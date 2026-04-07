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La voce della Politica
|Fardella, presenze in aumento nel periodo pasquale: crescita per turismo naturalistico
7/04/2026
|Presenze oltre le attese a Fardella durante le festività pasquali, con un significativo afflusso di visitatori che ha interessato in particolare larea camper e il rifugio Verdombra, situati nel Parco Barbattavio Angelo Guarino. Lo rende noto lamministrazione comunale in una nota. Il piccolo centro montano ha registrato un incremento delle presenze turistiche, favorito dalle condizioni meteo favorevoli e dallinteresse per le escursioni naturalistiche. Liniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del territorio promosso dallente.
Di seguito la nota stampa
Il Comune di Fardella annuncia con grande soddisfazione il successo straordinario della Pasquetta 2026, che ha registrato un'affluenza record nel nostro comune montano sotto i mille abitanti. Molte famiglie hanno scelto Fardella per il weekend pasquale, popolando l'area camper e il rifugio Verdombra nel cuore del Parco Barbattavio Angelo Guarino, e animando il centro abitato con gioia e convivialità.
Grazie alla bellezza naturale del nostro territorio, ai servizi efficienti dell'area camper e all'accoglienza del rifugio Verdombra, punto di riferimento per escursioni e relax, Fardella si è trasformata in una meta turistica attraente. I residenti hanno condiviso con i visitatori le tradizioni locali, creando un'atmosfera di festa autentica e familiare che ha riempito il parco comunale di vitalità.
"Un risultato che premia gli sforzi per promuovere il turismo sostenibile dichiara il Sindaco di Fardella . Il Parco Barbattavio, con i suoi sentieri, panorami unici, il suo bosco e le strutture sportive ha dimostrato di essere un'attrazione di livello nell'area. Ringraziamo tutti i partecipanti per aver reso questa Pasquetta memorabile e annunciamo già iniziative per l'estate".
Il Comune invita turisti e famiglie a scoprire Fardella tutto l'anno.
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