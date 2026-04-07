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La voce della Politica
|Bardi: San Fele tra i borghi più belli
7/04/2026
|Arrivare a un passo dal podio, in una cornice prestigiosa che valorizza le eccellenze del nostro Paese, è la dimostrazione tangibile della bellezza, della storia e dellautenticità che San Fele custodisce. Così il Presidente della Regione, Vito Bardi, commenta il quarto posto ottenuto dal paese lucano al concorso nazionale Il borgo dei borghi della trasmissione Kilimangiaro su Raitre. Lottimo piazzamento - aggiunge Bardi - è il frutto di un lavoro corale. Voglio ringraziare il sindaco Donato Sperduto e tutta lamministrazione comunale per aver creduto in questo percorso di valorizzazione, le associazioni locali che con passione e dedizione si spendono ogni giorno per il proprio territorio e, soprattutto, ogni singolo cittadino: è la forza della vostra comunità, unita e coesa - conclude il Presidente - il vero motore di questo risultato.
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|La Voce della Politica
|7/04/2026 - Cupparo: potenziamento Its Academy
Lassessore regionale Francesco Cupparo annuncia lapprovazione, da parte della Giunta regionale, di due importanti Avvisi pubblici finalizzati alla costituzione e al potenziamento degli ITS Academy in Basilicata, strumenti strategici per rafforzare il collegamento tra forma...-->continua
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|7/04/2026 - Bardi: San Fele tra i borghi più belli
Arrivare a un passo dal podio, in una cornice prestigiosa che valorizza le eccellenze del nostro Paese, è la dimostrazione tangibile della bellezza, della storia e dellautenticità che San Fele custodisce. Così il Presidente della Regione, Vito Bardi, commen...-->continua
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|7/04/2026 - Fondi per le strade del Giro dItalia 2026
La 109esima edizione del Giro dItalia il 13 maggio farà tappa a Potenza con un percorso di 204 km che attraverserà la provincia di Potenza. E la quinta tappa Praia a Mare Potenza . Per la tappa successiva, il 14 maggio, è previsto il trasferimento della ca...-->continua
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|7/04/2026 - Futuro Nazionale: nuovi comitati in Basilicata
Nascono nuovi comitati nel capoluogo di regione, nel capoluogo di provincia e nei territori
Dopo il grande successo del gazebo informativo svoltosi a Melfi lo scorso 4 aprile, prosegue con forza il percorso di radicamento territoriale di Futuro Nazionale c...-->continua
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|7/04/2026 - Fardella, presenze in aumento nel periodo pasquale: crescita per turismo naturalistico
Presenze oltre le attese a Fardella durante le festività pasquali, con un significativo afflusso di visitatori che ha interessato in particolare larea camper e il rifugio Verdombra, situati nel Parco Barbattavio Angelo Guarino. Lo rende noto lamministrazione...-->continua
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|7/04/2026 - Diga del Rendina, Merra, mai più spreco dacqua
È notizia di questi giorni la pubblicazione, da parte del Consorzio di Bonifica, della manifestazione di interesse per leliminazione della vegetazione nellarea dellinvaso della diga del Rendina, operazione indispensabile per avviare gli interventi di ripris...-->continua
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|4/04/2026 - R.C. Auto, dal Senato una proposta di riforma per legalità ed equità dei premi assicurativi
Il tema delle frodi assicurative e dellequità del sistema R.C. Auto approda al centro del dibattito istituzionale con una proposta di riforma strutturale presentata in Senato, frutto di un percorso di analisi tecnica e partecipazione civica. Liniziativa mira...-->continua
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