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La voce della Politica
|Caso residenze psichiatriche, la nota della Cooperativa Auxilium
31/03/2026
|Riceviamo e pubblichiamo una nota della Cooperativa Sociale Auxilium relativa a quanto avvenuto la mattina del 31 marzo nelle Residenze Psichiatriche Terapeutiche Riabilitative Casa Alba di Genzano, Casa La Ginestra di Ripacandida e Casa Iris di Maschito.
La mattina del 31 marzo lAzienda Sanitaria di Potenza ha inviato vigilantes armati nelle Residenze Psichiatriche Terapeutiche Riabilitative Casa Alba di Genzano, Casa La Ginestra di Ripacandida e Casa Iris di Maschito.
Non era mai successo che vigilantes armati (che oltretutto non erano accompagnati da un rappresentante dellASP) entrassero in una struttura dove vivono persone vulnerabili. I vigilantes avevano lordine di controllare luscita della Cooperativa Auxilium dalle strutture che gestisce da moltissimi anni.
LASP e la Regione Basilicata, infatti, dopo una gara scorretta, che Auxilium ha denunciato in ogni sede, hanno preteso di utilizzare mobili e oggetti di proprietà della cooperativa, dimostrando per lennesima volta sia limprovvisazione con la quale stanno procedendo, sia una pervicacia sintomatica di un interesse differente dalla cura dei pazienti. Per non far gravare ulteriormente sugli ospiti delle strutture la drammatica impreparazione dellASP al passaggio di consegne, la nostra cooperativa ha lasciato nelle Residenze tutto ciò che è necessario alla vita quotidiana dei pazienti, anche se si tratta di beni di sua proprietà.
La Cooperativa Auxilium, che sta subendo unulteriore condotta illegittima attuata mediante la presenza di guardie giurate, ha diffidato lASP e ha inoltrato la sua diffida alla Procura della Repubblica di Potenza, alle Stazioni dei Carabinieri e ad altri soggetti pubblici. Siamo certi che le nostre ragioni saranno riconosciute in altre sedi, ma su questo ennesimo vergognoso episodio non possiamo tacere.
Cooperativa Sociale Auxilium
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|31/03/2026 - Caso residenze psichiatriche, la nota della Cooperativa Auxilium
Riceviamo e pubblichiamo una nota della Cooperativa Sociale Auxilium relativa a quanto avvenuto la mattina del 31 marzo nelle Residenze Psichiatriche Terapeutiche Riabilitative Casa Alba di Genzano, Casa La Ginestra di Ripacandida e Casa Iris di Maschito.
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