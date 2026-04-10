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La voce della Politica
|Consigliere parità su congedo mestruale alla Miccolis
10/04/2026
|Le Consigliere di Parità regionale, Ivana Pipponzi e la Consigliera provinciale Simona Bonito, esprimono viva soddisfazione per limportante traguardo raggiunto da Miccolis S.p.A., tra le prime aziende del trasporto pubblico in Italia ad aver introdotto il congedo mestruale retribuito nellambito delle proprie politiche di welfare aziendale.
Si tratta di un risultato significativo dichiarano le Consigliere che nasce da un percorso condiviso e strutturato, frutto di un dialogo costante e di una collaborazione concreta tra lazienda e lUfficio delle Consigliere di Parità. Un modello virtuoso che dimostra come le politiche di genere possano tradursi in strumenti reali di inclusione e benessere nei luoghi di lavoro.
Le Consigliere sottolineano come lintroduzione del congedo mestruale rappresenti lesito di una serie di iniziative promosse allinterno dellazienda, tra cui campagne di sensibilizzazione sui temi della parità di genere, momenti formativi rivolti al personale e attività di prevenzione sanitaria, come le visite senologiche gratuite.
Queste azioni proseguono Pipponzi e Bonito hanno contribuito a costruire un contesto aziendale più consapevole, attento ai bisogni delle lavoratrici e orientato alla valorizzazione delle differenze. Il congedo mestruale non è solo una misura innovativa, ma un segnale culturale forte, che riconosce dignità e attenzione a una dimensione spesso invisibile nel mondo del lavoro.
Le Consigliere evidenziano inoltre limportanza della responsabilità sociale dimpresa e del ruolo attivo delle aziende nel promuovere condizioni lavorative eque e inclusive.
Ci auguriamo concludono che questa esperienza possa rappresentare un esempio replicabile anche in altri contesti produttivi, affinché il tema della parità e del benessere lavorativo diventi sempre più centrale nelle politiche aziendali e istituzionali.
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|La Voce della Politica
|10/04/2026 - Stato emergenza, Casino: I tranche 5 mln di euro per la Basilicata
"La dichiarazione dello stato di emergenza per la Basilicata, su proposta del Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, rappresenta una risposta concreta e tempestiva ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il nostro territorio a par...-->continua
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|10/04/2026 - Basilicata. Martedì 14 aprile seduta del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 14 aprile 2026 alle ore 15.00, nellaula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4.
Primo punto allordine del giorno, la co...-->continua
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|10/04/2026 - Consigliere parità su congedo mestruale alla Miccolis
Le Consigliere di Parità regionale, Ivana Pipponzi e la Consigliera provinciale Simona Bonito, esprimono viva soddisfazione per limportante traguardo raggiunto da Miccolis S.p.A., tra le prime aziende del trasporto pubblico in Italia ad aver introdotto il con...-->continua
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|10/04/2026 - Gianni Rosa (FdI) su dichiarazione stato di emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia
A seguito degli eventi meteorologici che, a partire dal 30 marzo 2026, hanno colpito i territori di Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo ha deliberato lo stato di emergenza per la durata di dodici mesi, su proposta del ministro per la Protezione ci...-->continua
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|9/04/2026 - Forestazione, asse sulla sostenibilità economica: Bardi apre al turn-over e al tavolo tecnico
Unapertura concreta che sposta lasse del confronto su un piano di operatività e precisione finanziaria per intervenire sul comparto della forestazione. Si è concluso con limpegno a istituire un tavolo tecnico in tempi rapidissimi (tra i primi giorni della s...-->continua
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|9/04/2026 - Gli auguri del Sindaco di Lagonegro al nuovo Procuratore della città
Questa mattina ho partecipato all'insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro.
A nome della Città, dellAmministrazione e mio personale mi sono congratulato con il dottor Giuseppe Cacciapuoti per la sua nomina, son...-->continua
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|9/04/2026 - Cupparo in Seconda Commissione: aggiornamento sui progetti ASA, SAAP ed ex RMI/TIS fino al 2026
Laudizione in Seconda Commissione è stata loccasione per lAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo per fare il punto sullattuazione dei Progetti che riguardano e platee dei lavoratori ASA, SAAP e ex RMi e ex TIS
1. ASA- Attività Servizi Ambi...-->continua
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