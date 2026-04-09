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La voce della Politica
|Ugliarolo (Uilcom-Uilfpc): vertenza Smart Paper è lemblema della mala gestione del complesso mondo dei call center
9/04/2026
|La vertenza Smart Paper è lemblema della mala gestione del complesso mondo dei call center con una situazione che si trascina da troppi mesi ancora più grave perché chiama in causa un ente pubblico quale Enel e responsabilità dirette del Mimit e della Regione Basilicata. Così Salvo Ugliarolo, segretario generale nazionale Uilcom, che è intervenuto a Potenza al 1° Congresso regionale della Uilfpc Basilicata, che ha segnato la costituzione della nuova federazione di categoria nata dallunione delle esperienze della Uilcom e della UilPoste, rafforzando così la rappresentanza della Uil nei settori strategici delle telecomunicazioni, dei servizi digitali e della comunicazione. Per Ugliarolo Governo e Regione sono inadempienti perché non basta salvaguardare i livelli occupazionali se poi nel cambio di appalto non si rispettano norme e non si salvaguardano i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. La costituzione della nuova federazione avviene in una fase particolare dei comparti telecomunicazioni e poste con Poste Italiane, che dopo essere diventato primo azionista di TIM, ha annunciato un'OPAS da 10,8 miliardi di euro per acquisire il 100% della telco, che la riporterebbe quindi sotto il controllo dello Stato dopo quasi trent'anni. Dall'operazione nascerebbe un gruppo da circa 27 miliardi di euro di ricavi. E evidente sottolinea Ugliarolo che come sindacato abbiamo lobiettivo prioritario di verificare e controllare tutti i passaggi, non ci accontentiamo delle promesse specie per la salvaguardia dei posti di lavoro. La nostra attenzione sarà rivolta come sempre al Mezzogiorno dove i programmi di digitalizzazione e di adeguamento dei servizi di telecomunicazioni e poste restano una chimera.
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archivio
|La Voce della Politica
|9/04/2026 - Forestazione, asse sulla sostenibilità economica: Bardi apre al turn-over e al tavolo tecnico
Unapertura concreta che sposta lasse del confronto su un piano di operatività e precisione finanziaria per intervenire sul comparto della forestazione. Si è concluso con limpegno a istituire un tavolo tecnico in tempi rapidissimi (tra i primi giorni della settimana prossi...-->continua
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|9/04/2026 - Gli auguri del Sindaco di Lagonegro al nuovo Procuratore della città
Questa mattina ho partecipato all'insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro.
A nome della Città, dellAmministrazione e mio personale mi sono congratulato con il dottor Giuseppe Cacciapuoti per la sua nomina, son...-->continua
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|9/04/2026 - Cupparo in Seconda Commissione: aggiornamento sui progetti ASA, SAAP ed ex RMI/TIS fino al 2026
Laudizione in Seconda Commissione è stata loccasione per lAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo per fare il punto sullattuazione dei Progetti che riguardano e platee dei lavoratori ASA, SAAP e ex RMi e ex TIS
1. ASA- Attività Servizi Ambi...-->continua
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|9/04/2026 - Autonomia differenziata, Chiorazzo e Vizziello(BCC) no compatto di 6 Regioni, come ha votato la Basilicata?
Dopo aver votato, nella Conferenza Stato-regioni del 2023, a favore della riforma Calderoli sullautonomia differenziata senza aver ricevuto alcun mandato in tal senso dal Consiglio regionale di Basilicata, ci chiediamo quale posizione ha manifestato la Region...-->continua
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|9/04/2026 - Ugliarolo (Uilcom-Uilfpc): vertenza Smart Paper è lemblema della mala gestione del complesso mondo dei call center
La vertenza Smart Paper è lemblema della mala gestione del complesso mondo dei call center con una situazione che si trascina da troppi mesi ancora più grave perché chiama in causa un ente pubblico quale Enel e responsabilità dirette del Mimit e della Region...-->continua
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|9/04/2026 - Screening riserva ovarica, Lacorazza: un passo avanti
La politica consegna dinamiche che sono fisiologiche, ma va preservato il valore delle cose che si fanno, e soprattutto se si fanno nellinteresse generale, e in questo caso nellambito della salute e del ruolo della donna nella società. Ci sono battaglie che...-->continua
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|9/04/2026 - Maltempo, convocato per domani il Tavolo Verde
La riunione, alla quale sarà presente l'assessore Cicala, rappresenta un passaggio operativo per condividere il quadro aggiornato della situazione e definire le azioni a sostegno delle imprese agricole colpite. Nellincontro saranno illustrate le attività già ...-->continua
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