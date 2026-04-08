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Pittella riceve Coviello, Primo Ballerino del Teatro alla Scala

8/04/2026

Domani Giovedì 9 aprile, alle ore 12:30, il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, riceverà presso la Sala Basento della Presidenza Claudio Coviello, Primo Ballerino del Teatro alla Scala di Milano.

Lincontro rappresenta un momento di riconoscimento del prestigioso percorso artistico del talento lucano che ha saputo affermarsi ai massimi livelli della danza internazionale e si colloca nel solco dellimpegno della Presidenza del Consiglio Regionale: dare valore alle eccellenze lucane nel mondo, rafforzando il legame tra la Basilicata e le sue espressioni più alte nei diversi ambiti culturali e professionali.



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