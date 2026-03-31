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La voce della Politica
|Sanità lucana, Chiorazzo e Vizziello (BCC): ''Nomine da fuori, Bardi e Latronico umiliano i lucani''
31/03/2026
| Le recenti nomine dei direttori amministrativi e sanitari dellASP di Basilicata, dopo quelle dellASM, confermano una linea chiara: ai vertici della sanità lucana si continua a guardare fuori regione, escludendo le competenze lucane.
Lo dichiarano il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, e il capogruppo di Basilicata Casa Comune, Giovanni Vizziello.
Ancora una volta si umilia il capitale umano lucano, quello che nel mondo guida grandi gruppi industriali e finanziari, ma che in Basilicata evidentemente non è mai allaltezza. Lesterofilia del governo Bardi è ormai una linea politica: fuori i lucani, dentro manager da altre regioni. Peraltro - aggiungono i consiglieri - i fatti dimostrano che il ricorso sistematico a competenze non lucane non ha migliorato né lorganizzazione del sistema sanitario né i conti. Restano drammatiche le criticità: liste dattesa interminabili, crescente migrazione sanitaria verso altre regioni, sempre più cittadini costretti a rinunciare alle cure. A questo si aggiunge un disavanzo sanitario che anche questanno si attesta intorno ai 95 milioni di euro, segno evidente di una gestione che non funziona.
Per queste ragioni - sottolineano - chiediamo con forza trasparenza totale sui conti della sanità lucana. Non consentiremo giochi di prestigio contabili o operazioni di maquillage finalizzate a nascondere la reale portata dei debiti delle aziende sanitarie e ospedaliere, anche perché si configurerebbe un falso in bilancio. I lucani hanno il diritto di conoscere fino in fondo la verità.
Così come - concludono - non accetteremo che le risorse derivanti dalle compensazioni ambientali, che dovrebbe essere destinate a sviluppo e occupazione nel settore non oil anche per offrire ai giovani lucani opportunità per restare in Basilicata, vengano ancora una volta utilizzate per coprire i buchi della sanità. È già accaduto con il progetto Basilicata on Health, 50 milioni di euro sui quali non è mai stata fornita una rendicontazione pubblica. La chiarezza è indispensabile e non bisogna ipotecare il futuro dei giovani lucani per evitare il Commissariamento, causa della incompetenza di chi guida la sanità lucana ormai da molti anni la sanità lucana".
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|31/03/2026 - Sanità lucana, Chiorazzo e Vizziello (BCC): ''Nomine da fuori, Bardi e Latronico umiliano i lucani''
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