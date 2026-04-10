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La voce della Politica
|Gianni Rosa (FdI) su dichiarazione stato di emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia
10/04/2026
|A seguito degli eventi meteorologici che, a partire dal 30 marzo 2026, hanno colpito i territori di Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo ha deliberato lo stato di emergenza per la durata di dodici mesi, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. La decisione prevede primi interventi e risorse destinate ai territori interessati, tra cui la Basilicata, ha dichiarato il senatore Gianni Rosa in una nota stampa che riportiamo di seguito.
Dopo gli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 marzo 2026 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo Meloni ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha dichiarato lo stato di emergenza per la durata di dodici mesi". Lo rende noto il ministero della Protezione civile e le Politiche del mare.
Alla Regione Basilicata, sono stati destinati 5 milioni di euro per i primi interventi.
Il Governo Meloni si dimostra, ancora una volta, un Governo del fare, attento ai territori ed alle loro esigenze.
Non possiamo che essere grati per la prontezza di intervento che aiuterà a mettere in sicurezza i 55 Comuni lucani che hanno segnalato criticità idrauliche e idrogeologiche ed il resto del territorio colpito da esondazioni, frane e smottamenti, con danni alle strade ed alle abitazioni.
La nostra Regione è tra le più fragili dal punto di vista idrogeologico e eventi eccezionali di questa portata non fanno che sottolineare limportanza della prevenzione del rischio, sulla quale bisogna concentrare tutti gli sforzi.
Roma, 9 aprile 2026
Sen. Gianni Rosa
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|La Voce della Politica
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