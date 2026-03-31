-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Cia: Moscaritolo nuovo presidente Basilicata

31/03/2026

Leonardo Moscaritolo, responsabile nazionale del Gie-Gruppo di interesse economico cereali-seminativi-comitati di prodotto nazionale della Cia-Agricoltori e già dirigente provinciale della Cia di Potenza, è il nuovo presidente regionale della Cia Basilicata. Ad eleggerlo la nona assemblea elettiva dei delegati della Confederazione verso il congresso nazionale che si è svolta a Tito e che rappresenta il momento di massima democrazia per l organizzazione, loccasione per ascoltare i delegati e gli iscritti e per raccogliere le esigenze degli agricoltori e definire il progetto sindacale dei prossimi quattro anni.
Nel ringraziare Giambattista Lorusso per il lavoro svolto da presidente negli ultimi anni, Moscaritolo ha sottolineato che il mandato conferito avrà come priorità quella di creare reddito per i nostri agricoltori che subiscono pesantemente gli effetti degli aumenti di carburanti ed energia, fertilizzanti, materie prime, insieme alla priorità di rilanciare il confronto permanente con il Governo Regionale, gli Enti locali e soggetti deputati al governo del territorio. A livello regionale  ha detto  si tratta di passare dal mero ascolto al Tavolo Verde alla concreta co-programmazione definendo misure di sostegno del settore in particolare in questa delicatissima fase che attraversa il mondo agricolo lucano. La rappresentanza dei corpi intermedi deve avere il suo giusto peso nelle scelte che la Regione, alle prese con la difficile operazione di bilancio, con le avvisaglie di tagli finanziari a partire dalla PAC del 2028/2034 che va difesa e recuperata nella sua funzione storica di integrazione alle attività e al reddito. La nostra missione resta chiara: intermediare gli interessi degli associati presso i decisori politici, per porre al centro, esclusivamente, il ruolo centrale del settore nella economia e nella societa', la crescita dellimprenditoria agricola, la difesa delle aree rurali e degli areali produttivi. Il neo Presidente Cia ha infine rilanciato limpegno a rafforzare la presenza della confederazione sui territori e la rete dei servizi agli associati oltre alla creazione di relazioni con tutti gli altri settori produttivi per creare finire locali ed economiche.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
31/03/2026 - Chiorazzo-Vizziello:su nomine manager Asp si continua a guardare fuori regione

 Le recenti nomine dei direttori amministrativi e sanitari dellASP di Basilicata, dopo quelle dellASM, confermano una linea chiara: ai vertici della sanità lucana si continua a guardare fuori regione, escludendo le competenze lucane.



Lo dichiarano il ...-->continua
31/03/2026 - Cia: Moscaritolo nuovo presidente Basilicata

Leonardo Moscaritolo, responsabile nazionale del Gie-Gruppo di interesse economico cereali-seminativi-comitati di prodotto nazionale della Cia-Agricoltori e già dirigente provinciale della Cia di Potenza, è il nuovo presidente regionale della Cia Basilicata. A...-->continua
31/03/2026 - Caso residenze psichiatriche, la nota della Cooperativa Auxilium

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Cooperativa Sociale Auxilium relativa a quanto avvenuto la mattina del 31 marzo nelle Residenze Psichiatriche Terapeutiche Riabilitative Casa Alba di Genzano, Casa La Ginestra di Ripacandida e Casa Iris di Maschito.
...-->continua
31/03/2026 - Asp: Solfrini e Esposito alla guida della Direzione Sanitaria e Amministrativa

Una donna guiderà la Direzione Sanitaria della Asp Basilicata. Si insedierà il primo aprile Valentina Solfrini nominata dal direttore generale De Filippis che, con due delibere dello scorso 30 marzo completa la struttura di vertice. Accanto alla Solfrini, il D...-->continua
31/03/2026 - Sanità lucana, Chiorazzo e Vizziello (BCC): ''Nomine da fuori, Bardi e Latronico umiliano i lucani''

 Le recenti nomine dei direttori amministrativi e sanitari dellASP di Basilicata, dopo quelle dellASM, confermano una linea chiara: ai vertici della sanità lucana si continua a guardare fuori regione, escludendo le competenze lucane.
Lo dichiarano il V...-->continua
31/03/2026 - Sanità lucana: azioni mirate e investimenti sulla rete territoriale

Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, fa il punto sullo stato del sistema sanitario lucano, alla luce dei principali indicatori economici e delle azioni in corso.

Lincremento dei costi del SSR, in linea con quel...-->continua
31/03/2026 - Futuro Nazionale accelera in Basilicata

Dopo il successo registrato lo scorso 6 marzo a Venosa, in occasione dellinaugurazione del primo comitato costituente lucano di Futuro Nazionale su iniziativa di Giulio Curatella, in tutta la regione si è sviluppata una crescente ondata di interesse, entusias...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo