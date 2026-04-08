La Giunta regionale della Basilicata ha approvato lAvviso pubblico Il valore del sapere  Concessione di borse di studio per meritevoli  IV Edizione, destinando una dotazione finanziaria complessiva di circa 761 mila euro. A darne notizia è lassessore allo Sviluppo economico Francesco Cupparo, che sottolinea il valore strategico dellintervento nellambito delle politiche regionali per listruzione e linclusione sociale.



Liniziativa, finanziata a valere sul Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, mira a sostenere concretamente il percorso formativo degli studenti, contrastando il rischio di fallimento precoce e di dispersione scolastica. Lobiettivo è duplice: da un lato premiare il merito, dallaltro offrire un supporto alle famiglie in difficoltà economica, contribuendo a ridurre le disuguaglianze sociali, educative e formative.



LAvviso prevede lerogazione di borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna, destinate agli studenti capaci e meritevoli che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado al termine degli anni scolastici 2023/2024 o 2024/2025 e che risultino iscritti alla scuola secondaria di secondo grado. Lintervento si articola in due linee: la Linea A, rivolta agli studenti diplomati nellanno scolastico 2023/2024 già iscritti alle superiori, e la Linea B, destinata agli studenti diplomati nellanno scolastico 2024/2025 iscritti al primo anno del ciclo successivo.



Possono presentare domanda i genitori o i tutori degli studenti residenti in Basilicata, in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 35 mila euro, con possibilità di ricorrere anche allISEE corrente nei casi previsti dalla normativa vigente. Tra i requisiti richiesti, oltre alla prosecuzione degli studi, è previsto il conseguimento del diploma con una votazione non inferiore a 8/10. È inoltre stabilito che ogni nucleo familiare possa presentare una sola istanza, riferita a una sola linea di intervento.



Con questo Avviso  dichiara lassessore Cupparo  la Regione Basilicata intende investire sul capitale umano, sostenendo i giovani meritevoli e le loro famiglie in un momento cruciale del percorso educativo. Contrastare la dispersione scolastica e garantire pari opportunità di accesso allo studio significa rafforzare la coesione sociale e costruire le basi per uno sviluppo più equo e duraturo del territorio.



Lintervento si inserisce in una strategia più ampia della Regione Basilicata finalizzata a valorizzare il sistema dellistruzione e a promuovere il diritto allo studio, riconoscendo nel sapere uno dei principali fattori di crescita economica e sociale.