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La voce della Politica

Test riserva ovarica, Lacorazza: avviare campagna informativa

7/04/2026

Questa mattina ho scritto allassessore regionale Cosimo Latronico per chiedere di dare attuazione al più presto alla DGR 174/2026, Screening regionale di fertilità - test di riserva ovarica nella popolazione femminile. La delibera individua la fascia detà compresa tra i 26 e i 30 anni: si stima che circa 14.000 donne siano interessate al test e, ogni anno, migliaia entreranno in questa fascia. Lo afferma il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, evidenziando che si tratta di un tema delicato e sensibile. Per questo - precisa - ho proposto allAssessore di avviare, fin da subito, la programmazione delle attività e della campagna informativa. In tale direzione, sarebbe importante, oltre che utile ed efficace, istituire un tavolo di lavoro dedicato anche alla preparazione della comunicazione che preceda e accompagni il test.

Un tavolo che coinvolga ovviamente il centro PMA (Procreazione Medicalmente Assistita), ma - continua Lacorazza - che sia allargato alla partecipazione della Commissione regionale Pari Opportunità, delle Consigliere di Parità, delle associazioni impegnate da anni su questi temi e dellANCI, affinché anche le amministrazioni comunali possano attivarsi.

Questa iniziativa - aggiunge Lacorazza - può rappresentare la pietra angolare per avviare una riflessione più ampia sulla medicina di genere, tema già affrontato nella proposta di legge sulla parità, di cui sono cofirmatario insieme a Cifarelli e Marrese, e che riteniamo debba essere posto tra gli obiettivi del Piano sanitario. Ritengo, inoltre, che lo stesso tavolo possa coinvolgere anche lUfficio Scolastico regionale e i rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie e delle università, poiché pur non rientrando nella fascia detà interessata dal test, potrebbero essere utile una campagna informativa più ampia.

Infine - conclude il consigliere - questo potrebbe essere il contesto adatto per sostenere la proposta avanzata dalle Consulte studentesche sul congedo mestruale per tutte le scuole lucane. Su questo punto depositeremo, se sarà necessario, a breve una mozione a sostegno delliniziativa.



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