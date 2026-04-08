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La voce della Politica
|Basilicata. Smart Working. Lacorazza: attuare la legge regionale
8/04/2026
|Il capogruppo Pd: Il nostro auspicio è che la Giunta regionale approvi al più presto il Piano Triennale previsto dalla legge per poi approvarla in Consiglio e si proceda con lattuazione attraverso bandi e regolamenti. Sosteniamo i link non i like
A seguito del caro carburanti è tornato con forza il tema dello Smart Working. Anticipare i tempi, invece di inseguire lemergenza, permetterebbe di essere più pronti e di sfruttarne tutti i benefici. Il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi, molto prima che accada: è una citazione del poeta Rainer Maria Rilke che si adatta perfettamente al contesto. Lo afferma il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, precisando che: In Basilicata sullo Smart Working cè una legge regionale da febbraio 2025, la n. 15 Misure di sostegno e incentivi alle imprese che attivano il lavoro agile o lo Smart Working della Regione Basilicata; legge da noi proposta e approvata allunanimità dal Consiglio regionale della Basilicata.
Lart. 4 della succitata legge - precisa Lacorazza - prevede che la Giunta regionale, a seguito dellincontro con le rappresentanze del mondo del lavoro e delle imprese e, valutate le osservazioni ricevute, proceda allapprovazione di una proposta di Piano Triennale che dovrà essere sottoposta alle Commissioni consiliari competenti e allapprovazione definitiva del Consiglio regionale. Nei mesi scorsi, a gennaio, per agevolare il lavoro della Direzione Generale per lo sviluppo economico, che dovrà, per alcuni aspetti, coordinarsi con la Presidenza della Giunta, abbiamo fornito una nota abbastanza puntuale per accelerare lattuazione della legge regionale. E tra le azioni suggerite vi è anche lorganizzazione dello Smart Working per la Regione e leventuale rete di Co-working.
Avendo riscontrato interesse ed attenzione da parte della Dipartimento regionale per lo sviluppo economico, il nostro auspicio - dichiara Lacorazza - è che la Giunta regionale approvi al più presto il Piano Triennale previsto dalla legge per poi procedere con lapprovazione in Consiglio e con lattuazione attraverso bandi e regolamenti, a seconda delle azioni previste.
Abbiamo preferito non dare evidenza pubblica e lavorare in maniera riservata, propositiva e concreta per lattuazione il Piano Triennale (art. 4 Legge regionale 19 Febbraio 2015, n.15). Sosteniamo i link non i like. Ora che il dibattito si è aperto sottolinea il consigliere regionale - ritorniamo sul tema, su cui è aperta linterlocuzione con il Dipartimento regionale per lo sviluppo economico, e rendiamo pubblica la nota, inviata allo stesso il 14/01/2026, che si articola in quattro linee dindirizzo: 1. Lo smart working come tentativo di contrasto allo spopolamento e per abitare le aree interne. 2. Smart working per imprese in Basilicata. 3. Smart working per Istituzioni, in particolare per la Regione Basilicata e gli enti strumentali. 4. Finanziamenti per luoghi per Smart Working e per Smart Workers e voucher per strumenti informatici e formazione.
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