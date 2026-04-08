Ci sarà anche il ministro dellAgricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, domani a Policoro (Matera), alliniziativa organizzata dalla Coldiretti, assieme a migliaia di agricoltori che si riuniranno per denunciare laumento dei costi causato dalle tens... -->continua

8/04/2026 - ''Il silenzio che uccide'': l'appello di Tutti Migranti

Alagie Singathe aveva 29 anni e lo scorso 3 aprile si è impiccato nel campo di Torretta Antonacci, lavorava nelle campagne del foggiano da molti anni e da molti anni era alla ricerca di un tetto, un documento ed una dignità che questo paese gli ha sempre neg...-->continua