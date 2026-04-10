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La voce della Politica
|Stato emergenza, Casino: I tranche 5 mln di euro per la Basilicata
10/04/2026
|"La dichiarazione dello stato di emergenza per la Basilicata, su proposta del Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, rappresenta una risposta concreta e tempestiva ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il nostro territorio a partire dal 30 marzo scorso. Lo dichiara il capogruppo di FI in Consiglio regionale, Michele Casino, che prosegue:
I 5 milioni di euro destinati in prima tranche alla nostra regione costituiscono un segnale importante di attenzione verso le esigenze dei cittadini e dei nostri comuni. La dichiarazione dello stato di emergenza era una misura necessaria per garantire gli interventi urgenti di soccorso e il ripristino delle infrastrutture e dei servizi pubblici danneggiati dal maltempo. Sono convinto che queste risorse dovranno essere trasformate rapidamente in azioni concrete per i cittadini lucani colpiti da esondazioni, frane e smottamenti. Continuerò a vigilare affinché ogni euro sia destinato al massimo beneficio delle comunità interessate.
Un merito particolare conclude Casino - va a questo governo nazionale per la celerità e l'efficienza dimostrate in questa grave situazione di emergenza e al nostro presidente Bardi che ha immediatamente attivato le procedure per avere questi ristori."
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|10/04/2026 - Stato emergenza, Casino: I tranche 5 mln di euro per la Basilicata
"La dichiarazione dello stato di emergenza per la Basilicata, su proposta del Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, rappresenta una risposta concreta e tempestiva ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il nostro territorio a par...-->continua
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|10/04/2026 - Basilicata. Martedì 14 aprile seduta del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 14 aprile 2026 alle ore 15.00, nellaula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4.
Primo punto allordine del giorno, la co...-->continua
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|10/04/2026 - Consigliere parità su congedo mestruale alla Miccolis
Le Consigliere di Parità regionale, Ivana Pipponzi e la Consigliera provinciale Simona Bonito, esprimono viva soddisfazione per limportante traguardo raggiunto da Miccolis S.p.A., tra le prime aziende del trasporto pubblico in Italia ad aver introdotto il con...-->continua
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|10/04/2026 - Gianni Rosa (FdI) su dichiarazione stato di emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia
A seguito degli eventi meteorologici che, a partire dal 30 marzo 2026, hanno colpito i territori di Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo ha deliberato lo stato di emergenza per la durata di dodici mesi, su proposta del ministro per la Protezione ci...-->continua
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|9/04/2026 - Forestazione, asse sulla sostenibilità economica: Bardi apre al turn-over e al tavolo tecnico
Unapertura concreta che sposta lasse del confronto su un piano di operatività e precisione finanziaria per intervenire sul comparto della forestazione. Si è concluso con limpegno a istituire un tavolo tecnico in tempi rapidissimi (tra i primi giorni della s...-->continua
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|9/04/2026 - Gli auguri del Sindaco di Lagonegro al nuovo Procuratore della città
Questa mattina ho partecipato all'insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro.
A nome della Città, dellAmministrazione e mio personale mi sono congratulato con il dottor Giuseppe Cacciapuoti per la sua nomina, son...-->continua
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|9/04/2026 - Cupparo in Seconda Commissione: aggiornamento sui progetti ASA, SAAP ed ex RMI/TIS fino al 2026
Laudizione in Seconda Commissione è stata loccasione per lAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo per fare il punto sullattuazione dei Progetti che riguardano e platee dei lavoratori ASA, SAAP e ex RMi e ex TIS
1. ASA- Attività Servizi Ambi...-->continua
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