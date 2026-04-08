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La voce della Politica

Pier Luigi Bersani a Potenza per la presentazione del libro ''Chiedimi chi erano i Beatles''

8/04/2026

Lunedì 13 aprile 2026, alle ore 17:00, presso lAula Magna del Polo del Francioso dellUniversità degli Studi della Basilicata, a Potenza, si terrà la presentazione del volume Chiedimi chi erano i Beatles dellOn. Pier Luigi Bersani.

Il libro è un racconto che attraversa la storia politica recente del nostro Paese con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni. A partire da una domanda semplice solo in apparenza, Bersani riflette su come si trasmettono memoria, valori e senso della politica in un tempo in cui tutto sembra cambiare rapidamente e in cui il legame tra giovani e partecipazione pubblica appare più fragile.

Nel volume, esperienza personale e vicende collettive si intrecciano per restituire unidea di politica come spazio di responsabilità e costruzione condivisa, offrendo soprattutto ai più giovani strumenti per orientarsi nel presente e immaginare il futuro.

Liniziativa è aperta al pubblico.



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