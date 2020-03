Aumentano i casi di contagio da coronavirus in Italia: in un solo giorno 2795 casi ,679 in più rispetto a ieri quando avevamo assistito ad una leggera flessione. I deceduti in un giorno sono stati 175, un dato molto inferiore rispetto a ieri che erano stati 250, il dato dei decessi risulta essere il più basso negli ultimi 5 giorni. I guariti salgono a 1966, in un giorno sono guariti 537 pazienti.



La Lombardia che continua ad essere la regione più colpita dall'infezione i casi totali salgono a 11.685, di cui 732 terapia intensiva, 4.898 i ricoverati con sintomi e 3.429 Isolamento domiciliare, 1.660 i guariti e 966 i morti, 76 in più rispetto a ieri.

I nuovi casi registrati in Lombardia sono 1.327

Nell'ultima ora è arrivata la notizia della positività di una donna nel materano che fa salire il dato lucano da 10 a 11 casi, oltre al cittadino irisnese che è stato trovato positivo al suo rientro in Calabria per lavoro.



Totale positivi e attuali per Regione

Lombardia: 11.685 (attuali: 9.059)

Emilia Romagna: 2.644 (attuali: 2.349)

Veneto: 1.937 (attuali: 1.775)

Marche: 899 (attuali: 863)

Piemonte: 873 (attuali: 814)

Toscana: 630 (attuali: 614)

Liguria: 463 (attuali: 384)

Lazio: 357 (attuali: 320)

Friuli Venezia Giulia : 301 (attuali: 271)

Campania: 272 (attuali: 243)

P.A. Trento: 206 (attuali: 199)

P.A. Bolzano: 173 (attuali: 170)

Puglia: 166 (attuali: 156)

Sicilia: 156 (attuali: 150)

Abruzzo: 112 (attuali: 106)

Umbria: 107 (attuali: 103)

Calabria: 60 (attuali: 59)

Sardegna: 47 (attuali: 47)

Valle d'Aosta: 42 (attuali: 41)

Molise: 17 (attuali: 17)

Basilicata: 11 (attuali: 11)