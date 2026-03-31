-->
|
La voce della Politica
|Asp: Solfrini e Esposito alla guida della Direzione Sanitaria e Amministrativa
31/03/2026
|Una donna guiderà la Direzione Sanitaria della Asp Basilicata. Si insedierà il primo aprile Valentina Solfrini nominata dal direttore generale De Filippis che, con due delibere dello scorso 30 marzo completa la struttura di vertice. Accanto alla Solfrini, il Direttore Amministrativo sarà Carlo Esposito.
Le nomine puntano su profili di alte competenze scientifico-gestionali, capaci di coniugare l'efficienza amministrativa con l'innovazione dei percorsi clinici.
La scelta della bolognese Solfrini risponde alla volontà dell'Azienda di puntare su una figura con una forte proiezione verso la sicurezza delle cure e l'innovazione dei modelli assistenziali territoriali. Con una solida esperienza maturata in contesti nazionali, come l'IRCCS di Aviano e l'AUSL Romagna, il Direttore Sanitario è esperto in politiche del farmaco, linee guida e appropriatezza prescrittiva. Inoltre, il suo profilo si distingue per la capacità di coordinare strutture complesse e per limpegno in progetti di empowerment del cittadino, elementi chiave per la missione dell'ASP di rafforzare la medicina del territorio e la prevenzione. Tra laltro, Solfrini è anche esperta di gestione del territorio e di attività distrettuali per cui la sua figura si innesta perfettamente con quelli che sono gli obiettivi della direzione generale sullapplicazione del Dm77.
Carlo Esposito è stato individuato per la sua comprovata solidità manageriale e la profonda conoscenza della macchina burocratica e contabile del Servizio Sanitario Nazionale oltre che per lesperienza decennale nel ruolo di direttore amministrativo che ha ricoperto in importanti realtà campane come la ASL Benevento e lAzienda ospedaliera universitaria "Luigi Vanvitelli". Esposito vanta una carriera dedicata alla gestione del personale, del bilancio e delle procedure negoziali complesse.
La sua attività di docenza in Master di II livello testimonia una competenza non solo pratica ma anche teorica nellorganizzazione dei flussi amministrativi, fondamentale per garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'ASP.
"L'integrazione di Valentina Solfrini e Carlo Esposito nella nostra squadra- dichiara il Direttore Generale della Asp Basilicata Giuseppe De Filippis- rappresenta un valore aggiunto inestimabile. La scelta è ricaduta su Solfrini ed Esposito per la loro esperienza ed in funzione delle priorità del mio mandato quindi su appropriatezza prescrittiva, medicina di prossimità e governo amministrativo e gestionale dellazienda. Ringraziandoli per aver accettato lincarico, auguro a loro buon lavoro".
|
archivio
|La Voce della Politica
|31/03/2026 - Caso residenze psichiatriche, la nota della Cooperativa Auxilium
Riceviamo e pubblichiamo una nota della Cooperativa Sociale Auxilium relativa a quanto avvenuto la mattina del 31 marzo nelle Residenze Psichiatriche Terapeutiche Riabilitative Casa Alba di Genzano, Casa La Ginestra di Ripacandida e Casa Iris di Maschito.
...-->continua
|
|
|31/03/2026 - Asp: Solfrini e Esposito alla guida della Direzione Sanitaria e Amministrativa
Una donna guiderà la Direzione Sanitaria della Asp Basilicata. Si insedierà il primo aprile Valentina Solfrini nominata dal direttore generale De Filippis che, con due delibere dello scorso 30 marzo completa la struttura di vertice. Accanto alla Solfrini, il D...-->continua
|
|
|31/03/2026 - Sanità lucana, Chiorazzo e Vizziello (BCC): ''Nomine da fuori, Bardi e Latronico umiliano i lucani''
Le recenti nomine dei direttori amministrativi e sanitari dellASP di Basilicata, dopo quelle dellASM, confermano una linea chiara: ai vertici della sanità lucana si continua a guardare fuori regione, escludendo le competenze lucane.
Lo dichiarano il V...-->continua
|
|
|31/03/2026 - Sanità lucana: azioni mirate e investimenti sulla rete territoriale
Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, fa il punto sullo stato del sistema sanitario lucano, alla luce dei principali indicatori economici e delle azioni in corso.
Lincremento dei costi del SSR, in linea con quel...-->continua
|
|
|31/03/2026 - Futuro Nazionale accelera in Basilicata
Dopo il successo registrato lo scorso 6 marzo a Venosa, in occasione dellinaugurazione del primo comitato costituente lucano di Futuro Nazionale su iniziativa di Giulio Curatella, in tutta la regione si è sviluppata una crescente ondata di interesse, entusias...-->continua
|
|
|31/03/2026 - Confindustria Basilicata,Polese (OL - IV): DAlema scelta di autorevolezza
La designazione allunanimità di Francesco DAlema alla presidenza di Confindustria Basilicata per il quadriennio 2026-2030 è una notizia che accogliamo con estremo favore. Parliamo di una figura che incarna perfettamente il connubio tra competenza tecnica, s...-->continua
|
|
|31/03/2026 - Carburanti: 'in Basilicata paghiamo di più, senza una spiegazione accettabile'
In queste ore è stato presentato un esposto alla Guardia di Finanza, da parte di A.Ba.Co. Basilicata per chiedere accertamenti su possibili anomalie nella formazione dei prezzi dei carburanti. Non spetta a noi anticipare giudizi, ma una cosa la possiamo dire c...-->continua
|
|