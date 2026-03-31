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Confindustria Basilicata,Polese (OL - IV): DAlema scelta di autorevolezza

31/03/2026

La designazione allunanimità di Francesco DAlema alla presidenza di Confindustria Basilicata per il quadriennio 2026-2030 è una notizia che accogliamo con estremo favore. Parliamo di una figura che incarna perfettamente il connubio tra competenza tecnica, solidità imprenditoriale e una spiccata sensibilità sociale. A lui va il mio più caloroso in bocca al lupo per una sfida tanto stimolante quanto delicata per il futuro del nostro tessuto produttivo. Così il capogruppo di Orgoglio Lucano - Italia Viva in Consiglio regionale Mario Polese, che sottolinea: DAlema vanta un curriculum di assoluto rilievo, dalle radici nel Gruppo Giovani allesperienza maturata in settori strategici come l'ambiente, l'energia e il turismo. La sua guida, nel segno della continuità, rappresenta una garanzia per le imprese lucane che chiedono stabilità e, al contempo, capacità di innovare. Sono certo che il suo carisma e la sua attitudine al dialogo sapranno rafforzare ulteriormente il ruolo di Confindustria come attore protagonista dello sviluppo regionale. Contestualmente, Polese rivolge un ringraziamento al presidente uscente: Un plauso sincero va a Francesco Somma per linfaticabile lavoro svolto in questi anni. Somma ha guidato la confederazione fungendo spesso da bussola autorevole in momenti economici complessi. Come forza politica confermiamo la nostra piena disponibilità a un confronto aperto e costruttivo con il presidente designato e la sua futura squadra. La Basilicata ha bisogno di una sinergia forte tra politica e impresa per trasformare le sfide del futuro in opportunità reali di ricchezza e occupazione per i nostri giovani, conclude Polese.



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