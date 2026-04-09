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Forestazione, asse sulla sostenibilità economica: Bardi apre al turn-over e al tavolo tecnico

9/04/2026

Unapertura concreta che sposta lasse del confronto su un piano di operatività e precisione finanziaria per intervenire sul comparto della forestazione. Si è concluso con limpegno a istituire un tavolo tecnico in tempi rapidissimi (tra i primi giorni della settimana prossima), lincontro di oggi tra il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Fernando Mega, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli, e i segretari dei sindacati di categoria, Vincenzo Pellegrino (Flai Cgil), Raffaele Apetino (Fai Cisl), Gerardo Nardiello (Uila Uil).
Il punto cardine della discussione è stata la richiesta esplicita dei sindacati di incardinare il tema della forestazione direttamente in capo allUfficio di Presidenza. Una mossa politica volta a dare al settore una guida strategica e centralizzata per superare frammentazioni.
Al centro delle rivendicazioni, lattivazione di un turn-over nella "forestazione pura": cè una convergenza sulla necessità del ricambio generazionale delle professionalità, mantenendo però le nuove immissioni in un alveo di sostenibilità economica che garantisca la tenuta dei conti regionali.
Il Presidente Bardi ha ribadito la disponibilità nel voler trovare una quadra sullaumento del numero delle giornate lavorative, con lobiettivo di rispondere alla richiesta di unificazione del trattamento per tutta la platea.
Ma il governatore lucano ha indicato due passaggi obbligati:
1 L'approvazione del Bilancio - Il governo regionale si concentrerà a stretto giro sulla manovra finanziaria, tassello indispensabile per liberare e impegnare le risorse necessarie.
2 Il Tavolo Tecnico per il "quantum"- Listituzione di un tavolo tecnico di confronto per analizzare nel dettaglio i numeri e quantificare lesatto fabbisogno finanziario e calibrare gli interventi su basi solide.
Bardi, infine, ha confermato la volontà di rivedere la calendarizzazione dellinizio dei cantieri, superando la rigidità delle date predefinite per adattare l'operatività alle reali esigenze del territorio e alla disponibilità delle risorse.




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