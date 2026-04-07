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La voce della Politica
|Fondi per le strade del Giro dItalia 2026
7/04/2026
|La 109esima edizione del Giro dItalia il 13 maggio farà tappa a Potenza con un percorso di 204 km che attraverserà la provincia di Potenza. E la quinta tappa Praia a Mare Potenza . Per la tappa successiva, il 14 maggio, è previsto il trasferimento della carovana per la partenza a Paestum sino al traguardo di Napoli (161 km). Per realizzare interventi prioritari ai fini della messa in sicurezza del percorso interessato dal Giro dItalia 2026 la Giunta Regionale ha approvato una delibera di spesa di 4,7 milioni di euro, attraverso il ricorso alle risorse del Piano Sviluppo e Coesione (PSC). Ne danno notizia il Presidente Vito Bardi e lAssessore Francesco Cupparo aggiungendo che gli interventi riguardano i seguenti tratti della viabilità provinciale: S.P. ex SS NSA SP 100 (Lauria); o S.P. ex SS 19 (Lauria Castelluccio Superiore); o S.P. 46 e S.P. ex SS 104 (Castelluccio Superiore Latronico Episcopia); o S.P. 4 (Francavilla in Sinni); o S.P. ex SS 103 SP ex SS 276 (Grumento Nova Viggiano); o S.P. 16 IV Tronco (Marsicovetere Calvello); o S.P. 146 (Abriola); o S.P. 5 (Abriola Pignola). La quinta tappa attraverserà i territori dei Comuni di Lauria (Prestieri a 843 mt Gran Premio Montagna), Castelluccio Superiore, proseguendo per Agromonte Mileo, Francavilla in Sinni, Noepoli, SantArcangelo, Roccanova, San Martino dAgri, Viggiano (Gran Premio Montagna a 1405 mt Montagna Grande di Viggiano), per raggiungere Pierfaone-Sellata, in territorio di Abriola, Pignola e arrivo a Potenza centro.
Il Presidente Bardi sottolinea la rilevanza strategica dellevento Giro dItalia 2026 per la promozione turistica, economica e territoriale della Regione. Per lassessore Cupparo litinerario della tappa lucana tocca per la prima volta comuni dellarea sud e della Val dAgri che in passato non sono stati interessati dalla prestigiosa manifestazione ciclistica con la valorizzazione di un ampio comprensorio interno. E un percorso che valorizza i nostri beni ambientali e paesaggistici quali il Pollino, Lago Pertusillo, la Montagna di Viggiano, Pierfaone-Sellata e rilancia limmagine turistica del capoluogo di regione. Siamo soddisfatti per aver centrato lobiettivo aggiunge Cupparo della promozione dei nostri territori attraverso attività di valorizzazione culturale e sportiva, in unottica di sviluppo economico e sociale delle comunità locali. Il turismo sportivo rappresenta una leva importante per attirare visitatori e far conoscere il patrimonio naturale, storico e paesaggistico della Basilicata, generando un impatto positivo su vari settori delleconomia locale, inclusi quelli dellospitalità, della ristorazione e del commercio. Inoltre, eventi di risonanza nazionale e internazionale hanno dimostrato di poter rafforzare lidentità del territorio e di migliorarne la visibilità sui mercati turistici nazionali ed esteri.
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|La Voce della Politica
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|4/04/2026 - R.C. Auto, dal Senato una proposta di riforma per legalità ed equità dei premi assicurativi
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