli atti successiv...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.