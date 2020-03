Non si può certo ancora sapere se in Italia sia stato raggiunto o meno il picco di contagi, ma il totale continua a decrescere (anche se sembra che ieri sono stati effettuati molti meno tamponi rispetto alla media).

Oggi si registrano 3.780 nuovi casi (ieri risultavano 3957 infetti in più e sabato 4821) che hanno portato il totale degli attuali contagiati a 50.418. Complessivamente sono state colpite dal virus 63.927 persone. Nelle ultime 24 ore ci sono state 408 guarigioni (per un totale di 7.432), ma anche 601 nuove vittime, che portano il conto dei morti a 6.077.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 18.910 in Lombardia, 7.220 in Emilia-Romagna, 4.986 in Veneto, 4.529 in Piemonte, 2.358 nelle Marche, 2.301 in Toscana, 1.553 in Liguria, 1.414 nel Lazio, 929 in Campania, 771 in Friuli Venezia Giulia, 914 nella Provincia autonoma di Trento, 688 nella Provincia autonoma di Bolzano, 862 in Puglia, 681 in Sicilia, 605 in Abruzzo, 556 in Umbria, 379 in Valle d’Aosta, 343 in Sardegna, 280 in Calabria, 89 in Basilicata (in realtà 84, escludendo dal computo i positivi di fuori Regione) e 50 in Molise.