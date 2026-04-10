"La dichiarazione dello stato di emergenza per la Basilicata, su proposta del Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, rappresenta una risposta concreta e tempestiva ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il nostro territorio a partire dal 30 marzo scorso. Lo dichiara il capogruppo di FI in Consiglio regionale, Michele Casino, che prosegue:



I 5 milioni di euro destinati in prima tranche alla nostra regione costituiscono un segnale importante di attenzione verso le esigenze dei cittadini e dei nostri comuni. La dichiarazione dello stato di emergenza era una misura necessaria per garantire gli interventi urgenti di soccorso e il ripristino delle infrastrutture e dei servizi pubblici danneggiati dal maltempo. Sono convinto che queste risorse dovranno essere trasformate rapidamente in azioni concrete per i cittadini lucani colpiti da esondazioni, frane e smottamenti. Continuerò a vigilare affinché ogni euro sia destinato al massimo beneficio delle comunità interessate.



Un merito particolare  conclude Casino - va a questo governo nazionale per la celerità e l'efficienza dimostrate in questa grave situazione di emergenza e al nostro presidente Bardi che ha immediatamente attivato le procedure per avere questi ristori."