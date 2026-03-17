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|Allerta maltempo in provincia di Cosenza: frane, allagamenti ed evacuazioni a Crosia
17/03/2026
|Il forte maltempo che da questa mattina sta colpendo la fascia ionica della provincia di Cosenza sta causando gravi disagi e numerosi interventi di emergenza. Dalle ore 06:30, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è impegnato in oltre 100 operazioni di soccorso tecnico urgente, con particolare attenzione ai comuni di Corigliano, Mirto, Rossano, Calopezzati, Pietrapaola e Mandatoriccio, dove si registrano allagamenti, smottamenti e difficoltà alla viabilità.
La situazione più critica si registra a Crosia: le fiumare Trionto e Fiumarella hanno superato gli argini, provocando allagamenti diffusi. Nel centro storico, una frana nei pressi delle case popolari ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 80 persone. Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo anche per soccorrere persone bloccate in auto e abitazioni, a causa dell’innalzamento rapido del livello dell’acqua.
Per far fronte all’emergenza è stato disposto il raddoppio dei turni operativi del personale del Comando di Cosenza. Sono inoltre arrivate squadre da Crotone e il Modulo di Contrasto al Rischio Acquatico (Mo.C.R.A.B.) della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria a supporto delle operazioni.
A seguito delle intense piogge, risultano chiusi diversi tratti stradali per frane e allagamenti, tra cui la SS106 “Jonica” a Corigliano-Rossano, la SS182 “Delle Serre Calabre” a Gerocarne e la NSA572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” a Maierato e San Nicola da Crissa. Sul posto operano squadre Anas e Forze dell’Ordine per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|17/03/2026 - Allerta maltempo in provincia di Cosenza: frane, allagamenti ed evacuazioni a Crosia
Il forte maltempo che da questa mattina sta colpendo la fascia ionica della provincia di Cosenza sta causando gravi disagi e numerosi interventi di emergenza. Dalle ore 06:30, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è impegnato in oltre 100 operazioni di soccorso tecnico...-->continua
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|17/03/2026 - Meteomont Carabinieri: neve sulle Alpi, allerta valanghe in aumento
Una profonda depressione di origine atlantica ha determinato, un improvviso ritorno dell'inverno con temperature in calo, neve localmente anche a quote molto basse (300 metri in alto Piemonte) e apporti nevosi abbondanti sull’intero arco alpino.
I con...-->continua
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|17/03/2026 - Puglia, entro il 2028 mancheranno 702 medici di Medicina generale: allarme fondazione Gimbe
Entro il 2028 la Puglia rischia di perdere 702 medici di Medicina generale, destinati alla pensione al compimento dei 70 anni. Secondo la fondazione Gimbe, dal 1° gennaio 2025 la regione registra una carenza di 279 medici di famiglia, con una media di un medic...-->continua
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|17/03/2026 - Brindisi: ex presidente del Consiglio comunale tra tre arrestati per estorsione aggravata
Questa mattina la Squadra Mobile di Brindisi ha eseguito tre arresti nell’ambito di un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Tra gli arrestati figura anche l’ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi, Pietro Guadalupi, 36 anni. Insi...-->continua
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|17/03/2026 - Castrovillari (CS). Corriere della droga viaggia in autobus
Nel corso di mirati servizi di controllo, i militari della Compagnia di Castrovillari hanno fermato un 30enne che, poco dopo essere sceso da un autobus, alla vista degli operanti ha tentato in modo sospetto di disfarsi di una valigia. I militari hanno deciso d...-->continua
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|17/03/2026 - Tar Calabria annulla graduatoria Inglese Pnrr2: da rifare anche le immissioni in ruolo
Il Tar Calabria ha annullato la graduatoria di Inglese per le scuole secondarie di secondo grado (As2B) relativa al Concorso Pnrr2 in Calabria. Di conseguenza dovranno essere riviste anche le immissioni in ruolo del 1° settembre 2025 e tutti gli atti successiv...-->continua
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|17/03/2026 - Maltempo nel Cosentino: Statale 106 allagata e evacuazioni a Crosia
Piogge incessanti e criticità diffuse stanno mettendo in ginocchio l’area jonica del Cosentino, dove si registrano allagamenti, disagi alla viabilità e interventi di emergenza senza sosta. La situazione più critica riguarda la Strada statale 106 Jonica, comple...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.