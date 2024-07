Capaccio – Paestum (Sa), 3 Luglio 2024 – Dopo undici anni il Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti torna sul litorale dell’antica città della Magna Grecia Torre di Paestum dal 4 al 7 Luglio. Per la seconda volta in venti edizioni le squadre della Serie A Puntocuore s’immergeranno nel Parco Nazionale del Cilento riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale di Capaccio-Paestum su impulso del Dipartimento BS LND. Sulla sabbia dell’Arena dell’ex Lido Kennedy che si estende per un’area di 4.000 mq si giocheranno le gare della 2^ edizione della Coppa Italia Under 20 Puntocuore e quelle della 4^, 5^ e 6^ giornata della Poule Promozione.



Saranno coinvolte ben ventuno squadre in 33 partite dal 4 al 7 Luglio. Il primo giorno sono in programma tre gare dalle 15.30. Il 5 e 6 Luglio dalle 9.30 fino alle 21.15, orario d’inizio dell’ultima sfida. Domenica chiusura sempre a partire dalle 9.30 con la Finale della Coppa Italia Under 20 che concluderà la tappa alle 20.00.



Il Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer Lega Nazionale Dilettanti Roberto Desini ha sottolineato l’importanza dell’evento:”Torniamo a Paestum con grande piacere grazie alla disponibilità, allo spirito di collaborazione e alla grande accoglienza del Comune, in particolare del Sindaco, e di tutti coloro che hanno lavorato per organizzare una tappa che si annuncia entusiasmante. A Paestum si disputerà una competizione importante come quella della Coppa Italia Under 20 che rappresenta il presente e il futuro della disciplina. Una categoria che sta dando linfa vitale a tutto il movimento italiano e alla Nazionale. Saranno avvincenti anche le gare della Poule Promozione, un Campionato che si sta alzando di livello esponenzialmente assicurando un ricambio di qualità alla Serie A”.



Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum ha espresso tutta la soddisfazione per la sinergia vincente instaurata con LND: “Dopo undici anni una tappa di Serie A di beach soccer torna in Campania e arriva a Capaccio Paestum. La scelta della nostra città da parte del dipartimento di beach soccer della Lega Nazionale Dilettanti, che a Capaccio Paestum ha anche scelto di far giocare e assegnare la Coppa Italia Under 20, ci riempie di orgoglio. E, soprattutto, conferma l’importante lavoro che la nostra amministrazione ha messo in atto in questi anni nella valorizzazione della nostra costa, delle nostre spiagge, del nostro lungomare. Con la tre giorni che sta per iniziare, sport e turismo si fondono facendosi reciprocamente da traino: gli amanti di questo sport avranno l’opportunità di conoscere e ammirare le bellezze della città dei Templi, e i turisti che già riempiono la nostra città, insieme ai cittadini stessi di Capaccio Paestum, avranno un’occasione in più di divertimento”.



“Siamo onorati di ospitare la tappa in Campania e ringraziamo il Sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri per la massima collaborazione e per l'impegno profuso nella promozione del beach soccer” – ha dichiarato il Presidente del Comitato Regionale LND Campania Carmine Zigarelli. “Nella splendida Arena abbiamo già disputato le gare per il Torneo Beach Soccer Under 17, e i giovani atleti si sono divertiti e hanno dimostrato le loro qualità tecniche. Le tappe del beach soccer danno lustro alle splendide località balneri italiane e incentivano il turismo sportivo. Aumentiamo sempre più le società dilettanti che si dedicano anche al beach soccer, sia maschile e femminile, frutto di un lavoro attento che stiamo svolgendo. Sono certo che vivremo giornate emozionanti, e faccio l'in bocca al lupo a tutti i partecipanti. Un ringraziamento alla società campana Città degli Eventi, che lavora sodo e con professionalità per la diffusione del beach soccer”.



