|
|
|Traffico di droga tra Svizzera e Italia: nove arresti
24/01/2026
|È stata smantellata un’organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di cocaina, marijuana e hashish tra Svizzera, Spagna, Nord Europa e Italia. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona e dalle autorità svizzere, con il supporto di Eurojust, ha portato all’esecuzione di nove misure cautelari nei confronti dei vertici e membri del gruppo.
Il sodalizio operava principalmente nelle province di Macerata e Fermo, con base nel Canton Ticino, e utilizzava attività commerciali come copertura. Le indagini hanno ricostruito l’acquisto delle sostanze all’estero e il trasporto tramite corrieri, con distribuzione soprattutto nelle Marche e in altre regioni italiane. Le operazioni hanno coinvolto GICO della Guardia di Finanza di Ancona, Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata e Polizia federale svizzera.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|24/01/2026 - Traffico di droga tra Svizzera e Italia: nove arresti
È stata smantellata un’organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di cocaina, marijuana e hashish tra Svizzera, Spagna, Nord Europa e Italia. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona e dalle autorità svizzere, con il supporto ...-->continua
|
|
|24/01/2026 - Ugento, muore schiacciato dal tronco di un albero: vittima un 53enne
Tragedia ieri pomeriggio nelle campagne di Ugento, in provincia di Lecce, dove un uomo di 53 anni è stato trovato senza vita sotto il tronco di un albero, a poca distanza dalla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava eseguendo alcuni lavo...-->continua
|
|
|24/01/2026 - Tragedia a Crispiano: morta una bambina di 5 anni, cause da chiarire
Tragedia ieri mattina a Crispiano, nel Tarantino, dove una bambina di cinque anni è morta improvvisamente per cause ancora da accertare. Da alcuni giorni la piccola accusava forti mal di testa e inappetenza, sintomi che avevano allarmato i familiari. Con il pe...-->continua
|
|
|23/01/2026 - Bonus bollette, lieve aumento della soglia Isee: protestano le associazioni dei consumatori
Piccolo ritocco alle soglie Isee per accedere ai bonus sociali sulle bollette, ma per le associazioni dei consumatori non basta. Dal 1° gennaio l’Arera ha innalzato il limite Isee per le famiglie in difficoltà economica da 9.530 a 9.796 euro, lasciando invaria...-->continua
|
|
|23/01/2026 - Reggio Calabria e Catania, blitz contro usura e minacce: sei arresti e due interdizioni
Blitz contro usura e intimidazioni a Reggio Calabria e Catania: la Guardia di Finanza e la Questura hanno eseguito misure cautelari personali su sei persone – due in carcere, due ai domiciliari e due con divieto di avvicinamento – e interdittive su altre due. ...-->continua
|
|
|23/01/2026 - Eboli, uomo cade in un dirupo sui monti: interviene l’eliambulanza
Momenti di tensione questa mattina sui monti di Eboli, dove un uomo è rimasto ferito dopo essere precipitato in un dirupo in contrada Gianfelice. La zona impervia ha reso indispensabile l’intervento dei soccorsi specializzati. Sul posto sono intervenuti le squ...-->continua
|
|
|23/01/2026 - Casoria, crolla un palazzo evacuato: tragedia sfiorata senza vittime
Tragedia sfiorata a Casoria, alle porte di Napoli, dove un palazzo preventivamente sgomberato dai vigili del fuoco è crollato in via Cavour, fortunatamente senza vittime né feriti. L’allarme era scattato ieri, dopo un boato causato dal cedimento di una condott...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.