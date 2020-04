Oggi due Regioni, Basilicata e Molise, hanno fatto registrare 0 nuovi contagi a differenza delle solite Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna che, nonostante il calo, superano i mille nuovi contagi.

Rispetto a ieri (+2.324) scendono i nuovi contagi, al di sotto dei 2000 casi, con un nuovo calo della curva di 290 pazienti rispetto ai 106.103 positivi di ieri; ma registriamo oltre 300 morti, in aumento rispetto ai 260 di ieri. I tamponi sono passati dai quasi 50 mila di sabato, a poco più di 32 mila di ieri.

Ancora bene i numeri negli Ospedali.



Il bollettino della Protezione Civile del 27 aprile



Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 199.414, con un incremento rispetto a ieri di 1.739 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.813, con una decrescita di 290 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 1.956 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 53 pazienti rispetto a ieri.

20.353 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 1.019 pazienti rispetto a ieri.

83.504 persone, pari al 79% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 333 e portano il totale a 26.977. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 66.624, con un incremento di 1.696 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 35.441 in Lombardia, 15.508 in Piemonte, 12.225 in Emilia Romagna, 8.860 in Veneto, 5.983 in Toscana, 3.580 in Liguria, 4.562 nel Lazio, 3.310 nelle Marche, 2.877 in Campania, 2.912 in Puglia, 1.707 nella Provincia autonoma di Trento, 2.123 in Sicilia, 1.258 in Friuli Venezia Giulia, 2.030 in Abruzzo, 940 nella Provincia autonoma di Bolzano, 287 in Umbria, 776 in Sardegna, 235 in Valle d’Aosta, 782 in Calabria, 217 in Basilicata e 200 in Molise.