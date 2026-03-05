|
|
|Teatro, Roma: dal 12.03 15.03 al Teatro Tordinona Ornella Giusto in FEDERICO GARCÍA LORCA
5/03/2026
|Dal 12 al 15 marzo 2026 il Teatro Tordinona di Roma ospita “Federico García Lorca – Il poeta della libertà”, monologo di e con Ornella Giusto, dedicato a una delle figure più intense e luminose della letteratura del Novecento.
Lo spettacolo, che ha già partecipato la scorsa estate con grande successo al 45° Festival La Versiliana, è un viaggio teatrale ed emotivo dentro l’universo umano e poetico di Federico García Lorca. In scena, una donna dà voce al poeta, ne attraversa i pensieri, le passioni e le ferite, restituendo al pubblico un racconto intimo, vibrante, costruito come una confidenza sussurrata. Non si tratta semplicemente di una narrazione biografica, ma di un’immersione nella sua anima artistica, dove parola, musica ed emozione si intrecciano senza filtri.
Le poesie di Lorca, recitate in lingua spagnola e italiana, dialogano con la musica, elemento centrale della drammaturgia, che accompagna e amplifica la tensione poetica dello spettacolo. L’atmosfera è arricchita da richiami alla cultura andalusa e da un delicato accenno al flamenco, evocando quel mondo di suoni, ritmo e memoria che tanto ha influenzato l’opera del poeta.
Il filo conduttore è la libertà, tema universale e bruciante, che attraversa la vita e la scrittura di Lorca: libertà di esistere, di amare, di esprimersi, di essere pienamente sé stessi. Una libertà che nello spettacolo diventa parola viva, carne teatrale, respiro condiviso con il pubblico.
Lo spettacolo, della durata di circa 1 ora e 15 minuti, ha già riscosso grande successo di pubblico in diverse piazze italiane, tra cui Sicilia e Toscana, dove è stato accolto con entusiasmo e partecipazione.
Ornella Giusto racconta così la genesi emotiva del progetto: “Ho visitato Fuente de las Lágrimas, conosciuta anche come Fuente Grande, un luogo profondamente suggestivo tra Víznar e Alfacar, nella provincia di Granada. Alfacar è un piccolo paese immerso in una bellezza naturale quasi silenziosa, ma attraversato da una memoria storica intensa. È impossibile trovarsi lì senza sentire il peso di ciò che rappresenta: secondo la tradizione, proprio in quei luoghi Federico García Lorca fu fucilato il 18 agosto 1936, durante la Guerra Civile Spagnola.
Ricordo una nebbia fitta, quasi irreale, che avvolgeva la Fontana delle Lacrime. Quella nebbia rendeva tutto ancora più sospeso, più cupo, come se il paesaggio stesso custodisse e raccontasse la tragedia. In quel silenzio ho provato una sensazione molto forte, intima, come se Lorca fosse ancora presente attraverso la sua poesia. È stata un’esperienza intensa e personale, che mi ha avvicinata ancora di più alla sua anima artistica e umana. In quel luogo ho compreso, con maggiore profondità, quanto la sua poesia sia viva, necessaria, capace di attraversare il tempo.”
L’appuntamento è al Teatro Tordinona, in Via degli Acquasparta 16, Roma, dal 12 al 15 marzo 2026, alle ore 21:00, con replica domenicale alle ore 18:00.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|5/03/2026 - PFI_Cerimonia di premiazione - Premiati Castellitto, PIF, Tornatore, Cucinelli, Maison Hermès
Roma, 4 marzo 2026 - Si è conclusa oggi al Cinema Quattro Fontane di Roma la quarta edizione di Premio Film Impresa, l’iniziativa ideata e realizzata da Unindustria in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cine...-->continua
|
|
|5/03/2026 - Teatro, Roma: dal 12.03 15.03 al Teatro Tordinona Ornella Giusto in FEDERICO GARCÍA LORCA
Dal 12 al 15 marzo 2026 il Teatro Tordinona di Roma ospita “Federico García Lorca – Il poeta della libertà”, monologo di e con Ornella Giusto, dedicato a una delle figure più intense e luminose della letteratura del Novecento.
Lo spettacolo, che ha gi...-->continua
|
|
|4/03/2026 - Terremoto di magnitudo 2.4 sulla costa tra San Nicola Arcella e Fiuzzi ( Praia a Mare)
Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è stato registrato sulla costa calabra nord-occidentale, nell’area tra Fiuzzi (Praia a Mare e San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza. L’evento, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, si è verificato il 4 marzo 2026 alle...-->continua
|
|
|4/03/2026 - Taranto. Spaccio in pieno centro: 44enne arrestato della Polizia di Stato
La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 44 anni ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e detenzione illegale di munizioni.
I Falchi della Squadra Mobile, semp...-->continua
|
|
|4/03/2026 - Foggia, operazione antimafia “Grande carro”: cinque arresti
A Foggia si chiude con cinque arresti un nuovo capitolo dell’operazione antimafia “Grande Carro”. Nelle scorse ore i carabinieri del Ros hanno eseguito altrettanti ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari, dopo che...-->continua
|
|
|4/03/2026 - Morte di Loris Costantino all’ex stabilimento di Acciaierie d'Italia: dieci indagati
Sono dieci le persone indagate per la morte di Loris Costantino, il 36enne precipitato da oltre dieci metri mentre puliva un nastro trasportatore nello stabilimento siderurgico di Acciaierie d'Italia a Taranto. Le indagini, coordinate dal pm Marco Colascilla N...-->continua
|
|
|4/03/2026 - Confiscato patrimonio da oltre 204 milioni di euro dalla Guardia di Finanza di Napoli
La confisca da oltre 204 milioni di euro eseguita dalla Guardia di Finanza rappresenta l’ultimo sviluppo di un complesso percorso giudiziario legato agli accertamenti sul patrimonio di imprenditori operanti nel settore dei rifiuti. Il provvedimento, disposto d...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.