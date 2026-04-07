-->
|
La voce della Politica
|Test riserva ovarica, Lacorazza: avviare campagna informativa
7/04/2026
|Questa mattina ho scritto allassessore regionale Cosimo Latronico per chiedere di dare attuazione al più presto alla DGR 174/2026, Screening regionale di fertilità - test di riserva ovarica nella popolazione femminile. La delibera individua la fascia detà compresa tra i 26 e i 30 anni: si stima che circa 14.000 donne siano interessate al test e, ogni anno, migliaia entreranno in questa fascia. Lo afferma il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, evidenziando che si tratta di un tema delicato e sensibile. Per questo - precisa - ho proposto allAssessore di avviare, fin da subito, la programmazione delle attività e della campagna informativa. In tale direzione, sarebbe importante, oltre che utile ed efficace, istituire un tavolo di lavoro dedicato anche alla preparazione della comunicazione che preceda e accompagni il test.
Un tavolo che coinvolga ovviamente il centro PMA (Procreazione Medicalmente Assistita), ma - continua Lacorazza - che sia allargato alla partecipazione della Commissione regionale Pari Opportunità, delle Consigliere di Parità, delle associazioni impegnate da anni su questi temi e dellANCI, affinché anche le amministrazioni comunali possano attivarsi.
Questa iniziativa - aggiunge Lacorazza - può rappresentare la pietra angolare per avviare una riflessione più ampia sulla medicina di genere, tema già affrontato nella proposta di legge sulla parità, di cui sono cofirmatario insieme a Cifarelli e Marrese, e che riteniamo debba essere posto tra gli obiettivi del Piano sanitario. Ritengo, inoltre, che lo stesso tavolo possa coinvolgere anche lUfficio Scolastico regionale e i rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie e delle università, poiché pur non rientrando nella fascia detà interessata dal test, potrebbero essere utile una campagna informativa più ampia.
Infine - conclude il consigliere - questo potrebbe essere il contesto adatto per sostenere la proposta avanzata dalle Consulte studentesche sul congedo mestruale per tutte le scuole lucane. Su questo punto depositeremo, se sarà necessario, a breve una mozione a sostegno delliniziativa.
|
archivio
|La Voce della Politica
|7/04/2026 - Test riserva ovarica, Lacorazza: avviare campagna informativa
Questa mattina ho scritto allassessore regionale Cosimo Latronico per chiedere di dare attuazione al più presto alla DGR 174/2026, Screening regionale di fertilità - test di riserva ovarica nella popolazione femminile. La delibera individua la fascia detà compresa tra i...-->continua
|
|
|7/04/2026 - Cupparo: potenziamento Its Academy
Lassessore regionale Francesco Cupparo annuncia lapprovazione, da parte della Giunta regionale, di due importanti Avvisi pubblici finalizzati alla costituzione e al potenziamento degli ITS Academy in Basilicata, strumenti strategici per rafforzare il collega...-->continua
|
|
|7/04/2026 - Bardi: San Fele tra i borghi più belli
Arrivare a un passo dal podio, in una cornice prestigiosa che valorizza le eccellenze del nostro Paese, è la dimostrazione tangibile della bellezza, della storia e dellautenticità che San Fele custodisce. Così il Presidente della Regione, Vito Bardi, commen...-->continua
|
|
|7/04/2026 - Fondi per le strade del Giro dItalia 2026
La 109esima edizione del Giro dItalia il 13 maggio farà tappa a Potenza con un percorso di 204 km che attraverserà la provincia di Potenza. E la quinta tappa Praia a Mare Potenza . Per la tappa successiva, il 14 maggio, è previsto il trasferimento della ca...-->continua
|
|
|7/04/2026 - Futuro Nazionale: nuovi comitati in Basilicata
Nascono nuovi comitati nel capoluogo di regione, nel capoluogo di provincia e nei territori
Dopo il grande successo del gazebo informativo svoltosi a Melfi lo scorso 4 aprile, prosegue con forza il percorso di radicamento territoriale di Futuro Nazionale c...-->continua
|
|
|7/04/2026 - Fardella, presenze in aumento nel periodo pasquale: crescita per turismo naturalistico
Presenze oltre le attese a Fardella durante le festività pasquali, con un significativo afflusso di visitatori che ha interessato in particolare larea camper e il rifugio Verdombra, situati nel Parco Barbattavio Angelo Guarino. Lo rende noto lamministrazione...-->continua
|
|
|7/04/2026 - Diga del Rendina, Merra, mai più spreco dacqua
È notizia di questi giorni la pubblicazione, da parte del Consorzio di Bonifica, della manifestazione di interesse per leliminazione della vegetazione nellarea dellinvaso della diga del Rendina, operazione indispensabile per avviare gli interventi di ripris...-->continua
|
|