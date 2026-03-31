Dopo il successo registrato lo scorso 6 marzo a Venosa, in occasione dellinaugurazione del primo comitato costituente lucano di Futuro Nazionale su iniziativa di Giulio Curatella, in tutta la regione si è sviluppata una crescente ondata di interesse, entusiasmo e partecipazione.

La risposta dei cittadini è stata chiara: voglia di cambiamento, bisogno di rappresentanza di una vera destra, desiderio di tornare protagonisti, un riscontro concreto che si è tradotto in unottima adesione alla campagna di tesseramento.



Come sottolinea Giulio Curatella, referente del comitato costituente di Venosa di Futuro Nazionale e promotore delle attività sul territorio lucano, quanto accaduto a Venosa non è stato un episodio isolato, ma linizio di un percorso più ampio che sta coinvolgendo tutta la regione. Stiamo registrando attenzione, partecipazione e una crescente volontà di esserci: segnali chiari di uno spazio politico reale che chiede di essere organizzato e rappresentato.



Oggi si apre ufficialmente la fase due della costruzione del partito in vista dellassemblea costituente nazionale che si terrà il 13 e 14 giugno a Roma.



Sono state infatti avviate le procedure per la nascita di nuovi comitati costituenti lucani, a partire dalle città di Potenza e Matera, per poi estendersi progressivamente nei principali comuni delle rispettive province.



Dichiara Curatella, entriamo ora nel vivo della costruzione territoriale: lobiettivo è partire dai capoluoghi e arrivare rapidamente a una presenza strutturata in tutte le aree della Basilicata, trasformando lentusiasmo in organizzazione concreta di un vero partito di destra anche nella nostra regione.



Lobiettivo è ambizioso ma chiaro:

costruire una presenza capillare su tutto il territorio della Basilicata, radicata, concreta e operativa.



Parallelamente, prende il via anche una prima serie di iniziative pubbliche per incontrare i cittadini, ascoltare i territori e rafforzare la rete locale.



CALENDARIO GAZEBO INFORMATIVI E TESSERAMENTO:

04/04/2026  Melfi 12/04/2026  Potenza 19/04/2026  Lavello (ore 10:00  13:00)

19/04/2026  Matera (serale)

Momenti di confronto diretto, fondamentali per consolidare il rapporto con il territorio e coinvolgere nuove energie nella costruzione del progetto.



Giulio Curatella è a disposizione per informazioni su tesseramento, partecipazione e apertura comitati.