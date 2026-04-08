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La voce della Politica
|Borse di studio, via libera allAvviso pubblico
8/04/2026
|La Giunta regionale della Basilicata ha approvato lAvviso pubblico Il valore del sapere Concessione di borse di studio per meritevoli IV Edizione, destinando una dotazione finanziaria complessiva di circa 761 mila euro. A darne notizia è lassessore allo Sviluppo economico Francesco Cupparo, che sottolinea il valore strategico dellintervento nellambito delle politiche regionali per listruzione e linclusione sociale.
Liniziativa, finanziata a valere sul Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, mira a sostenere concretamente il percorso formativo degli studenti, contrastando il rischio di fallimento precoce e di dispersione scolastica. Lobiettivo è duplice: da un lato premiare il merito, dallaltro offrire un supporto alle famiglie in difficoltà economica, contribuendo a ridurre le disuguaglianze sociali, educative e formative.
LAvviso prevede lerogazione di borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna, destinate agli studenti capaci e meritevoli che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado al termine degli anni scolastici 2023/2024 o 2024/2025 e che risultino iscritti alla scuola secondaria di secondo grado. Lintervento si articola in due linee: la Linea A, rivolta agli studenti diplomati nellanno scolastico 2023/2024 già iscritti alle superiori, e la Linea B, destinata agli studenti diplomati nellanno scolastico 2024/2025 iscritti al primo anno del ciclo successivo.
Possono presentare domanda i genitori o i tutori degli studenti residenti in Basilicata, in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 35 mila euro, con possibilità di ricorrere anche allISEE corrente nei casi previsti dalla normativa vigente. Tra i requisiti richiesti, oltre alla prosecuzione degli studi, è previsto il conseguimento del diploma con una votazione non inferiore a 8/10. È inoltre stabilito che ogni nucleo familiare possa presentare una sola istanza, riferita a una sola linea di intervento.
Con questo Avviso dichiara lassessore Cupparo la Regione Basilicata intende investire sul capitale umano, sostenendo i giovani meritevoli e le loro famiglie in un momento cruciale del percorso educativo. Contrastare la dispersione scolastica e garantire pari opportunità di accesso allo studio significa rafforzare la coesione sociale e costruire le basi per uno sviluppo più equo e duraturo del territorio.
Lintervento si inserisce in una strategia più ampia della Regione Basilicata finalizzata a valorizzare il sistema dellistruzione e a promuovere il diritto allo studio, riconoscendo nel sapere uno dei principali fattori di crescita economica e sociale.
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