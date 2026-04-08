Lunedì 13 aprile 2026, alle ore 17:00, presso lAula Magna del Polo del Francioso dellUniversità degli Studi della Basilicata, a Potenza, si terrà la presentazione del volume Chiedimi chi erano i Beatles dellOn. Pier Luigi Bersani. Il libro è un racconto che att... -->continua

8/04/2026 - Forestazione in Basilicata: convocato il tavolo regionale del 9 aprile

A due mesi dalla richiesta di incontro rivolta al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, con la partecipazione degli assessori Cicala e Cupparo, da parte delle organizzazioni sindacali di categoria FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL, insieme alle segrete...-->continua