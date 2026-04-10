Prosegue con tre nuovi incontri il percorso Le 4 Intelligenze, liniziativa promossa dal Consiglio regionale della Basilicata, in collaborazione con lUfficio Scolastico Regionale, e curato dalla Struttura di coordinamento informazione, comunicazione ed eventi - Ufficio Stampa del Consiglio.



Nato come follow up del progetto Connessi al Futuro realizzato a Potenza a fine 2025, nellambito dellAnno europeo delleducazione alla cittadinanza digitale, il programma si ispira alla teoria delle intelligenze multiple e punta a rafforzare quelle competenze umane - pensiero critico, gestione delle emozioni, capacità relazionali e visione sistemica - che risultano decisive anche per un utilizzo consapevole dellintelligenza artificiale.



Dopo il primo appuntamento dedicato allintelligenza umana, il ciclo entra nel vivo con tre tappe sul territorio regionale, pensate per accompagnare gli studenti nella comprensione critica delle trasformazioni digitali e del ruolo dellintelligenza artificiale nella vita quotidiana. Obiettivo delliniziativa è accompagnare i giovani a diventare cittadini digitali consapevoli e protagonisti del proprio futuro, capaci di integrare le tecnologie senza rinunciare alla propria dimensione umana. In un contesto in cui linnovazione corre più veloce della nostra capacità di comprenderne le implicazioni, il percorso intende offrire strumenti concreti per interpretare il cambiamento e trasformarlo in opportunità per la comunità.







Il calendario dei prossimi incontri:



13 aprile 2026  Matera, Liceo Scientifico Dante Alighieri

Al centro lintelligenza emotiva, competenza fondamentale per riconoscere e gestire le proprie emozioni in un contesto in cui le tecnologie possono simularle ma non viverle. Unoccasione per riflettere sui rischi legati a dipendenze digitali e relazioni mediate dalle macchine.



16 aprile 2026  Maratea, IIS Giovanni Paolo II

Focus su intelligenza linguistica e relazionale: nellera dei chatbot e dei contenuti generati automaticamente, diventa essenziale preservare autenticità, empatia e responsabilità nella comunicazione, valorizzando la propria voce.



28 aprile 2026  Melfi, IIS Federico II di Svevia

Lultimo incontro sarà dedicato allintelligenza sistemica, ovvero alla capacità di comprendere le connessioni tra fenomeni sociali, economici e culturali, sviluppando una visione dinsieme utile per affrontare la complessità contemporanea.













