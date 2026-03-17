Il forte maltempo che da questa mattina sta colpendo la fascia ionica della provincia di Cosenza sta causando gravi disagi e numerosi interventi di emergenza. Dalle ore 06:30, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è impegnato in oltre 100 operazioni di soccorso tecnico urgente, con particolare attenzione ai comuni di Corigliano, Mirto, Rossano, Calopezzati, Pietrapaola e Mandatoriccio, dove si registrano allagamenti, smottamenti e difficoltà alla viabilità.



La situazione più critica si registra a Crosia: le fiumare Trionto e Fiumarella hanno superato gli argini, provocando allagamenti diffusi. Nel centro storico, una frana nei pressi delle case popolari ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 80 persone. Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo anche per soccorrere persone bloccate in auto e abitazioni, a causa dell’innalzamento rapido del livello dell’acqua.



Per far fronte all’emergenza è stato disposto il raddoppio dei turni operativi del personale del Comando di Cosenza. Sono inoltre arrivate squadre da Crotone e il Modulo di Contrasto al Rischio Acquatico (Mo.C.R.A.B.) della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria a supporto delle operazioni.



A seguito delle intense piogge, risultano chiusi diversi tratti stradali per frane e allagamenti, tra cui la SS106 “Jonica” a Corigliano-Rossano, la SS182 “Delle Serre Calabre” a Gerocarne e la NSA572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” a Maierato e San Nicola da Crissa. Sul posto operano squadre Anas e Forze dell’Ordine per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.