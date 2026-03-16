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|Maltempo in Calabria: notte di interventi per i Vigili del Fuoco
16/03/2026
|Una notte di forti piogge ha interessato l’intera Calabria. I Vigili del Fuoco hanno completato circa 60 operazioni, con situazioni leggermente più complesse nelle province di Catanzaro e Cosenza.
Nel catanzarese, le squadre hanno gestito infiltrazioni d’acqua, locali allagamenti e piccoli smottamenti, con disagi alla viabilità, come un’auto bloccata nel sottopasso della galleria Sansinato in direzione Lamezia Terme. Nel cosentino si segnalano la rimozione di alberi pericolanti in piazzetta Spezzano, danni a gazebo in Viale Parco e un incendio a Mendicino che ha interessato 24 contatori Enel, probabilmente per sovraccarico dell’impianto.
La situazione resta sotto costante monitoraggio e le squadre dei Vigili del Fuoco sono operative per far fronte a nuove richieste di soccorso.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|16/03/2026 - Maltempo in Calabria: notte di interventi per i Vigili del Fuoco
Una notte di forti piogge ha interessato l’intera Calabria. I Vigili del Fuoco hanno completato circa 60 operazioni, con situazioni leggermente più complesse nelle province di Catanzaro e Cosenza.
Nel catanzarese, le squadre hanno gestito infiltrazioni d’acqua, loc...-->continua
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|16/03/2026 - Notte di paura tra Bitonto, Corato, Ruvo e Terlizzi: cinque auto incendiate
Cinque auto sono state incendiate tra l’una e le cinque della notte nei comuni di Bitonto, Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, nell’area metropolitana di Bari. I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme che hanno distrutto le vetture...-->continua
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|16/03/2026 - Esplosione all’ATM di Santomenna: indagini in corso
Momento di paura nella notte a Santomenna (SA), dove intorno alle 4 una banda criminale ha fatto esplodere lo sportello automatico delle Poste. L’esplosione, avvertita dai residenti, ha danneggiato la struttura e l’area circostante. Ancora da accertare se i ma...-->continua
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|16/03/2026 - Week-end di controlli a Lecce: Carabinieri impegnati contro irregolarità, malamovida e reati
Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri del Comando provinciale di Lecce hanno intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi sulle aree della movida e sugli esercizi pubblici più frequentati nelle ore serali e notturne. L’operazione ha v...-->continua
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|15/03/2026 - Taranto: studenti del Liceo Calò sul set del cortometraggio Pricò
Si svolgeranno il 17 e 18 marzo a Taranto le riprese del cortometraggio ad opera del liceo artistico “V. Calò”. Il set è l'epilogo del percorso di formazione sui mestieri del cinema rivolto alla classe 4a M dell’indirizzo audiovisivo (sede di Taranto), uno dei...-->continua
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|15/03/2026 - Reflui nel fiume Neto e impianti di depurazione sotto accusa: quattro indagati nel Crotonese
Sversamenti di reflui non trattati e presunte gravi irregolarità nella gestione degli impianti di depurazione finiscono al centro di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Crotone. I Carabinieri della Stazione di Belvedere Spinello hanno ricostruito un...-->continua
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|14/03/2026 - Rintracciata a Firenze Elena Rebeca Burcioiu, scomparsa da Foggia: sta bene
Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne romena di cui non si avevano notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, è stata rintracciata a Firenze dalla Polizia di Stato. La giovane, scomparsa dopo la denuncia presentata da un’amica di 38 anni a Foggia, è in buone condizi...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.