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La voce della Politica
|Confindustria Basilicata,Polese (OL - IV): DAlema scelta di autorevolezza
31/03/2026
|La designazione allunanimità di Francesco DAlema alla presidenza di Confindustria Basilicata per il quadriennio 2026-2030 è una notizia che accogliamo con estremo favore. Parliamo di una figura che incarna perfettamente il connubio tra competenza tecnica, solidità imprenditoriale e una spiccata sensibilità sociale. A lui va il mio più caloroso in bocca al lupo per una sfida tanto stimolante quanto delicata per il futuro del nostro tessuto produttivo. Così il capogruppo di Orgoglio Lucano - Italia Viva in Consiglio regionale Mario Polese, che sottolinea: DAlema vanta un curriculum di assoluto rilievo, dalle radici nel Gruppo Giovani allesperienza maturata in settori strategici come l'ambiente, l'energia e il turismo. La sua guida, nel segno della continuità, rappresenta una garanzia per le imprese lucane che chiedono stabilità e, al contempo, capacità di innovare. Sono certo che il suo carisma e la sua attitudine al dialogo sapranno rafforzare ulteriormente il ruolo di Confindustria come attore protagonista dello sviluppo regionale. Contestualmente, Polese rivolge un ringraziamento al presidente uscente: Un plauso sincero va a Francesco Somma per linfaticabile lavoro svolto in questi anni. Somma ha guidato la confederazione fungendo spesso da bussola autorevole in momenti economici complessi. Come forza politica confermiamo la nostra piena disponibilità a un confronto aperto e costruttivo con il presidente designato e la sua futura squadra. La Basilicata ha bisogno di una sinergia forte tra politica e impresa per trasformare le sfide del futuro in opportunità reali di ricchezza e occupazione per i nostri giovani, conclude Polese.
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|La Voce della Politica
|31/03/2026 - Sanità lucana, Chiorazzo e Vizziello (BCC): ''Nomine da fuori, Bardi e Latronico umiliano i lucani''
Le recenti nomine dei direttori amministrativi e sanitari dellASP di Basilicata, dopo quelle dellASM, confermano una linea chiara: ai vertici della sanità lucana si continua a guardare fuori regione, escludendo le competenze lucane.
Lo dichiarano il Vice Presidente ...-->continua
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|31/03/2026 - Sanità lucana: azioni mirate e investimenti sulla rete territoriale
Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, fa il punto sullo stato del sistema sanitario lucano, alla luce dei principali indicatori economici e delle azioni in corso.
Lincremento dei costi del SSR, in linea con quel...-->continua
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|31/03/2026 - Futuro Nazionale accelera in Basilicata
Dopo il successo registrato lo scorso 6 marzo a Venosa, in occasione dellinaugurazione del primo comitato costituente lucano di Futuro Nazionale su iniziativa di Giulio Curatella, in tutta la regione si è sviluppata una crescente ondata di interesse, entusias...-->continua
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|31/03/2026 - Confindustria Basilicata,Polese (OL - IV): DAlema scelta di autorevolezza
La designazione allunanimità di Francesco DAlema alla presidenza di Confindustria Basilicata per il quadriennio 2026-2030 è una notizia che accogliamo con estremo favore. Parliamo di una figura che incarna perfettamente il connubio tra competenza tecnica, s...-->continua
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|31/03/2026 - Carburanti: 'in Basilicata paghiamo di più, senza una spiegazione accettabile'
In queste ore è stato presentato un esposto alla Guardia di Finanza, da parte di A.Ba.Co. Basilicata per chiedere accertamenti su possibili anomalie nella formazione dei prezzi dei carburanti. Non spetta a noi anticipare giudizi, ma una cosa la possiamo dire c...-->continua
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|31/03/2026 - Lacorazza: Acquedotto lucano, patrimonio di tutti, non di parte
Il capogruppo di Pd: Non servono forzature né calcoli su un patrimonio che dovrebbe unire e non dividere. Necessario un aggiornamento in II CCP e che il Presidente Bardi coinvolga lopposizione di centrosinistra in un confronto realmente condiviso
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|31/03/2026 - Grano duro, nasce la Cun: più trasparenza sui prezzi e valorizzazione qualità
Lavvio e la prima quotazione ufficiale della Commissione Unica Nazionale (Cun) sul grano duro rappresentano un risultato importante ottenuto grazie alle mobilitazioni di Coldiretti, con in piazza tanti agricoltori lucani, con cui viene garantita trasparenza ...-->continua
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