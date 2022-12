Bicinpuglia 2022, ultimo atto. Dopo un'annata da record, con quasi trenta appuntamenti tra Marathon & Medio Fondo, Challenge Bike e il nuovissimo Trofeo Borghi di Puglia, è il momento di celebrare i vincitori della challenge della UISP che ha toccato domenicalmente mete meravigliose di Puglia, Basilicata e Calabria.

L'appuntamento con la cerimonia di premiazione è per domenica 11 dicembre al ristorante "La Cascina", in via Alberto Sordi a Taranto: start ore 9 e, in successione, la consegna dei riconoscimenti per la Marathon, la Medio Fondo, la XC Challenge e il Trofeo dei Borghi.

Alle 12:30 è prevista, infine, la presentazione del calendario del 2023, che si preannuncia ricco di importanti novità.

Questi i vincitori della Marathon: Paolo Donvito (New Cycling Team) si aggiudica la classifica assoluta, seguito da Gianpaolo Salatino (Team Preview Seisport) e Giuseppe Grassi (Chialà Cycling Team Locorotondo). Per categoria, invece, a salire sul gradino più alto del podio: Antonio Morè (Team Preview Seisport, Elite Sport), Giuseppe Grassi (Chialà Cycling Team Locorotondo, Master 1), Paolo Donvito (New Cycling Team, Master 2), Luca Costella (Genusia Bike, Master 3), Giuseppe Taurisano (MTB Città degli Imperiali, Master 4), Paride Catapano (GS Pedale Massafra, Master 5), Dario Manti (Polisportiva BPP, Master 6), Giovanni Potenza (ToroBike ASD, Master 7+), Samantha De Pascali (Team Cyclobike, Women). La società vincitrice è la Team Preview Seisport.

Per la Medio Fondo: Alessio Colazzo (Bikers Squinzano) vince la assoluta, seguito da Grazio Gattulli (New Cycling Team) e Massimo Santarsiero (Lupus Bike Basilicata). Sul gradino più alto del podio anche Mattia Calabriso (Sport Bike, Allievi), Alfonso Lombardi (Lupus Bike Basilicata, Elite Sport), Angelo Schiena (Carbinia Bike, Master 1), Francesco Fucci (Rionero Il Velocifero, Master 2), Alessio Colazzo (Bikers Squinzano, Master 3), Grazio Gattulli (New Cycling Team, Master 4), Donato Paride Parisi (Rionero Il Velocifero, Master 5), Pasquale Marino (Heraclea Bike - Marino Bici & Sport, Master 6), Vito Antonio Dellatti (Team Bike Maruggio, Master 7+), Romina Stefanizzi (Bikers Squinzano, Women) e Simone Mastromarino (UC Castellanese Vito D'Alessandro ASD, Ebike). La società vincitrice è la MTB Città degli Imperiali.



Per la Challenge Bike: Mattia Calabriso (Sport Bike, Allievi), Salvatore Tripaldi (Ciclistica Avetranese, Elite Sport), Luca De Carlo (Ciclistica Avetranese, Master 1), Gino Daddabbo (Parkpre Racing Team, Master 2), Nicola Convertino (MTB Città degli Imperiali, Master 3), Andrea Delli Noci (Polisportiva BPP, Master 4), Carmine Maci (Team Amici di Simone, Master 5), Giuseppe Mazzeo (Team Amici di Simone, Master 6), Antonio Centonze (Ciclistica Vernolese, Master 7+), Samantha De Pascali (Team Cyclobike, Women). La società numero 1 è la MTB Alessano.



Per il Trofeo Borghi di Puglia: Federico Morleo (MTB Bikers Erchie, Allievi), Rosario Signorello (Atletico Sali in Sella, Elite Sport), Pierfrancesco Maggiore (Team Pugliabike, Master 1), Gino Daddabbo (Parkpre Racing Team, Master 2), Andrea Pagliara (Team Aurispa, Master 3), Gerardo Vitale (Team Eurobike, Master 4), Alessandro Fittipaldi (Bikemania Grottaglie, Master 5), Pasquale Marino (Heraclea Bike - Marino Bici & Sport, Master 6), Antonio Centonze (Ciclistica Vernolese, Master 7+) e Samatha De Pascali (Women, Team Cyclobike).

Saranno premiati i primi tre di ogni categoria, le classifiche complete sono online sul portale ufficiale bicinpuglia.it.