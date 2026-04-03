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La voce della Politica
|Amministrazione Rotondella: ''rammarico per il mancato coinvolgimento nell'incontro su maltempo a Nova Siri''
3/04/2026
|LAmministrazione Comunale di Rotondella esprime forte rammarico e profonda sorpresa per il mancato coinvolgimento istituzionale in occasione della visita odierna dellAssessore Regionale alle Politiche Agricole presso il Comune di Nova Siri.
Tale circostanza appare ancor più incomprensibile se si considera che il Comune di Rotondella è stato tra i territori maggiormente interessati dallevento calamitoso, come formalmente attestato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 2 aprile 2026, con la quale è stata avanzata richiesta ufficiale di riconoscimento dello stato di calamità naturale agli organi competenti, tra cui alla Regione Basilicata e al Dipartimento il cui titolare è proprio lAssessore Cicala.
Dalla documentazione tecnica e dai sopralluoghi effettuati tempestivamente dallEnte emergono danni ingenti e diffusi al comparto agricolo, alle infrastrutture e al patrimonio pubblico e privato, in un contesto già fortemente provato da una crisi strutturale del settore.
Alla luce di ciò, risulta grave che, a fronte di richieste pubbliche e istituzionali di sopralluoghi estesi a tutti i territori colpiti come evidenziato anche da autorevoli esponenti del Consiglio Regionale a prescindere dai colori politici si sia proceduto con visite parziali e senza alcun coinvolgimento del Comune di Rotondella.
Una tale scelta rappresenta una evidente mancanza di attenzione istituzionale nei confronti dellEnte, ma soprattutto dei cittadini e degli agricoltori rotondellesi, che stanno affrontando conseguenze pesantissime derivanti da un evento eccezionale.
LAmministrazione Comunale ribadisce con forza la necessità di un approccio equo, organico e inclusivo nella gestione dellemergenza, che non può prescindere dallascolto e dal coinvolgimento diretto di tutti i territori interessati.
Non è accettabile che si determini una distinzione tra territori di serie A e territori di serie B sulla base della rappresentanza politica: le calamità colpiscono allo stesso modo e richiedono risposte uguali per tutti con laggravante che alle dichiarazioni di disponibilità generalizzata, di membri della maggioranza in Regione, non sia seguito un comportamento coerente sul territorio, con iniziative che hanno riguardato solo una parte delle comunità colpite. Le istituzioni si misurano sulla capacità di garantire equità, non su interventi selettivi.
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|La Voce della Politica
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