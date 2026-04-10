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La voce della Politica
|Giordano (UGL Matera): tragedie stradali in Basilicata, sicurezza sempre più urgente.
10/04/2026
|LUGL Matera esprime profondo cordoglio per le vittime dei recenti incidenti stradali avvenuti in Basilicata e ribadisce con forza lurgenza di interventi concreti per garantire la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori.
Ieri pomeriggio, sulla statale Bradanica, nei pressi della Diga del Basentello a Genzano di Lucania, padre e figlio di 59 e 27 anni, originari di Massafra (TA), hanno perso la vita in uno scontro frontale con un autobus di linea. Il mezzo trasportava lavoratori metalmeccanici rientranti dai turni mattutini della zona industriale di San Nicola di Melfi verso i paesi del Materano, tra cui Policoro e Nova Siri. Lautista dellautobus, della ditta Nolè, ha riportato lievi ferite: gli accertamenti tossicologici hanno confermato lassenza di sostanze vietate alla guida. LUGL Matera gli esprime vicinanza, augurandogli pronta guarigione, e sostiene tutti i lavoratori presenti, profondamente scioccati dallaccaduto.
Non possiamo più restare in silenzio dichiara Pino Giordano, segretario provinciale UGL Matera . Da oltre 35 anni la nostra O.S. si batte per la sicurezza stradale dei lavoratori che percorrono la Bradanica. Questa strada, come altre arterie regionali, continua a rappresentare un grave pericolo, con rettilinei insidiosi, illuminazione insufficiente e segnaletica carente. La tragedia di ieri conferma che la Basilicata non può più aspettare.
Questa mattina, sulla SS7 Via Appia, nei pressi di Miglionico, un altro grave incidente ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due. La circolazione è stata temporaneamente deviata, mentre le squadre Anas, le Forze dellOrdine, i Vigili del Fuoco e il personale del 118 hanno lavorato per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza la zona. Le indagini continueranno nei prossimi giorni per chiarire le dinamiche del sinistro.
Gli incidenti plurimortali sulla Bradanica e sulla Via Appia non possono più essere considerati eventi isolati aggiunge Giordano . Le strade lucane diventano trappole mortali, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse, mettendo a rischio la vita di chi viaggia per lavoro o necessità. La prevenzione esiste, ma manca linvestimento concreto da parte delle istituzioni.
LUGL Matera chiede interventi immediati: manutenzione delle arterie, illuminazione adeguata, segnaletica chiara, controlli costanti delle Forze dellOrdine e campagne informative sui rischi dellalta velocità, dellalcol e delluso del cellulare alla guida. Solo così sarà possibile tutelare la vita dei cittadini e dei lavoratori lucani.
Tutta lUGL Matera si stringe con forza alle famiglie delle vittime e ai lavoratori colpiti dallo shock degli incidenti conclude Giordano . Non possiamo più accettare che la morte arrivi sulle nostre strade. Serve un impegno immediato e concreto: la sicurezza dei cittadini deve diventare una priorità assoluta.
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