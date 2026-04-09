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La voce della Politica
|Coldiretti a Policoro: piano Ue per salvare agricoltura da caro gasolio e fertilizzanti
9/04/2026
|Per contenere gli effetti di questa crisi che sta colpendo tutti i settori produttivi, è necessario un piano europeo di sostegno alle imprese che possa garantire la produzione alimentare rispetto allaumento spropositato dei costi, tra gasolio e fertilizzanti. E lappello lanciato da Coldiretti in occasione della mobilitazione al Palaercole di Policoro con tremila soci agricoltori, assieme al presidente Ettore Prandini, al segretario generale Vincenzo Gesmundo e ai presidenti di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, e di Coldiretti Calabria, Franco Aceto oltre al ministro dellAgricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. La fragile quanto incerta tregua raggiunta in Medio Oriente, rappresenta una finestra di opportunità per mettere in campo una strategia europea immediata e strutturale di difesa dei settori produttivi e dei cittadini consumatori, con risorse e strumenti a protezione degli asset strategici a partire dallagricoltura e dalla produzione di cibo, insieme a energia e difesa. È fondamentale lesclusione dei fertilizzanti dal sistema Ets per evitare ulteriori distorsioni competitive. Allo stesso tempo vanno rafforzate le politiche di sostegno agli investimenti in agricoltura di precisione, indispensabili per ridurre la dipendenza energetica e contenere i costi, a partire dalluso efficiente dellacqua che consente di limitare il ricorso al gasolio per il pompaggio, ribadisce Coldiretti. A causa della guerra i prezzi del gasolio agricolo sono passati da circa 0,85 euro/litro fino a 1,51 euro/litro, con aumenti superiori a quelli registrati per il diesel ordinario e picchi segnalati soprattutto in Sicilia e Puglia. Un balzo record che aveva portato Coldiretti a presentare una denuncia in Procura e Guardia di Finanza contro le speculazioni. In tale ottica è importante lestensione alle aziende agricole della misura sul credito dimposta adottata per la pesca, una misura nata da una proposta di Coldiretti e fatta propria del ministro Lollobrigida e dal Governo. Ma a pesare sono anche i rincari dei fertilizzanti, con lurea che ha fatto registrare un nuovo balzo in avanti a 835 euro a tonnellata, contro i 585 di prima della guerra. Il risultato è un aumento dei costi fino a 200 euro a ettaro per le aziende agricole italiane. Un fenomeno che nel caso dellagricoltura del Sud va ad aggravare i problemi già causati dai cambiamenti climatici. Dallinizio dellanno tre eventi estremi su quattro tra quelli verificatisi in Italia hanno colpito il Meridione e le Isole, tra nubifragi, grandinate, tempeste di vento e di fulmini, causando gravi danni nelle campagne. Il maltempo si alterna peraltro alla siccità, i cui effetti sono amplificati dalla mancanza di una rete strutturata di invasi capaci di garantire la disponibilità delle risorse idriche alle imprese agricole. Coldiretti ed Anbi hanno presentato un piano in tale direzione, con invasi con sistemi di pompaggio per assicurare acque ed energia pulita. La congiuntura internazionale penalizza in modo particolare l'agricoltura ha spiegato il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani - qui da Policoro ribadiamo le difficoltà del settore, ma presentiamo anche una serie di soluzioni e proposte emerse dalla campagna 'insieme per l'ascolto' che abbiamo portato avanti in tutti i territori. Abbiamo pensato a interventi per la sburocratizzazione e la velocizzazione delle procedure per l'utilizzo dei fondi comunitari, e in questa congiuntura sulla rimodulazione degli stessi. Ormai è chiaro che non possiamo operare su piani e programmi pregressi perchè ormai i cambiamenti sia geopolitici che climatici in atto impongono riflessioni 'ad horas' . Per dare ossigeno allagricoltura del Sud è importante il recupero di 10 miliardi di fondi della Pac, la Politica agricola comune che il Governo, sulla spinta delle mobilitazioni della Coldiretti, è riuscito a riportare a casa scongiurando i tagli previsti dalla Commissione Ue. In particolare sono 350 i milioni di euro restituiti agli agricoltori della Basilicata.
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|La Voce della Politica
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|9/04/2026 - Maratea: assegnata la delega al Turismo allassessore Gambardella
Maratea rappresenta un patrimonio importante per la nostra comunità, che richiede attenzione e cura. Per questo, la scelta di affidare la delega al Turismo allassessore Mariastella Gambardella vuole essere un ulteriore passo concreto verso una gestione sempr...-->continua
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|9/04/2026 - Circa 2,7 milioni di euro per i Pod di Lauria e Chiaromonte
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|9/04/2026 - Agriturismo, Cicala: Oltre 13,9 milioni per rafforzare imprese e territori
Con questo intervento sosteniamo un modello di sviluppo che tiene insieme agricoltura, ospitalità e territorio, creando opportunità concrete per le imprese e valore per lintera Basilicata.
Lo dichiara lassessore alle Politiche agricole,...-->continua
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|9/04/2026 - Smart working: da misura emergenziale a leva strutturale di sviluppo
La Confsal Basilicata, per voce del Segretario Regionale Gerardo de Grazia, torna a intervenire sul tema dello smart working, troppo spesso affrontato nel dibattito pubblico e istituzionale con un approccio limitato e contingente. Ancora oggi, dichiara de Gra...-->continua
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|8/04/2026 - Dichiarazione di Donatella Merra sul ricorso al CdS respinto
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di respingere il mio ricorso di fronte a una chiara indicazione di preferenza che indicava sulla scheda elettorale il mio nome, con lelettore che decideva di sbarrare gli spazi dove potevano essere indicati altri nominativi (...-->continua
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