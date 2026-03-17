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|Puglia, entro il 2028 mancheranno 702 medici di Medicina generale: allarme fondazione Gimbe
17/03/2026
|Entro il 2028 la Puglia rischia di perdere 702 medici di Medicina generale, destinati alla pensione al compimento dei 70 anni. Secondo la fondazione Gimbe, dal 1° gennaio 2025 la regione registra una carenza di 279 medici di famiglia, con una media di un medico ogni 1.331 assistiti, leggermente inferiore alla media nazionale di 1.383. Tra il 2019 e il 2024 i medici pugliesi sono diminuiti del 26,3%, quasi il doppio rispetto al dato nazionale del 14,1%. Nel 2025 i partecipanti al concorso per il corso di formazione specifica in Medicina generale sono stati il 27% in più rispetto ai posti disponibili, evidenziando la crescente difficoltà nel coprire i posti vacanti.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|17/03/2026 - Puglia, entro il 2028 mancheranno 702 medici di Medicina generale: allarme fondazione Gimbe
Entro il 2028 la Puglia rischia di perdere 702 medici di Medicina generale, destinati alla pensione al compimento dei 70 anni. Secondo la fondazione Gimbe, dal 1° gennaio 2025 la regione registra una carenza di 279 medici di famiglia, con una media di un medico ogni 1.331 as...-->continua
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|17/03/2026 - Brindisi: ex presidente del Consiglio comunale tra tre arrestati per estorsione aggravata
Questa mattina la Squadra Mobile di Brindisi ha eseguito tre arresti nell’ambito di un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Tra gli arrestati figura anche l’ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi, Pietro Guadalupi, 36 anni. Insi...-->continua
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|17/03/2026 - Castrovillari (CS). Corriere della droga viaggia in autobus
Nel corso di mirati servizi di controllo, i militari della Compagnia di Castrovillari hanno fermato un 30enne che, poco dopo essere sceso da un autobus, alla vista degli operanti ha tentato in modo sospetto di disfarsi di una valigia. I militari hanno deciso d...-->continua
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|17/03/2026 - Tar Calabria annulla graduatoria Inglese Pnrr2: da rifare anche le immissioni in ruolo
Il Tar Calabria ha annullato la graduatoria di Inglese per le scuole secondarie di secondo grado (As2B) relativa al Concorso Pnrr2 in Calabria. Di conseguenza dovranno essere riviste anche le immissioni in ruolo del 1° settembre 2025 e tutti gli atti successiv...-->continua
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|17/03/2026 - Maltempo nel Cosentino: Statale 106 allagata e evacuazioni a Crosia
Piogge incessanti e criticità diffuse stanno mettendo in ginocchio l’area jonica del Cosentino, dove si registrano allagamenti, disagi alla viabilità e interventi di emergenza senza sosta. La situazione più critica riguarda la Strada statale 106 Jonica, comple...-->continua
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|17/03/2026 - ''Il regalo aziendale non deve parlare dell’azienda, ma del cliente'': la visione di Giuseppe Carlucci, CEO di QuBox
In un mercato sempre più affollato di messaggi pubblicitari e comunicazioni digitali, molte aziende stanno riscoprendo il valore delle relazioni con i propri clienti. Se per anni il marketing si è concentrato soprattutto sulla visibilità e...-->continua
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|16/03/2026 - Maltempo in Calabria: notte di interventi per i Vigili del Fuoco
Una notte di forti piogge ha interessato l’intera Calabria. I Vigili del Fuoco hanno completato circa 60 operazioni, con situazioni leggermente più complesse nelle province di Catanzaro e Cosenza.
Nel catanzarese, le squadre hanno gestito infiltrazio...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.