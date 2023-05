Dopo l’Abruzzo termina anche in Piemonte Valle d’Aosta il campionato di eSerieE e lancia la Promo Sport nella eSerieD 2023/2024. Il capitano Alessandro Piattelli: “Per noi era la prima volta rappresentare un Club reale e devo dire che sono molto felice del rapporto creatosi con il presidente dei Promo, presente in live a quasi tutte le partite per vederci giocare e fare il tifo per noi”



Roma, 15 maggio 2023 - Dopo il Città di Teramo, uscito vincitore dal campionato eSerieE Abruzzo, è la volta della Promo Sport brindare al salto di categoria nel Pro Club 11 vs 11 griffato Lega Nazionale Dilettanti. Con un punto di vantaggio sulla GSD Volpiano, 53 totali, è appunto il team eSport della Società calcistica torinese, partecipante alla 3^ categoria, a vincere la eSerieE del CR Piemonte Valle d’Aosta.



La vittoria del campionato regionale e la conseguente promozione nella eSerieD è dovuta alle grandi capacità, mostrate in console, da parte della rosa formata da: Daniele Arentino, Medi Lamperouge, Marco La Rosa, Christian Faraone, Nicolas Santososso, Davide Marzo, Alessio Coladarci, Houssam Faik, Achraf Boussaid, Cristian Zarcone, Mariano Rizzo, Mattia De Rosa, Nicolò Toldi, Giandomenico Gagliano, Pasquale Dilorenzo, Alessandro Leonardi, Christian Serino, Riccardo Millozza e Davide Abello. Capitano di questo collettivo, un player già sotto ai riflettori in occasione del Torneo delle Regioni eSport GENERALI; Alessandro Piattelli (nella foto), già capitano della Rappresentativa eSport del CR Piemonte Valle d’Aosta, vincitore del trofeo.



“E’ stato un bel campionato – ci racconta Piattelli - combattuto e vinto solo all'ultima giornata. La sfida con il Volpiano è stata appassionante. Nelle ultime giornate ci siamo sorpassati a vicenda un paio di volte, sia per la classifica del campionato che per la classifica marcatori ed entrambe, per fortuna, ci hanno visto vincitori. Per noi era la prima volta rappresentare un Club reale e devo dire che sono molto felice del rapporto creatosi con il presidente dei Promo, presente in live a quasi tutte le partite per vederci giocare e fare il tifo per noi”. La Promo Sport raccoglie quindi una grande soddisfazione al primo colpo nel calcio virtuale confermando la bontà della sua, lungimirante, scelta. “La Società – continua Piattelli – si è mostrata sempre attenta e disponibile in tutto. Per noi gamers questa, è la cosa più importante e siamo felicissimi per aver ripagato la fiducia nel migliore dei modi”. Il Pro Club 11 vs 11 su PlayStation5 vede dunque aggiungersi una nuova protagonista sulla scena nazionale. Una stagione e-sportiva da incorniciare per Alessandro Piattelli, bomber indiscusso della eSerieE Piemonte V.A con 32 timbri, miglior player al TdR eSport GENERALI, e tanta voglia di costruire un futuro sempre più importante: “Questa modalità ha un grande potenziale. Noi giocatori ci troviamo insieme, ci si allena e si gioca. Si crea lo "spogliatoio". Ho giocato a calcio per una vita e le dinamiche sono praticamente le stesse, anche se virtuali. Anche tra "avversari" si creano rapporti come si è potuto notare anche durante il Torneo delle Regioni. Questa nostra prima stagione in LND è stata straordinaria, sia come club, sia a livello personale”. In archivio i successi ottenuti e testa agli impegni futuri: “Ringrazio Gianluca Pinto, Roberto Di Gilio, Michele De Riggi e la Lega Nazionale Dilettanti per il lavoro a favore della disciplina, per le opportunità e l’organizzazione. Ora dobbiamo alzare l'asticella per la prossima stagione dove troveremo team più esperti e preparati. Ci faremo trovare pronti”.