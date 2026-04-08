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Basilicata. Smart Working. Lacorazza: attuare la legge regionale

8/04/2026

Il capogruppo Pd: Il nostro auspicio è che la Giunta regionale approvi al più presto il Piano Triennale previsto dalla legge per poi approvarla in Consiglio e si proceda con lattuazione attraverso bandi e regolamenti. Sosteniamo i link non i like



A seguito del caro carburanti è tornato con forza il tema dello Smart Working. Anticipare i tempi, invece di inseguire lemergenza, permetterebbe di essere più pronti e di sfruttarne tutti i benefici. Il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi, molto prima che accada: è una citazione del poeta Rainer Maria Rilke che si adatta perfettamente al contesto. Lo afferma il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, precisando che: In Basilicata sullo Smart Working cè una legge regionale da febbraio 2025, la n. 15 Misure di sostegno e incentivi alle imprese che attivano il lavoro agile o lo Smart Working della Regione Basilicata; legge da noi proposta e approvata allunanimità dal Consiglio regionale della Basilicata.



Lart. 4 della succitata legge - precisa Lacorazza - prevede che la Giunta regionale, a seguito dellincontro con le rappresentanze del mondo del lavoro e delle imprese e, valutate le osservazioni ricevute, proceda allapprovazione di una proposta di Piano Triennale che dovrà essere sottoposta alle Commissioni consiliari competenti e allapprovazione definitiva del Consiglio regionale. Nei mesi scorsi, a gennaio, per agevolare il lavoro della Direzione Generale per lo sviluppo economico, che dovrà, per alcuni aspetti, coordinarsi con la Presidenza della Giunta, abbiamo fornito una nota abbastanza puntuale per accelerare lattuazione della legge regionale. E tra le azioni suggerite vi è anche lorganizzazione dello Smart Working per la Regione e leventuale rete di Co-working.



Avendo riscontrato interesse ed attenzione da parte della Dipartimento regionale per lo sviluppo economico, il nostro auspicio - dichiara Lacorazza - è che la Giunta regionale approvi al più presto il Piano Triennale previsto dalla legge per poi procedere con lapprovazione in Consiglio e con lattuazione attraverso bandi e regolamenti, a seconda delle azioni previste.



Abbiamo preferito non dare evidenza pubblica e lavorare in maniera riservata, propositiva e concreta per lattuazione il Piano Triennale (art. 4 Legge regionale 19 Febbraio 2015, n.15). Sosteniamo i link non i like. Ora che il dibattito si è aperto  sottolinea il consigliere regionale - ritorniamo sul tema, su cui è aperta linterlocuzione con il Dipartimento regionale per lo sviluppo economico, e rendiamo pubblica la nota, inviata allo stesso il 14/01/2026, che si articola in quattro linee dindirizzo: 1. Lo smart working come tentativo di contrasto allo spopolamento e per abitare le aree interne. 2. Smart working per imprese in Basilicata. 3. Smart working per Istituzioni, in particolare per la Regione Basilicata e gli enti strumentali. 4. Finanziamenti per luoghi per Smart Working e per Smart Workers e voucher per strumenti informatici e formazione.




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