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Coldiretti a Policoro con il Ministro Lollobrigida

8/04/2026

Ci sarà anche il ministro dellAgricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, domani a Policoro (Matera), alliniziativa organizzata dalla Coldiretti, assieme a migliaia di agricoltori che si riuniranno per denunciare laumento dei costi causato dalle tensioni geopolitiche, lintensificarsi dei danni causati dallalternarsi di maltempo e siccità e le distorsioni del codice doganale che penalizzano le produzioni italiane. Sarà unimportante occasione di confronto sui rischi che minacciano la sovranità alimentare del Paese e le eccellenze della dieta mediterranea, ma anche sui risultati raggiunti grazie alle mobilitazioni in Europa, a partire dal recupero dei fondi Pac. Lappuntamento è dalle ore 9.30, al Palaercole, assieme al presidente Ettore Prandini, al segretario generale Vincenzo Gesmundo e ai presidenti di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, e di Coldiretti Calabria, Franco Aceto. Per loccasione verrà allestita unesposizione sulle eccellenze del Made in Italy messe a rischio dalla guerra con i settori più colpiti.



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