I numeri sempre più preoccupanti, con la paura di una nuova ondata, hanno indotto il Governo Conte a intervenire e si va verso uno stop, da domani, di tutte le discoteche, sale da ballo e “assimilate” dello stivale. Inoltre, verrà previsto anche l’obbligo di uso delle mascherine, "dalle ore 18 alle 6" del mattino successivo, anche “all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, vie, eccetera) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti”. La nuova ordinanza non ammetterà deroghe regionali e dovrebbe essere efficace fino al prossimo 7 settembre.

Sono 479 coloro che oggi risultano essere entrati in contatto con il virus, e sono in diminuzione rispetto ai 629 di ieri (totale 253.915). Tuttavia, questo dato è venuto fuori da un sensibile calo dei tamponi: passati, in 24 ore, da 53.123 a 36.807. Sono 4 le vittime comunicate oggi, per un totale di 35.396; i dimessi o guariti hanno toccato quota 203.786, ovvero 146 in più di ieri.

Gli attualmente positivi sono 14.733, quindi ancora in consistente aumento rispetto ai giorni precedenti: ieri ne erano stati comunicati 14.406.

In aumento i pazienti ricoverati con sintomi, passati in un giorno da 764 a 787: di questi, 56 si trovano in terapia intensiva.

In Lombardia i nuovi positivi sono 61, meno rispetto ai 78 del Veneto dove, purtroppo, una bambina positiva al Covid di soli 5 anni è in gravissime condizioni e si trova ricoverata in terapia intensiva a Padova.

Male anche il Lazio, che per la prima volta presenta un numero di nuovi infetti (68) superiore a quello della Lombardia: la maggior parte di questi (24) sono stati individuati in un focolaio in una casa di riposo a Roma, ma non sono pochi i nuovi contagi di ritorno da vacanze all’estero. Al Sud si registrano anche tanti nuovi casi in Campania, 46; Sicilia, 39; e Puglia, 15.