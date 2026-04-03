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Cupparo, interventi urgenti sistema produttivo

3/04/2026

La Regione Basilicata mette a disposizione dei Comuni uno strumento concreto e immediatamente attivabile per affrontare situazioni di emergenza che possono compromettere il funzionamento dei servizi essenziali, dei servizi a supporto del sistema produttivo e, conseguentemente, loperatività delle imprese e dei lavoratori. La dotazione finanziaria è di poco meno di 3 milioni di euro.
Lo rende noto lassessore alle Attività Produttive, Francesco Cupparo, evidenziando che la manifestazione di interesse permanente, attiva da circa un mese, è già pienamente operativa e sta registrando ladesione di diversi Comuni del territorio. I Comuni finanziati: Noepoli, Lauria, Guardia P., Palazzo S.G., Maschito, Chiaromonte, S. Angelo L.F., S. Severino L., Calciano, Terranova P., Senise, Marsiconuovo, Tolve, Maratea.
In questo momento di forte emergenza ambientale, legata agli eventi climatici che stiamo vivendo con i danni provocati sui territori e la viabilità  dichiara Cupparo  questo strumento rappresenta un sostegno concreto ai Comuni per intervenire con immediatezza. Si tratta di interventi di somma urgenza finalizzati proprio a evitare linterruzione dei servizi essenziali e dei servizi funzionali al sistema produttivo, garantendo la continuità delle attività delle imprese e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
La misura prevede il finanziamento di interventi fino a un massimo di 50.000 euro oltre IVA destinati a lavori, servizi o forniture necessari al mantenimento o al ripristino di infrastrutture e servizi pubblici essenziali connessi alle attività produttive .
Il modulo di domanda è disponibile sul sito istituzionale della Regione Basilicata e può essere presentato in qualsiasi momento, trattandosi di una procedura senza scadenza.
Già in questa fase, segnata da emergenze ambientali e climatiche, sono diversi i Comuni che stanno usufruendo dello strumento per far fronte a criticità come crisi idriche, danni alle infrastrutture e interruzioni di servizi pubblici.
Ho voluto fortemente questo strumento  aggiunge lassessore  anche sulla base dellesperienza amministrativa da sindaco, proprio per dare ai Comuni una risposta immediata su temi che richiedono rapidità e concretezza. Gli enti locali spesso si trovano ad affrontare emergenze senza avere risorse pronte: questa misura nasce esattamente per colmare questo gap e garantire la continuità del lavoro e delle attività economiche.
Gli interventi sono finalizzati in particolare:
a evitare interruzioni di pubblico servizio;
a garantire la continuità dei servizi a supporto del sistema produttivo;
a fronteggiare emergenze ambientali;
a gestire criticità legate alle crisi idriche;
a prevenire blocchi delle attività imprenditoriali e tutelare loccupazione.
È uno strumento operativo e concreto  conclude Cupparo  che rafforza il rapporto tra Regione e Comuni e consente di affrontare con tempestività le emergenze, tutelando le comunità locali, il sistema produttivo e i livelli occupazionali.



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