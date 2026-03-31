-->
|
La voce della Politica
|Futuro Nazionale accelera in Basilicata
31/03/2026
|Dopo il successo registrato lo scorso 6 marzo a Venosa, in occasione dellinaugurazione del primo comitato costituente lucano di Futuro Nazionale su iniziativa di Giulio Curatella, in tutta la regione si è sviluppata una crescente ondata di interesse, entusiasmo e partecipazione.
La risposta dei cittadini è stata chiara: voglia di cambiamento, bisogno di rappresentanza di una vera destra, desiderio di tornare protagonisti, un riscontro concreto che si è tradotto in unottima adesione alla campagna di tesseramento.
Come sottolinea Giulio Curatella, referente del comitato costituente di Venosa di Futuro Nazionale e promotore delle attività sul territorio lucano, quanto accaduto a Venosa non è stato un episodio isolato, ma linizio di un percorso più ampio che sta coinvolgendo tutta la regione. Stiamo registrando attenzione, partecipazione e una crescente volontà di esserci: segnali chiari di uno spazio politico reale che chiede di essere organizzato e rappresentato.
Oggi si apre ufficialmente la fase due della costruzione del partito in vista dellassemblea costituente nazionale che si terrà il 13 e 14 giugno a Roma.
Sono state infatti avviate le procedure per la nascita di nuovi comitati costituenti lucani, a partire dalle città di Potenza e Matera, per poi estendersi progressivamente nei principali comuni delle rispettive province.
Dichiara Curatella, entriamo ora nel vivo della costruzione territoriale: lobiettivo è partire dai capoluoghi e arrivare rapidamente a una presenza strutturata in tutte le aree della Basilicata, trasformando lentusiasmo in organizzazione concreta di un vero partito di destra anche nella nostra regione.
Lobiettivo è ambizioso ma chiaro:
costruire una presenza capillare su tutto il territorio della Basilicata, radicata, concreta e operativa.
Parallelamente, prende il via anche una prima serie di iniziative pubbliche per incontrare i cittadini, ascoltare i territori e rafforzare la rete locale.
CALENDARIO GAZEBO INFORMATIVI E TESSERAMENTO:
04/04/2026 Melfi 12/04/2026 Potenza 19/04/2026 Lavello (ore 10:00 13:00)
19/04/2026 Matera (serale)
Momenti di confronto diretto, fondamentali per consolidare il rapporto con il territorio e coinvolgere nuove energie nella costruzione del progetto.
Giulio Curatella è a disposizione per informazioni su tesseramento, partecipazione e apertura comitati.
|
archivio
|La Voce della Politica
|31/03/2026 - Sanità lucana, Chiorazzo e Vizziello (BCC): ''Nomine da fuori, Bardi e Latronico umiliano i lucani''
Le recenti nomine dei direttori amministrativi e sanitari dellASP di Basilicata, dopo quelle dellASM, confermano una linea chiara: ai vertici della sanità lucana si continua a guardare fuori regione, escludendo le competenze lucane.
Lo dichiarano il Vice Presidente ...-->continua
|
|
|31/03/2026 - Sanità lucana: azioni mirate e investimenti sulla rete territoriale
Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, fa il punto sullo stato del sistema sanitario lucano, alla luce dei principali indicatori economici e delle azioni in corso.
Lincremento dei costi del SSR, in linea con quel...-->continua
|
|
|31/03/2026 - Futuro Nazionale accelera in Basilicata
Dopo il successo registrato lo scorso 6 marzo a Venosa, in occasione dellinaugurazione del primo comitato costituente lucano di Futuro Nazionale su iniziativa di Giulio Curatella, in tutta la regione si è sviluppata una crescente ondata di interesse, entusias...-->continua
|
|
|31/03/2026 - Confindustria Basilicata,Polese (OL - IV): DAlema scelta di autorevolezza
La designazione allunanimità di Francesco DAlema alla presidenza di Confindustria Basilicata per il quadriennio 2026-2030 è una notizia che accogliamo con estremo favore. Parliamo di una figura che incarna perfettamente il connubio tra competenza tecnica, s...-->continua
|
|
|31/03/2026 - Carburanti: 'in Basilicata paghiamo di più, senza una spiegazione accettabile'
In queste ore è stato presentato un esposto alla Guardia di Finanza, da parte di A.Ba.Co. Basilicata per chiedere accertamenti su possibili anomalie nella formazione dei prezzi dei carburanti. Non spetta a noi anticipare giudizi, ma una cosa la possiamo dire c...-->continua
|
|
|31/03/2026 - Lacorazza: Acquedotto lucano, patrimonio di tutti, non di parte
Il capogruppo di Pd: Non servono forzature né calcoli su un patrimonio che dovrebbe unire e non dividere. Necessario un aggiornamento in II CCP e che il Presidente Bardi coinvolga lopposizione di centrosinistra in un confronto realmente condiviso
...-->continua
|
|
|31/03/2026 - Grano duro, nasce la Cun: più trasparenza sui prezzi e valorizzazione qualità
Lavvio e la prima quotazione ufficiale della Commissione Unica Nazionale (Cun) sul grano duro rappresentano un risultato importante ottenuto grazie alle mobilitazioni di Coldiretti, con in piazza tanti agricoltori lucani, con cui viene garantita trasparenza ...-->continua
|
|