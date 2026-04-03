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La voce della Politica
|Province lucane unite: richiesta ad Anci per personale ex RMI e TIS
3/04/2026
|I Presidenti delle Province di Matera e Potenza, Francesco Mancini e Christian Giordano, hanno inviato al Presidente di ANCI Basilicata, Gerardo Larocca, una richiesta formale affinché la Regione Basilicata attivi con urgenza un piano di assegnazione o distacco di personale proveniente dalla platea degli ex RMI e TIS a favore dei Comuni e delle Province lucane.
La sollecitazione nasce dalle crescenti difficoltà che molti enti locali stanno affrontando nel garantire unadeguata gestione delle aree verdi e delle attività di manutenzione ordinaria, fondamentali per il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini. Come evidenziato nella nota i due Presidenti, molte amministrazioni comunali stanno affrontando difficoltà crescenti nel garantire adeguate risorse umane per la gestione efficiente delle aree verdi.
In questo quadro, la richiesta avanzata da Mancini e Giordano a Larocca mira a sostenere con forza la causa degli enti locali in particolare dei Comuni affinché, attraverso unazione condivisa e coordinata, si possa presentare alla Regione una posizione unitaria e determinata, facendo fronte comune sulle esigenze più urgenti dei territori.
I due Presidenti sottolineano come limpiego di queste figure possa rappresentare una risposta concreta e immediata al fabbisogno di manodopera, con benefici diretti per le comunità locali e per lecosistema territoriale. La proposta riguarda anche il potenziamento delle attività di manutenzione delle strade provinciali, settore particolarmente colpito dalla carenza di personale e risorse a seguito della riforma Delrio.
Liniziativa è stata inoltre sollecitata da diversi Sindaci e dal Coordinamento ex Mobilità SAAAP, che ha espresso la necessità di individuare soluzioni strutturali e condivise.
Riteniamo strategico attivare un intervento volto ad assegnare o a distaccare alcune delle figure che fanno parte della platea degli ex RMI e TIS, si legge nel documento firmato dai due Presidenti, che chiedono, quindi, ad ANCI Basilicata di assumere una posizione chiara e di farsi portavoce presso la Regione per definire criteri equi e funzionali di distribuzione del personale, calibrati sulla dimensione e sulle esigenze dei singoli territori.
Le Province di Matera e Potenza confermano la massima disponibilità a collaborare con tutti gli attori istituzionali coinvolti per individuare soluzioni rapide ed efficaci nellinteresse delle comunità lucane, hanno ribadito Mancini e Giordano.
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|La Voce della Politica
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