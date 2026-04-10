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La voce della Politica
|Consiglio regionale, al via tre incontri su ''Le 4 Intelligenze''
10/04/2026
|Prosegue con tre nuovi incontri il percorso Le 4 Intelligenze, liniziativa promossa dal Consiglio regionale della Basilicata, in collaborazione con lUfficio Scolastico Regionale, e curato dalla Struttura di coordinamento informazione, comunicazione ed eventi - Ufficio Stampa del Consiglio.
Nato come follow up del progetto Connessi al Futuro realizzato a Potenza a fine 2025, nellambito dellAnno europeo delleducazione alla cittadinanza digitale, il programma si ispira alla teoria delle intelligenze multiple e punta a rafforzare quelle competenze umane - pensiero critico, gestione delle emozioni, capacità relazionali e visione sistemica - che risultano decisive anche per un utilizzo consapevole dellintelligenza artificiale.
Dopo il primo appuntamento dedicato allintelligenza umana, il ciclo entra nel vivo con tre tappe sul territorio regionale, pensate per accompagnare gli studenti nella comprensione critica delle trasformazioni digitali e del ruolo dellintelligenza artificiale nella vita quotidiana. Obiettivo delliniziativa è accompagnare i giovani a diventare cittadini digitali consapevoli e protagonisti del proprio futuro, capaci di integrare le tecnologie senza rinunciare alla propria dimensione umana. In un contesto in cui linnovazione corre più veloce della nostra capacità di comprenderne le implicazioni, il percorso intende offrire strumenti concreti per interpretare il cambiamento e trasformarlo in opportunità per la comunità.
Il calendario dei prossimi incontri:
13 aprile 2026 Matera, Liceo Scientifico Dante Alighieri
Al centro lintelligenza emotiva, competenza fondamentale per riconoscere e gestire le proprie emozioni in un contesto in cui le tecnologie possono simularle ma non viverle. Unoccasione per riflettere sui rischi legati a dipendenze digitali e relazioni mediate dalle macchine.
16 aprile 2026 Maratea, IIS Giovanni Paolo II
Focus su intelligenza linguistica e relazionale: nellera dei chatbot e dei contenuti generati automaticamente, diventa essenziale preservare autenticità, empatia e responsabilità nella comunicazione, valorizzando la propria voce.
28 aprile 2026 Melfi, IIS Federico II di Svevia
Lultimo incontro sarà dedicato allintelligenza sistemica, ovvero alla capacità di comprendere le connessioni tra fenomeni sociali, economici e culturali, sviluppando una visione dinsieme utile per affrontare la complessità contemporanea.
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archivio
|La Voce della Politica
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|10/04/2026 - Confcommercio, focus su contrattazione collettiva e CCNL Terziario: confronto tra professionisti e parti sociali
Si è svolto, presso Confcommercio Basilicata, un incontro dedicato alla contrattazione collettiva di settore, rivolto ai professionisti degli Ordini commercialisti e consulenti del lavoro, che ha consentito di approfondire opportunità e benefici derivanti dall...-->continua
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|10/04/2026 - Tavolo Verde, Cicala: ''Dalla risposta immediata a una strategia strutturata per sostenere lagricoltura lucana''
Di fronte agli eventi climatici che stanno interessando il nostro territorio, serve una risposta immediata ma anche la capacità di costruire un percorso strutturato che rafforzi nel tempo il sistema agricolo lucano.
Lo dichiara lAssessore alle Poli...-->continua
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|10/04/2026 - Tecnologie avanzate e rafforzamento dellofferta oncologica: lintervento dellassessore Latronico allopen day del CROB
In occasione dellopen day TecnoCrob, promosso dallIRCCS Crob di Rionero in Vulture, Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato alla presentazione delle nuove...-->continua
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|10/04/2026 - Sanità privata e Rsa, il 13 aprile conferenza stampa dei sindacati in vista dello sciopero nazionale del 17 aprile
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|10/04/2026 - Sanità, Bochicchio: Il PSR sia terreno di dialogo e apertura
Stanno proseguendo le audizioni in Commissione dei professionisti e degli operatori del settore sanitario sulla proposta di PSR. Anche gli ambiti socio-territoriali, pur a fronte di una valutazione del Piano come documento scientificamente valido, evidenziano...-->continua
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|10/04/2026 - Giordano (UGL Matera): tragedie stradali in Basilicata, sicurezza sempre più urgente.
LUGL Matera esprime profondo cordoglio per le vittime dei recenti incidenti stradali avvenuti in Basilicata e ribadisce con forza lurgenza di interventi concreti per garantire la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori.
Ieri pomeriggio, sulla stata...-->continua
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