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Bardi: San Fele tra i borghi più belli

7/04/2026

Arrivare a un passo dal podio, in una cornice prestigiosa che valorizza le eccellenze del nostro Paese, è la dimostrazione tangibile della bellezza, della storia e dellautenticità che San Fele custodisce. Così il Presidente della Regione, Vito Bardi, commenta il quarto posto ottenuto dal paese lucano al concorso nazionale Il borgo dei borghi della trasmissione Kilimangiaro su Raitre. Lottimo piazzamento - aggiunge Bardi - è il frutto di un lavoro corale. Voglio ringraziare il sindaco Donato Sperduto e tutta lamministrazione comunale per aver creduto in questo percorso di valorizzazione, le associazioni locali che con passione e dedizione si spendono ogni giorno per il proprio territorio e, soprattutto, ogni singolo cittadino: è la forza della vostra comunità, unita e coesa - conclude il Presidente - il vero motore di questo risultato.




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