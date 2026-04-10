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Consigliere parità su congedo mestruale alla Miccolis

10/04/2026

Le Consigliere di Parità regionale, Ivana Pipponzi e la Consigliera provinciale Simona Bonito, esprimono viva soddisfazione per limportante traguardo raggiunto da Miccolis S.p.A., tra le prime aziende del trasporto pubblico in Italia ad aver introdotto il congedo mestruale retribuito nellambito delle proprie politiche di welfare aziendale.

Si tratta di un risultato significativo  dichiarano le Consigliere  che nasce da un percorso condiviso e strutturato, frutto di un dialogo costante e di una collaborazione concreta tra lazienda e lUfficio delle Consigliere di Parità. Un modello virtuoso che dimostra come le politiche di genere possano tradursi in strumenti reali di inclusione e benessere nei luoghi di lavoro.

Le Consigliere sottolineano come lintroduzione del congedo mestruale rappresenti lesito di una serie di iniziative promosse allinterno dellazienda, tra cui campagne di sensibilizzazione sui temi della parità di genere, momenti formativi rivolti al personale e attività di prevenzione sanitaria, come le visite senologiche gratuite.

Queste azioni  proseguono Pipponzi e Bonito  hanno contribuito a costruire un contesto aziendale più consapevole, attento ai bisogni delle lavoratrici e orientato alla valorizzazione delle differenze. Il congedo mestruale non è solo una misura innovativa, ma un segnale culturale forte, che riconosce dignità e attenzione a una dimensione spesso invisibile nel mondo del lavoro.

Le Consigliere evidenziano inoltre limportanza della responsabilità sociale dimpresa e del ruolo attivo delle aziende nel promuovere condizioni lavorative eque e inclusive.

Ci auguriamo  concludono  che questa esperienza possa rappresentare un esempio replicabile anche in altri contesti produttivi, affinché il tema della parità e del benessere lavorativo diventi sempre più centrale nelle politiche aziendali e istituzionali.



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