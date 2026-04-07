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La voce della Politica

La garante Silletti visita lOspedale di Lagonegro

7/04/2026

Desidero sottolineare con forza il valore del lavoro del direttore sanitario, dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario: è grazie al loro impegno quotidiano che strutture come questa continuano a garantire servizi essenziali
Oggi ho svolto, in qualità di Garante del diritto alla salute della Regione Basilicata, una visita istituzionale presso lOspedale di Lagonegro, insieme al dirigente Spera e al Sindaco Salvatore Falabella. Entrare in una struttura sanitaria significa entrare in un luogo di cura e di responsabilità, dove ogni giorno si affrontano bisogni complessi e si offre assistenza a persone fragili. LOspedale di Lagonegro, pur presentando le inevitabili criticità legate alla sua vetustà, rappresenta una realtà viva e pienamente operativa. Lo afferma la Garante regionale della Basilicata per i diritti dei detenuti, delle vittime di reato, della salute e degli anziani, Tiziana Silletti.

Ho potuto riscontrare il funzionamento dei principali reparti, in particolare il reparto di chirurgia, il pronto soccorso e la cardiologia, che - precisa Silletti - rappresentano il cuore dellattività assistenziale del presidio. In particolare, la cardiologia svolge un ruolo fondamentale nella gestione delle urgenze e nella presa in carico dei pazienti, garantendo interventi tempestivi e competenze di alto livello, in linea con gli standard richiesti. Desidero sottolineare con forza il valore del lavoro del direttore sanitario, dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario: è grazie al loro impegno quotidiano che strutture come questa continuano a garantire servizi essenziali. Le piccole realtà sanitarie della Basilicata non sono marginali, ma costituiscono un presidio fondamentale per il diritto alla salute.

Lagonegro, inoltre, - dichira la Garante - rappresenta un punto strategico per un territorio ampio che accoglie pazienti non solo dalla Basilicata, ma anche dalla Campania e dalla Calabria. In questo contesto, la realizzazione del nuovo padiglione non è un progetto accantonato, ma un obiettivo concreto che lAzienda Ospedaliera San Carlo sta portando avanti con impegno e consapevolezza dellurgenza. Resta la criticità della carenza di personale medico, una difficoltà reale che impatta sullorganizzazione dei servizi. Tuttavia, lAzienda San Carlo è già attiva per affrontare questa problematica, anche attraverso lassunzione di medici extra UE. Al tempo stesso, non si può ignorare che vi siano stati episodi molto critici, attualmente al vaglio degli organi competenti, chiamati a fare piena chiarezza sulle responsabilità.

Ma è altrettanto doveroso ribadire  conclude Silletti - che in Basilicata esiste una sanità fatta di eccellenze, professionalità e grande senso di responsabilità. Valorizzare questi punti di forza è fondamentale per garantire, ogni giorno, il diritto alla salute dei cittadini. Come Garante, continuerò a svolgere il mio ruolo con attenzione, presenza e ascolto, con particolare riguardo ai territori più fragili e alle realtà sanitarie periferiche.



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