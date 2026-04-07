Presenze oltre le attese a Fardella durante le festività pasquali, con un significativo afflusso di visitatori che ha interessato in particolare larea camper e il rifugio Verdombra, situati nel Parco Barbattavio Angelo Guarino. Lo rende noto lamministrazione comunale in una nota. Il piccolo centro montano ha registrato un incremento delle presenze turistiche, favorito dalle condizioni meteo favorevoli e dallinteresse per le escursioni naturalistiche. Liniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del territorio promosso dallente.

Di seguito la nota stampa



Il Comune di Fardella annuncia con grande soddisfazione il successo straordinario della Pasquetta 2026, che ha registrato un'affluenza record nel nostro comune montano sotto i mille abitanti. Molte famiglie hanno scelto Fardella per il weekend pasquale, popolando l'area camper e il rifugio Verdombra nel cuore del Parco Barbattavio Angelo Guarino, e animando il centro abitato con gioia e convivialità.



Grazie alla bellezza naturale del nostro territorio, ai servizi efficienti dell'area camper e all'accoglienza del rifugio Verdombra, punto di riferimento per escursioni e relax, Fardella si è trasformata in una meta turistica attraente. I residenti hanno condiviso con i visitatori le tradizioni locali, creando un'atmosfera di festa autentica e familiare che ha riempito il parco comunale di vitalità.



"Un risultato che premia gli sforzi per promuovere il turismo sostenibile  dichiara il Sindaco di Fardella . Il Parco Barbattavio, con i suoi sentieri, panorami unici, il suo bosco e le strutture sportive ha dimostrato di essere un'attrazione di livello nell'area. Ringraziamo tutti i partecipanti per aver reso questa Pasquetta memorabile e annunciamo già iniziative per l'estate".



Il Comune invita turisti e famiglie a scoprire Fardella tutto l'anno.



