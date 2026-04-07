Arrivare a un passo dal podio, in una cornice prestigiosa che valorizza le eccellenze del nostro Paese, è la dimostrazione tangibile della bellezza, della storia e dellautenticità che San Fele custodisce. Così il Presidente della Regione, Vito Bardi, commenta il quarto posto ottenuto dal paese lucano al concorso nazionale Il borgo dei borghi della trasmissione Kilimangiaro su Raitre. Lottimo piazzamento - aggiunge Bardi - è il frutto di un lavoro corale. Voglio ringraziare il sindaco Donato Sperduto e tutta lamministrazione comunale per aver creduto in questo percorso di valorizzazione, le associazioni locali che con passione e dedizione si spendono ogni giorno per il proprio territorio e, soprattutto, ogni singolo cittadino: è la forza della vostra comunità, unita e coesa - conclude il Presidente - il vero motore di questo risultato.



