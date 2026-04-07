La 109esima edizione del Giro dItalia il 13 maggio farà tappa a Potenza con un percorso di 204 km che attraverserà la provincia di Potenza. E la quinta tappa Praia a Mare  Potenza . Per la tappa successiva, il 14 maggio, è previsto il trasferimento della carovana per la partenza a Paestum sino al traguardo di Napoli (161 km). Per realizzare interventi prioritari ai fini della messa in sicurezza del percorso interessato dal Giro dItalia 2026 la Giunta Regionale ha approvato una delibera di spesa di 4,7 milioni di euro, attraverso il ricorso alle risorse del Piano Sviluppo e Coesione (PSC). Ne danno notizia il Presidente Vito Bardi e lAssessore Francesco Cupparo aggiungendo che gli interventi riguardano i seguenti tratti della viabilità provinciale: S.P. ex SS NSA  SP 100 (Lauria); o S.P. ex SS 19 (Lauria  Castelluccio Superiore); o S.P. 46 e S.P. ex SS 104 (Castelluccio Superiore  Latronico  Episcopia); o S.P. 4 (Francavilla in Sinni); o S.P. ex SS 103  SP ex SS 276 (Grumento Nova  Viggiano); o S.P. 16 IV Tronco (Marsicovetere  Calvello); o S.P. 146 (Abriola); o S.P. 5 (Abriola  Pignola). La quinta tappa attraverserà i territori dei Comuni di Lauria (Prestieri a 843 mt Gran Premio Montagna), Castelluccio Superiore, proseguendo per Agromonte Mileo, Francavilla in Sinni, Noepoli, SantArcangelo, Roccanova, San Martino dAgri, Viggiano (Gran Premio Montagna a 1405 mt Montagna Grande di Viggiano), per raggiungere Pierfaone-Sellata, in territorio di Abriola, Pignola e arrivo a Potenza centro.

Il Presidente Bardi sottolinea la rilevanza strategica dellevento Giro dItalia 2026 per la promozione turistica, economica e territoriale della Regione. Per lassessore Cupparo litinerario della tappa lucana tocca per la prima volta comuni dellarea sud e della Val dAgri che in passato non sono stati interessati dalla prestigiosa manifestazione ciclistica con la valorizzazione di un ampio comprensorio interno. E un percorso che valorizza i nostri beni ambientali e paesaggistici quali il Pollino, Lago Pertusillo, la Montagna di Viggiano, Pierfaone-Sellata e rilancia limmagine turistica del capoluogo di regione. Siamo soddisfatti per aver centrato lobiettivo aggiunge Cupparo  della promozione dei nostri territori attraverso attività di valorizzazione culturale e sportiva, in unottica di sviluppo economico e sociale delle comunità locali. Il turismo sportivo rappresenta una leva importante per attirare visitatori e far conoscere il patrimonio naturale, storico e paesaggistico della Basilicata, generando un impatto positivo su vari settori delleconomia locale, inclusi quelli dellospitalità, della ristorazione e del commercio. Inoltre, eventi di risonanza nazionale e internazionale hanno dimostrato di poter rafforzare lidentità del territorio e di migliorarne la visibilità sui mercati turistici nazionali ed esteri.