Massimo Giusti, Presidente del club Città degli Eventi che partecipa al Campionato Under 20, come componente della Consulta Nazionale del Beach Soccer LND ha svolto un ruolo attivo e fattivo nella realizzazione della tappa:” Come membro della Consulta Nazionale BS LND e come Presidente dì Unimpresa Sport Italia sono onorato e fiero di aver riportato la tappa nazionale di beach soccer a Capaccio Paestum grazie alla lungimiranza ed alla collaborazione fattiva dell'amministrazione comunale. Con un bel lavoro di squadra abbiamo recuperato un bene sequestrato alla Camorra e con un progetto di inclusione sociale e sportiva abbiamo realizzato una Beach Arena permanente. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento, oltre le massime cariche delle istituzioni politiche e sportive anche i collaboratori e i dipendenti del Comune e del Dipartimento BS LND”.



DAZN seguirà da vicino l’evento con una nuova sezione in app gratuita dedicata al Beach Soccer dove rivedere le sintesi delle giornate di gara, le migliori giocate, gli highlights, i best goal e tanto altro. L’esperienza live sarà assicurata da tredici dirette sul canale youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.



I social media della LND dedicati al Beach Soccer consentiranno ai protagonisti ed agli appassionati d’interagire, condividere e partecipare. Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok saranno sommersi da foto e clip, le giocate più belle, i gol spettacolari e le parate straordinarie. Sul sito web ufficiale beachsoccer.lnd.it spazio agli approfondimenti, news, commenti della giornata, risultati, marcatori delle partite e le classifiche aggiornate. Confermato l’accordo con radio Kiss Kiss, un brand che accompagna il Beach Soccer LND da quindici stagioni. Anche questa estate l’emittente radiofonica garantisce i collegamenti dalle località che ospitano le tappe con tante iniziative per i radioascoltatori che riceveranno gli omaggi on site. Ogni giorno la radio inonda l’etere con centinaia di spot. Dalla radio alla carta stampata il beach soccer ufficiale continua ad avere spazi importanti sulle testate nazionali grazie ad un accordo ormai ventennale con Corriere dello Sport e Tuttosport che dedicheranno ampi spazi d’informazione e di pubblicità.



PROGRAMMA GARE – COPPA ITALIA UNDER 20 PUNTOCUORE



PAESTUM



Giovedì 4 Luglio – 1a GIORNATA (ottavi di finale)



Gara 1 ICIERRE LAMEZIA - FUTSAL VASTO ore 15:30



Gara 2 ECOSISTEM LAMEZIA - LENERGY PISA ore 16:30



Gara 3 CITTA’ DEGLI EVENTI - HAPPY CAR SAMBENEDETTESE ore 18.30



Venerdì 5 Luglio – 2a GIORNATA (quarti di finale)



(Triangolare 9° - 11° posto)



Gara 4 3° Miglior Perdente Ottavi - 2° Miglior Perdente ottavi ore 9:30



Riposa 1° Miglior Perdente Ottavi



(Tabellone principale)



Gara 5 CATANIA FC - DOMUSBET.TV CATANIA ore 10:30



Gara 6 LAZIO - Vincente Gara 1 ore 11:30



Gara 7 CAGLIARI - Vincente Gara 2 ore 12:30



Gara 8 FARMAE’ VIAREGGIO - Vincente Gara 3 ore 17:15



Sabato 6 Luglio – 3a GIORNATA (semifinali)



(Triangolare 9° - 11° posto)



Gara 9 1° Miglior Perdente Ottavi - 3° Miglior Perdente ottavi ore 9:30



Riposa 2° Miglior Perdente Ottavi



(Tabellone principale)



Gara 10 Perdente Gara 5 - Perdente Gara 8 ore 10:30



Gara 11 Perdente Gara 6 - Perdente Gara 7 ore 14:00



Gara 12 Vincente Gara 6 - Vincente Gara 7 ore 15:00



Gara 13 Vincente Gara 5 - Vincente Gara 8 ore 17:15



Domenica 7 Luglio – 4a GIORNATA (Finali)



(Triangolare 9° - 11° posto)



Gara 14 2° Miglior Perdente Ottavi - 1° Miglior Perdente Ottavi ore 9:00



Riposa 3° Miglior Perdente Ottavi



(Tabellone principale)



Finale 7°- 8° Perdente Gara 10 - Perdente Gara 11 ore 10:00



Finale 5°- 6° Vincente Gara 10 - Vincente Gara 11 ore 14:00



Finale 3°- 4° Perdente Gara 12 - Perdente Gara 13 ore 16:15



Finale 1°- 2° Vincente Gara 13 - Vincente Gara 12 ore 20:00