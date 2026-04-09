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La voce della Politica
|Maratea: assegnata la delega al Turismo allassessore Gambardella
9/04/2026
|Maratea rappresenta un patrimonio importante per la nostra comunità, che richiede attenzione e cura. Per questo, la scelta di affidare la delega al Turismo allassessore Mariastella Gambardella vuole essere un ulteriore passo concreto verso una gestione sempre più attenta e condivisa.
Mariastella ha già dimostrato, nel corso di questi mesi, impegno e sensibilità verso le esigenze della Città. Formalizzare questo incarico significa dare continuità al lavoro avviato, puntando su maggiore ascolto, collaborazione tra gli operatori e iniziative capaci di valorizzare Maratea durante tutto lanno.
Il turismo resta un elemento centrale per leconomia locale e per la vita della comunità. Con questo incarico, lobiettivo è rafforzare ancora di più il coordinamento e promuovere in modo efficace le potenzialità del territorio.
Il Sindaco di Maratea Avv. Cesare Albanese
archivio
|La Voce della Politica
|9/04/2026 - Maltempo, convocato per domani il Tavolo Verde
La riunione, alla quale sarà presente l'assessore Cicala, rappresenta un passaggio operativo per condividere il quadro aggiornato della situazione e definire le azioni a sostegno delle imprese agricole colpite. Nellincontro saranno illustrate le attività già avviate dalla R...-->continua
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|9/04/2026 - Coldiretti a Policoro: piano Ue per salvare agricoltura da caro gasolio e fertilizzanti
Per contenere gli effetti di questa crisi che sta colpendo tutti i settori produttivi, è necessario un piano europeo di sostegno alle imprese che possa garantire la produzione alimentare rispetto allaumento spropositato dei costi, tra gasolio e fertilizzanti....-->continua
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|9/04/2026 - Maratea: assegnata la delega al Turismo allassessore Gambardella
Maratea rappresenta un patrimonio importante per la nostra comunità, che richiede attenzione e cura. Per questo, la scelta di affidare la delega al Turismo allassessore Mariastella Gambardella vuole essere un ulteriore passo concreto verso una gestione sempr...-->continua
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|9/04/2026 - Circa 2,7 milioni di euro per i Pod di Lauria e Chiaromonte
Prosegue il programma di riqualificazione del patrimonio sanitario regionale con opere mirate che riguardano i due presidi ospedalieri.. Latronico: "Si tratta di interventi concreti che incidono sulla qualità delle strutture e dei servizi con unattenzione pa...-->continua
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|9/04/2026 - Agriturismo, Cicala: Oltre 13,9 milioni per rafforzare imprese e territori
Con questo intervento sosteniamo un modello di sviluppo che tiene insieme agricoltura, ospitalità e territorio, creando opportunità concrete per le imprese e valore per lintera Basilicata.
Lo dichiara lassessore alle Politiche agricole,...-->continua
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|9/04/2026 - Smart working: da misura emergenziale a leva strutturale di sviluppo
La Confsal Basilicata, per voce del Segretario Regionale Gerardo de Grazia, torna a intervenire sul tema dello smart working, troppo spesso affrontato nel dibattito pubblico e istituzionale con un approccio limitato e contingente. Ancora oggi, dichiara de Gra...-->continua
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|8/04/2026 - Dichiarazione di Donatella Merra sul ricorso al CdS respinto
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di respingere il mio ricorso di fronte a una chiara indicazione di preferenza che indicava sulla scheda elettorale il mio nome, con lelettore che decideva di sbarrare gli spazi dove potevano essere indicati altri nominativi (...-->continua
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