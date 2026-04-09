Maratea rappresenta un patrimonio importante per la nostra comunità, che richiede attenzione e cura. Per questo, la scelta di affidare la delega al Turismo allassessore Mariastella Gambardella vuole essere un ulteriore passo concreto verso una gestione sempre più attenta e condivisa.



Mariastella ha già dimostrato, nel corso di questi mesi, impegno e sensibilità verso le esigenze della Città. Formalizzare questo incarico significa dare continuità al lavoro avviato, puntando su maggiore ascolto, collaborazione tra gli operatori e iniziative capaci di valorizzare Maratea durante tutto lanno.



Il turismo resta un elemento centrale per leconomia locale e per la vita della comunità. Con questo incarico, lobiettivo è rafforzare ancora di più il coordinamento e promuovere in modo efficace le potenzialità del territorio.



Il Sindaco di Maratea Avv. Cesare Albanese