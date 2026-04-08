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La voce della Politica
|Coldiretti a Policoro con il Ministro Lollobrigida
8/04/2026
|Ci sarà anche il ministro dellAgricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, domani a Policoro (Matera), alliniziativa organizzata dalla Coldiretti, assieme a migliaia di agricoltori che si riuniranno per denunciare laumento dei costi causato dalle tensioni geopolitiche, lintensificarsi dei danni causati dallalternarsi di maltempo e siccità e le distorsioni del codice doganale che penalizzano le produzioni italiane. Sarà unimportante occasione di confronto sui rischi che minacciano la sovranità alimentare del Paese e le eccellenze della dieta mediterranea, ma anche sui risultati raggiunti grazie alle mobilitazioni in Europa, a partire dal recupero dei fondi Pac. Lappuntamento è dalle ore 9.30, al Palaercole, assieme al presidente Ettore Prandini, al segretario generale Vincenzo Gesmundo e ai presidenti di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, e di Coldiretti Calabria, Franco Aceto. Per loccasione verrà allestita unesposizione sulle eccellenze del Made in Italy messe a rischio dalla guerra con i settori più colpiti.
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|La Voce della Politica
|8/04/2026 - Coldiretti a Policoro con il Ministro Lollobrigida
Ci sarà anche il ministro dellAgricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, domani a Policoro (Matera), alliniziativa organizzata dalla Coldiretti, assieme a migliaia di agricoltori che si riuniranno per denunciare laumento dei costi causato dalle tens...-->continua
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|8/04/2026 - ''Il silenzio che uccide'': l'appello di Tutti Migranti
Alagie Singathe aveva 29 anni e lo scorso 3 aprile si è impiccato nel campo di Torretta Antonacci,
lavorava nelle campagne del foggiano da molti anni e da molti anni era alla ricerca di un tetto, un documento ed una dignità che questo paese gli ha sempre neg...-->continua
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|8/04/2026 - Pier Luigi Bersani a Potenza per la presentazione del libro ''Chiedimi chi erano i Beatles''
Lunedì 13 aprile 2026, alle ore 17:00, presso lAula Magna del Polo del Francioso dellUniversità degli Studi della Basilicata, a Potenza, si terrà la presentazione del volume Chiedimi chi erano i Beatles dellOn. Pier Luigi Bersani.
Il libro è un r...-->continua
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|8/04/2026 - Pittella riceve Coviello, Primo Ballerino del Teatro alla Scala
Domani Giovedì 9 aprile, alle ore 12:30, il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, riceverà presso la Sala Basento della Presidenza Claudio Coviello, Primo Ballerino del Teatro alla Scala di Milano.
Lincontro rapprese...-->continua
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|8/04/2026 - Forestazione in Basilicata: convocato il tavolo regionale del 9 aprile
A due mesi dalla richiesta di incontro rivolta al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, con la partecipazione degli assessori Cicala e Cupparo, da parte delle organizzazioni sindacali di categoria FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL, insieme alle segrete...-->continua
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|8/04/2026 - La Provincia di Matera ha presentato a Policoro lopera di Enrico De Capua dedicata al Bosco Pantano
La Provincia di Matera ha presentato nella sala consiliare del Comune di Policoro la nuova opera di Enrico De Capua dedicata alla Riserva Naturale Orientata Bosco Pantano, un lavoro articolato in due tomi per un totale di 800 pagine e corredato da circa 450 im...-->continua
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|8/04/2026 - Borse di studio, via libera allAvviso pubblico
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato lAvviso pubblico Il valore del sapere Concessione di borse di studio per meritevoli IV Edizione, destinando una dotazione finanziaria complessiva di circa 761 mila euro. A darne notizia è lassessore all...-->continua
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