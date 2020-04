Il dato complessivo dei positivi al Coronavirus è di 181.228 persone (oggi +2256 nuovi contagi, in evidente calo rispetto al +3.047 di ieri).

I deceduti sono saliti ancora a 24.114 (+454 rispetto a ieri, quando erano stati 433); mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono stati 1.822, che hanno portato il totale a 48.877.

Per cui, la variazione in riferimento agli attualmente positivi, scesi a 108.237, finalmente è negativa: ieri erano 108.257, ovvero 20 in più (mentre la variazione era stata di + 486).

Ma la variazione fa riferimento, appunto, a un dato al netto dei decessi e delle guarigioni: questo è un dettaglio che bisogna sempre tenere ben presente. È fondamentale per verificare l’andamento delle curva dei contagi, ma non indica il dato delle persone effettivamente risultate positive al tampone rispetto al giorno prima che, ripetiamo, oggi essere state in tutta Italia 2.256.

Continuano a migliorare i numeri delle strutture ospedaliere: i ricoverati, ad oggi, sono 24.906 (ieri erano 25.033); mentre i pazienti in terapia intensiva risultano 2.573 (ieri erano 2.635). Le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia sono invece 80.758, pari al 75% dei contagiati.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.587 in Lombardia, 13.522 in Emilia-Romagna, 14.557 in Piemonte, 10.061 in Veneto, 6.568 in Toscana, 3.496 in Liguria, 3.212 nelle Marche, 4.365 nel Lazio, 3.019 in Campania, 1.929 nella Provincia autonoma di Trento, 2.810 in Puglia, 1.190 in Friuli Venezia Giulia, 2.210 in Sicilia, 2.062 in Abruzzo, 1.540 nella Provincia autonoma di Bolzano, 424 in Umbria, 854 in Sardegna, 828 in Calabria, 548 in Valle d’Aosta, 242 in Basilicata e 213 in Molise.