In Piazza S. Francesco di Paola, presenti il sindaco di Cerchiara di Calabria e la delegata alla cultura del comune di Trebisacce, Fatima Ruggio, si è svolta la presentazione del libro di Tullio Masneri, Da ladruncolo a eroe: il poeta-pastore Comata nelle Talisie di Teocrito, edito in Atene da Enzo Terzi, ETBook. La presenza degli amministratori delle due cittadine è motivata – come ha precisato Franco Maurella – dall’attenzione che da sempre hanno per la Grotta delle Ninfe, in territorio di Cerchiara, da secoli luogo di cure termali, grazie alle acque calde e ai particolari fanghi. Un luogo mitico, quello del miracolo del poeta-pastore Comata, il quale offriva alla Musa sua ispiratrice i capretti del gregge del padrone. Questi, scontento dei sacrifici che faceva il suo schiavo, lo rinchiude in una cassa di legno cedrino, senza acqua né cibo. Dopo due mesi, aperta la cassa, ci si rende conto che Comata è ancora vivo. La Musa gli aveva inviato le api per aiutarlo e sostenerlo. Il padrone, spaventato dalla potenza della divinità, fece scavare una tomba in una delle condotte della Grotta, riponendo la cassa di Comata. Il luogo sarebbe diventato meta di gente e di venerazione, ricche nel tempo le offerte in denaro e lucerne. Solo centovent’anni fa, venne alla luce, casualmente. Oggi fa bella mostra al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza. Del mito di Comata, ne parlano Lico di Reggio e Teocrito, nelle Talisie. Il libro, come hanno sottolineato Carmine Adduci ed Enzo Cordasco, intende mettere insieme le testimonianze storiche e archeologiche e dimostrare che Lico e Teocrito hanno attinto il mito del poeta-pastore dalla tradizione indigena (Enotri), fatta propria dai Greci di Thurii. Inoltre, per Teocrito, Comata, insieme al mitico Dafni siculo (i Siculi sono una popolazione originaria dell’Italìa- la Calabria del tempo di Teocrito), sono gli ‘inventori’ della poesia bucolica, che, come tutti sanno, è ancora ampiamente praticata.



Vincenzo Diego