Non arrivano buone notizie circa i dati diffusi dal Ministero e dal Dipartimento di Protezione Civile, relativamente ai nuovi contagi in Italia: dopo il record di 44.595 di ieri, oggi, è stata superata la soglia psicologica dei 50mila. Precisamente, i nuovi casi tracciati sono 50.599: per un totale, dall’inizio della pandemia, di 5.567.644 cittadini che hanno contratto il virus.

I tamponi effettuati (rapidi e molecolari) sono stati 929.775, in aumento rispetto ai 901.450 di ieri: per un tasso di positività salito al 5,4% (ieri 4,9% ).

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 141, in lieve flessione rispetto ai 168 comunicati ieri: per un totale salito a 136.386.

Attualmente, sono 460.674 le persone con infezione attiva di queste: 8.812 sono ricoverate con sintomi meno gravi (ieri erano 8.722); 1.038 necessitano di cure intensive (ieri erano 1.023), mentre, i rimanenti 450.824 positivi si trovano in isolamento presso le proprie abitazioni.

I guariti odierni sono stati 19.804.



Gli attualmente positivi in ogni Regione



102.951 in Lombardia

66.998 in Veneto

49.607 in Emilia Romagna

45.454 nel Lazio

35.623 in Piemonte

34.003 in Campania

25.165 in Sicilia

24.354 in Toscana

10.015 in Calabria

9.469 in Puglia

9.232 in Liguria

8.553 in Friuli Venezia Giulia

8.305 in Abruzzo

6.834 nelle Marche

6.438 in Umbria

5.379 a Bolzano

4.729 in Sardegna

3.589 a Trento

2.454 in Basilicata

1.104 in Valle d’Aosta

418 in Molise