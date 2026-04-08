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La voce della Politica
|Pier Luigi Bersani a Potenza per la presentazione del libro ''Chiedimi chi erano i Beatles''
8/04/2026
|Lunedì 13 aprile 2026, alle ore 17:00, presso lAula Magna del Polo del Francioso dellUniversità degli Studi della Basilicata, a Potenza, si terrà la presentazione del volume Chiedimi chi erano i Beatles dellOn. Pier Luigi Bersani.
Il libro è un racconto che attraversa la storia politica recente del nostro Paese con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni. A partire da una domanda semplice solo in apparenza, Bersani riflette su come si trasmettono memoria, valori e senso della politica in un tempo in cui tutto sembra cambiare rapidamente e in cui il legame tra giovani e partecipazione pubblica appare più fragile.
Nel volume, esperienza personale e vicende collettive si intrecciano per restituire unidea di politica come spazio di responsabilità e costruzione condivisa, offrendo soprattutto ai più giovani strumenti per orientarsi nel presente e immaginare il futuro.
Liniziativa è aperta al pubblico.
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|La Voce della Politica
|8/04/2026 - Pier Luigi Bersani a Potenza per la presentazione del libro ''Chiedimi chi erano i Beatles''
Lunedì 13 aprile 2026, alle ore 17:00, presso lAula Magna del Polo del Francioso dellUniversità degli Studi della Basilicata, a Potenza, si terrà la presentazione del volume Chiedimi chi erano i Beatles dellOn. Pier Luigi Bersani.
Il libro è un racconto che att...-->continua
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|8/04/2026 - Pittella riceve Coviello, Primo Ballerino del Teatro alla Scala
Domani Giovedì 9 aprile, alle ore 12:30, il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, riceverà presso la Sala Basento della Presidenza Claudio Coviello, Primo Ballerino del Teatro alla Scala di Milano.
Lincontro rapprese...-->continua
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|8/04/2026 - Forestazione in Basilicata: convocato il tavolo regionale del 9 aprile
A due mesi dalla richiesta di incontro rivolta al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, con la partecipazione degli assessori Cicala e Cupparo, da parte delle organizzazioni sindacali di categoria FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL, insieme alle segrete...-->continua
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|8/04/2026 - La Provincia di Matera ha presentato a Policoro lopera di Enrico De Capua dedicata al Bosco Pantano
La Provincia di Matera ha presentato nella sala consiliare del Comune di Policoro la nuova opera di Enrico De Capua dedicata alla Riserva Naturale Orientata Bosco Pantano, un lavoro articolato in due tomi per un totale di 800 pagine e corredato da circa 450 im...-->continua
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|8/04/2026 - Borse di studio, via libera allAvviso pubblico
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato lAvviso pubblico Il valore del sapere Concessione di borse di studio per meritevoli IV Edizione, destinando una dotazione finanziaria complessiva di circa 761 mila euro. A darne notizia è lassessore all...-->continua
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|8/04/2026 - Confsal. Basilicata, la regione dei paradossi: petrolio ricco, cittadini impoveriti
La Basilicata continua a rappresentare, oggi più che mai, lemblema di unItalia capovolta, dove ciò che dovrebbe essere normale diventa straordinario e ciò che è straordinario viene sistematicamente normalizzato. A dichiararlo è il Segretario della Confsal Ba...-->continua
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|8/04/2026 - Il Flag Coast to Coast sulle alluvioni e limportanza dei Contratti di Fiume in Basilicata
La Basilicata torna sotto i riflettori per gli eventi di esondazione che hanno interessato diversi bacini fluviali, evidenziando quanto sia urgente affrontare la gestione integrata dei corsi dacqua. Le criticità non derivano solo dalle piogge intense, ma anch...-->continua
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