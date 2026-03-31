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La voce della Politica
|Cia: Moscaritolo nuovo presidente Basilicata
31/03/2026
|Leonardo Moscaritolo, responsabile nazionale del Gie-Gruppo di interesse economico cereali-seminativi-comitati di prodotto nazionale della Cia-Agricoltori e già dirigente provinciale della Cia di Potenza, è il nuovo presidente regionale della Cia Basilicata. Ad eleggerlo la nona assemblea elettiva dei delegati della Confederazione verso il congresso nazionale che si è svolta a Tito e che rappresenta il momento di massima democrazia per l organizzazione, loccasione per ascoltare i delegati e gli iscritti e per raccogliere le esigenze degli agricoltori e definire il progetto sindacale dei prossimi quattro anni.
Nel ringraziare Giambattista Lorusso per il lavoro svolto da presidente negli ultimi anni, Moscaritolo ha sottolineato che il mandato conferito avrà come priorità quella di creare reddito per i nostri agricoltori che subiscono pesantemente gli effetti degli aumenti di carburanti ed energia, fertilizzanti, materie prime, insieme alla priorità di rilanciare il confronto permanente con il Governo Regionale, gli Enti locali e soggetti deputati al governo del territorio. A livello regionale ha detto si tratta di passare dal mero ascolto al Tavolo Verde alla concreta co-programmazione definendo misure di sostegno del settore in particolare in questa delicatissima fase che attraversa il mondo agricolo lucano. La rappresentanza dei corpi intermedi deve avere il suo giusto peso nelle scelte che la Regione, alle prese con la difficile operazione di bilancio, con le avvisaglie di tagli finanziari a partire dalla PAC del 2028/2034 che va difesa e recuperata nella sua funzione storica di integrazione alle attività e al reddito. La nostra missione resta chiara: intermediare gli interessi degli associati presso i decisori politici, per porre al centro, esclusivamente, il ruolo centrale del settore nella economia e nella societa', la crescita dellimprenditoria agricola, la difesa delle aree rurali e degli areali produttivi. Il neo Presidente Cia ha infine rilanciato limpegno a rafforzare la presenza della confederazione sui territori e la rete dei servizi agli associati oltre alla creazione di relazioni con tutti gli altri settori produttivi per creare finire locali ed economiche.
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archivio
|La Voce della Politica
|31/03/2026 - Chiorazzo-Vizziello:su nomine manager Asp si continua a guardare fuori regione
Le recenti nomine dei direttori amministrativi e sanitari dellASP di Basilicata, dopo quelle dellASM, confermano una linea chiara: ai vertici della sanità lucana si continua a guardare fuori regione, escludendo le competenze lucane.
Lo dichiarano il ...-->continua
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|31/03/2026 - Cia: Moscaritolo nuovo presidente Basilicata
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|31/03/2026 - Caso residenze psichiatriche, la nota della Cooperativa Auxilium
Riceviamo e pubblichiamo una nota della Cooperativa Sociale Auxilium relativa a quanto avvenuto la mattina del 31 marzo nelle Residenze Psichiatriche Terapeutiche Riabilitative Casa Alba di Genzano, Casa La Ginestra di Ripacandida e Casa Iris di Maschito.
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|31/03/2026 - Asp: Solfrini e Esposito alla guida della Direzione Sanitaria e Amministrativa
Una donna guiderà la Direzione Sanitaria della Asp Basilicata. Si insedierà il primo aprile Valentina Solfrini nominata dal direttore generale De Filippis che, con due delibere dello scorso 30 marzo completa la struttura di vertice. Accanto alla Solfrini, il D...-->continua
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|31/03/2026 - Sanità lucana, Chiorazzo e Vizziello (BCC): ''Nomine da fuori, Bardi e Latronico umiliano i lucani''
Le recenti nomine dei direttori amministrativi e sanitari dellASP di Basilicata, dopo quelle dellASM, confermano una linea chiara: ai vertici della sanità lucana si continua a guardare fuori regione, escludendo le competenze lucane.
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|31/03/2026 - Sanità lucana: azioni mirate e investimenti sulla rete territoriale
Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, fa il punto sullo stato del sistema sanitario lucano, alla luce dei principali indicatori economici e delle azioni in corso.
Lincremento dei costi del SSR, in linea con quel...-->continua
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|31/03/2026 - Futuro Nazionale accelera in Basilicata
Dopo il successo registrato lo scorso 6 marzo a Venosa, in occasione dellinaugurazione del primo comitato costituente lucano di Futuro Nazionale su iniziativa di Giulio Curatella, in tutta la regione si è sviluppata una crescente ondata di interesse, entusias...-->continua
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