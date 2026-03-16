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Maltempo in Calabria: notte di interventi per i Vigili del Fuoco

16/03/2026

Una notte di forti piogge ha interessato l’intera Calabria. I Vigili del Fuoco hanno completato circa 60 operazioni, con situazioni leggermente più complesse nelle province di Catanzaro e Cosenza.

Nel catanzarese, le squadre hanno gestito infiltrazioni d’acqua, locali allagamenti e piccoli smottamenti, con disagi alla viabilità, come un’auto bloccata nel sottopasso della galleria Sansinato in direzione Lamezia Terme. Nel cosentino si segnalano la rimozione di alberi pericolanti in piazzetta Spezzano, danni a gazebo in Viale Parco e un incendio a Mendicino che ha interessato 24 contatori Enel, probabilmente per sovraccarico dell’impianto.

La situazione resta sotto costante monitoraggio e le squadre dei Vigili del Fuoco sono operative per far fronte a nuove richieste di soccorso.

 
 

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Cinque auto sono state incendiate tra l’una e le cinque della notte nei comuni di Bitonto, Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, nell’area metropolitana di Bari. I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme che hanno distrutto le vetture...-->continua
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15/03/2026 - Reflui nel fiume Neto e impianti di depurazione sotto accusa: quattro indagati nel Crotonese

Sversamenti di reflui non trattati e presunte gravi irregolarità nella gestione degli impianti di depurazione finiscono al centro di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Crotone. I Carabinieri della Stazione di Belvedere Spinello hanno ricostruito un...-->continua
14/03/2026 - Rintracciata a Firenze Elena Rebeca Burcioiu, scomparsa da Foggia: sta bene

Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne romena di cui non si avevano notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, è stata rintracciata a Firenze dalla Polizia di Stato. La giovane, scomparsa dopo la denuncia presentata da un’amica di 38 anni a Foggia, è in buone condizi...-->continua

CRONACA BASILICATA

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SPORT BASILICATA

16/03/2026 - Rinascita Lagonegro:Siena travolta 3-0 e salvezza in tasca
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NEWS BREVI
1/12/2021 Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico

Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.

28/11/2021 Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani

Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato  08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it. 

15/11/2021 Obbligo di catene o pneumatici da neve

E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.

Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.





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