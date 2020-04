Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, i casi totali nel nostro Paese sono 115242, al momento sono 83049 le persone che risultano positive al virus: 2.477 in più di ieri, quando erano stato 2.937 più del giorno prima. Le persone guarite sono 18278.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28540, in terapia intensiva 4053 (18 in più rispetto a ieri), mentre 50456 si trovano in isolamento domiciliare. I deceduti sono 13915 (760 nelle ultime 24 ore, poco più delle 727 vittime registrate ieri).

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 25.876 in Lombardia, 11.859 in Emilia-Romagna, 8.578 in Veneto, 8.799 in Piemonte, 4.789 in Toscana, 3.555 nelle Marche, 2.660 in Liguria, 2.879 nel Lazio, 2.140 in Campania, 1.587 nella Provincia autonoma di Trento, 1.864 in Puglia, 1.294 in Friuli Venezia Giulia, 1.606 in Sicilia, 1.251 in Abruzzo, 1.160 nella Provincia autonoma di Bolzano, 885 in Umbria, 718 in Sardegna, 627 in Calabria, 556 in Valle d’Aosta, 233 in Basilicata e 133 in Molise.